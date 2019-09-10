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90'ların popüler bilim kurgu filmi 'Face/Off' yeniden çekiliyor

Paramount Pictures, Face/Off reboot filmi için hazırlıklara resmen başladı. Yepyeni bir kadroyla hazırlanacak olan filmin önümüzdeki yıllarda vizyona girmesi bekleniyor.
4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
2,2b
34
7
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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90'lı yılların en başarılı aksiyon yapımlarından olan Face/Off (Yüz Yüze), yepyeni bir kadroyla yeniden çekiliyor. The Hollywood Reporter tarafından bugün yapılan habere göre yapımcı şirket Paramount Pictures, reboot filminin hazılıklıklarına resmen başlamış durumda.

Yeni Face/Off filminin senaryosunu 22 Jump Street'ten tanıdığımız Oren Uziel hazırlayacak. Yapımcı koltuğunda ise Neal Moritz (Fast and Furious) oturuyor. Ayrıca orijinal filmin yapımcılığını üstlenen David Permut da yeni film için geri dönecek. Face/Off rebootunun oyuncu kadrosu veya yönetmeni hakkında ise şu an için herhangi bir bilgimiz yok.

1997 yılında vizyona orijinal Face/Off filmi, dönemin iki önemli aktörünü (Nicolas Cage ve John Travolta) bir araya getirmesiyle dikkat çekmişti. Yaklaşık 80 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanan film dünya genelinde 245 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Face/Off günümüzde dahi aksiyon sinemasının en popüler yapımları arasında yer alıyor.

Yeni Face/Off filminin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.  


https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/face-reboot-works-at-paramount-1238422 Yorum Yaz
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Rachsuchtig 3 sa. en beğenilen
Nicolas Cage ve John Travolta olmadıktan sonra bir anlamı yok
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asaltek 1 sa.
Robocop'ın da yenisini çektiler, bırakın bu efsanenin de içine etsinler, nasıl olsa daima orijinalleri ile hatırlanacak bu kült yapımlar.
Yeni ve orijinal şeyler üretebilecek beyni olmayanlar, böyle kolaya kaçmaya devam edecek ve akıllanmayacak zaten, ama cezasını gişede önüne koyarlar.
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DH Misafiri 1 sa.
Hayır yani ne gerek var
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Chagotta 1 sa.
Bıraksınlar ilk Face Off filmini hatırlayalım, kar amaçlı proje yapıp klasikleşmiş bir yapımı karalamayın.
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Amd64x2 3 sa.
O filmdeki oyunculuğun üzerine koyulamayacaksa hiç çekilmesin.
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kuzgun_ 3 sa.
güzel bir filmin daha içine edecekler...
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Rachsuchtig 3 sa. en beğenilen
Nicolas Cage ve John Travolta olmadıktan sonra bir anlamı yok
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kreat 4 sa.
Bilim Kurgu mu? Neresi bilim kurgu bu filmin?
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