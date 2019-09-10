90'ların popüler bilim kurgu filmi 'Face/Off' yeniden çekiliyor

90'lı yılların en başarılı aksiyon yapımlarından olan Face/Off (Yüz Yüze), yepyeni bir kadroyla yeniden çekiliyor. The Hollywood Reporter tarafından bugün yapılan habere göre yapımcı şirket Paramount Pictures, reboot filminin hazılıklıklarına resmen başlamış durumda.
Yeni Face/Off filminin senaryosunu 22 Jump Street'ten tanıdığımız Oren Uziel hazırlayacak. Yapımcı koltuğunda ise Neal Moritz (Fast and Furious) oturuyor. Ayrıca orijinal filmin yapımcılığını üstlenen David Permut da yeni film için geri dönecek. Face/Off rebootunun oyuncu kadrosu veya yönetmeni hakkında ise şu an için herhangi bir bilgimiz yok.
1997 yılında vizyona orijinal Face/Off filmi, dönemin iki önemli aktörünü (Nicolas Cage ve John Travolta) bir araya getirmesiyle dikkat çekmişti. Yaklaşık 80 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanan film dünya genelinde 245 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Face/Off günümüzde dahi aksiyon sinemasının en popüler yapımları arasında yer alıyor.
Yeni Face/Off filminin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.
Yeni Face/Off filminin senaryosunu 22 Jump Street'ten tanıdığımız Oren Uziel hazırlayacak. Yapımcı koltuğunda ise Neal Moritz (Fast and Furious) oturuyor. Ayrıca orijinal filmin yapımcılığını üstlenen David Permut da yeni film için geri dönecek. Face/Off rebootunun oyuncu kadrosu veya yönetmeni hakkında ise şu an için herhangi bir bilgimiz yok.
1997 yılında vizyona orijinal Face/Off filmi, dönemin iki önemli aktörünü (Nicolas Cage ve John Travolta) bir araya getirmesiyle dikkat çekmişti. Yaklaşık 80 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanan film dünya genelinde 245 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Face/Off günümüzde dahi aksiyon sinemasının en popüler yapımları arasında yer alıyor.
Yeni Face/Off filminin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.
https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/face-reboot-works-at-paramount-1238422 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yeni ve orijinal şeyler üretebilecek beyni olmayanlar, böyle kolaya kaçmaya devam edecek ve akıllanmayacak zaten, ama cezasını gişede önüne koyarlar.