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    90Hz ekranlı Oppo A77 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

    Oppo yeni orta segment modeli Oppo A77 5G'yi tanıttı. İşte Dimensity işlemcisi ve 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla Oppo A77 5G'nin tüm özellikleri ve fiyatı.
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    90Hz ekranlı Oppo A77 5G tanıtıldı! İşte özellikleri
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    Oppo yeni orta segment modelini tanıttı. Özellikleri ile dikkat çeken Oppo A77 5G, makul sayılacak fiyatlıyla alınabilir duruyor. Gelin Oppo A77 5G'nin detaylarına bakalım.

    Oppo A77 5G detayları

    Oppo A77 5G, 90Hz ekranı ile birlikte piyasaya sürüldü. Bu 6,5 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranda 720 x 1600 piksel HD+ kalitesinde görüntüler sunan Oppo A77 5G, %100 DCI-P3 renk gamına sahip. Ekranın hemen üzerinde 8MP'lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafında 48MP'lik bir ana kamera ve 2MP'lik bir derinlik sensörüne yer veriyor.

    90Hz ekranlı Oppo A77 5G tanıtıldı! İşte özellikleri
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    Performansını Dimensity 810 yonga setinden alan Oppo A77 5G, bu işlemciyi 6GB LPDDR4X RAM bellekler ile destekliyor. Depolaam tarafında UFS 2.2 128GB'lık bir disk bulunurken, elektrik ihtiyacını ise 5000mAh'lik bir batarya karşılıyor. Bu batarya için 33W hızlı şarj desteği sunan cihaz, ek olarak çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, ve USB-C gibi özelliklere de sahip. Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 işletim sistemine sahip Oppo A77 5G'nin fiyatı sie tam 291 Dolar.

    Oppo A77 5G özellikleri

    • Ekran: 6,5 inç, 90Hz, IPS LCD, 720 x 1600 HD+
    • İşlemci: Dimensity 810
    • RAM: 6GB LPDDR4X
    • Depolama: 128GB
    • Ön kamera: 8MP
    • Arka kamera: 48MP + 2MP
    • Batarya: 5000mAh, 33W hızlı şarj desteği
    • İşletim sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12.1
    • Fiyatı: 291 Dolar
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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    Piêr Dé Sans 7 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 8 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 22 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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