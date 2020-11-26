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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    9500’den fazla Tesla Model X ve Y’de üretim hatası tespit edildi

    Tesla'nın araçlarında tespit edilen üretim hataları, Model X'te aracın çatısındaki kozmetik eklentilerin yüksek hızda uçmasına sebep olurken Model Y'de direksiyon hakimiyetini kaybettiriyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    9500’den fazla Tesla Model X ve Y’de üretim hatası tespit edildi
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    Tamamı ABD’deki 9537 aracını fabrikaya geri çağıran Tesla, araçlarında zayıf yapıştırıcı ve gevşek vidalar bulunduğunu tespit ettiğini açıkladı. Araçlar arasında 2016 model 9136 adet Model X ve 2020 model 401 Model Y bulunuyor. Tesla’nın açıklamasına göre araçlarda testler ve tamirler yapılacak.

    Amerikan Yol Güvenliği Ajansı (NHTSA) tarafından yayınlanan rapora göre Model X araçlarda yer alan bazı kozmetik öğeler, primer uygulanmadan yapıştırıldığı için araçlar yüksek hızda seyrederken düşme eğilimi gösteriyor. Aracın çatısındaki trimin bu şekilde uçtuğu bir durum şüphesiz kötü bir güvenlik sıkıntısı. Tesla’nın açıklamasına göre geri çağırılan araçlarda gerekli testler yapılacak ve primerler uygulanarak trimler tekrar yapıştırılacak.

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    Çatı elementleriyle ilk kez sıkıntı yaşamayan Tesla, daha önce bir videoda da ortaya çıktığı üzere Model Y aracının çatısının tamamen yerinden çıkmasını görmüştü. Bu problem kötü uygulanmış bir koruyucu olarak lanse edilmişti ve raporlara göre şimdiki geri çağırma ile herhangi bir ilgisi yok.

    Geri çağrılan 401 adet Model Y ile ilgili olarak ise araçların ön kontrol rotundaki gevşek vidalar, sürücünün aracı kontrol etme yeteneğinin kaybolmasına sebebiyet verebilecek ciddiyette. Tesla’ya göre bu problemle bağlantılı bir arıza yaşayan şimdiye kadar sadece 3 araç oldu. Buna bağlı herhangi kayıtlı bir kaza ise yaşanmadı. 

    Tesla geri çağrılan araçların tamirlerinden herhangi bir ücret talep etmeyecek.

    Ayrıca Bkz. "Fujifilm GFX100, yeni yazılım güncellemesiyle 400MP fotoğraflar çeken bir kamera oldu"

    Bu olayların Tesla hisselerinde negatif etki yaratması beklenmiyor. Firmanın hisseleri, beklenen S&P 500 listelemesi öncesinde 40 milyar dolardan fazla artış yaşadı.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uhuyu da unutmazsın ya.
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