90'ların popüler bilim kurgu filmi 'Face/Off' yeniden çekiliyor

90'lı yılların en başarılı aksiyon yapımlarından olan Face/Off (Yüz Yüze), yepyeni bir kadroyla yeniden çekiliyor. The Hollywood Reporter tarafından bugün yapılan habere göre yapımcı şirket Paramount Pictures, reboot filminin hazılıklıklarına resmen başlamış durumda.Yeni Face/Off filminin senaryosunu 22 Jump Street'ten tanıdığımızhazırlayacak. Yapımcı koltuğunda ise(Fast and Furious) oturuyor. Ayrıca orijinal filmin yapımcılığını üstlenenda yeni film için geri dönecek. Face/Off rebootunun oyuncu kadrosu veya yönetmeni hakkında ise şu an için herhangi bir bilgimiz yok.1997 yılında vizyona orijinal Face/Off filmi, dönemin iki önemli aktörünü (ve) bir araya getirmesiyle dikkat çekmişti. Yaklaşık 80 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanan film dünya genelinde 245 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Face/Off günümüzde dahi aksiyon sinemasının en popüler yapımları arasında yer alıyor.Yeni Face/Off filminin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.