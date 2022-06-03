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Oppo yeni orta segment modelini tanıttı. Özellikleri ile dikkat çeken Oppo A77 5G, makul sayılacak fiyatlıyla alınabilir duruyor. Gelin Oppo A77 5G'nin detaylarına bakalım.

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Oppo A77 5G detayları

Oppo A77 5G, 90Hz ekranı ile birlikte piyasaya sürüldü. Bu 6,5 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranda 720 x 1600 piksel HD+ kalitesinde görüntüler sunan Oppo A77 5G, %100 DCI-P3 renk gamına sahip. Ekranın hemen üzerinde 8MP'lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafında 48MP'lik bir ana kamera ve 2MP'lik bir derinlik sensörüne yer veriyor.

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Performansını Dimensity 810 yonga setinden alan Oppo A77 5G, bu işlemciyi 6GB LPDDR4X RAM bellekler ile destekliyor. Depolaam tarafında UFS 2.2 128GB'lık bir disk bulunurken, elektrik ihtiyacını ise 5000mAh'lik bir batarya karşılıyor. Bu batarya için 33W hızlı şarj desteği sunan cihaz, ek olarak çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, ve USB-C gibi özelliklere de sahip. Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 işletim sistemine sahip Oppo A77 5G'nin fiyatı sie tam 291 Dolar.

Oppo A77 5G özellikleri

Ekran: 6,5 inç, 90Hz, IPS LCD, 720 x 1600 HD+

6,5 inç, 90Hz, IPS LCD, 720 x 1600 HD+ İşlemci: Dimensity 810

Dimensity 810 RAM: 6GB LPDDR4X

6GB LPDDR4X Depolama: 128GB

128GB Ön kamera: 8MP

8MP Arka kamera: 48MP + 2MP

48MP + 2MP Batarya: 5000mAh, 33W hızlı şarj desteği

5000mAh, 33W hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12.1

Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 Fiyatı: 291 Dolar

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90Hz ekranlı Oppo A77 5G tanıtıldı! İşte özellikleri