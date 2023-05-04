9 kripto borsasının alan adına el konuldu

Siber suçlulara yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 9 farklı kripto para borsasının alan adları, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ukrayna kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldı. Kripto borsalarının lisanssız bir şekilde faaliyet yürüttüğü belirtildi. Borsalarda dolandırıcı ve siber suçluların faaliyet yürüttüğü kaydedildi.
24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, Trust-Exchange.org ve Bitcoin24.exchange kapatılan web siteleri arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre ilgili alan adları, lisanslı borsalar için gerekli olan kural ve düzenlemeleri yerine getirmedi. Kripto para hizmetini anonim olarak gerçekleştirdi.
Soruşturma devam ederken pek çok yetkili isim konu hakkında görüşlerini bildirdi. Büro, bu tür hileli, lisanssız borsaların “siber suç ekosisteminde önemli merkezler olarak hizmet ettiğini” iddia etti.
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah