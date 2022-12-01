Apple'ın hız canavarı yolda: 96GB RAM'li MacBook Pro geliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın yakında M2 Max işlemcili 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini çıkarması bekleniyor. Yeni görünümlü MacBook Air, M2 işlemcili eski görünümlü 13 inç MacBook Pro’nun ardından M2 Pro ve M2 Max çipli Mac bilgisayarlar gelecek. Gelecek MacBook Pro modeli, Geekbench testine sokuldu. Apple M2 Max işlemcili 96GB RAM’li MacBook Pro modeli geliyor.

M2 Max işlemciyle geliyor

M2 Max çipli, 96GB RAM’li ve macOS 13.2 üzerinde çalışan MacBook Pro modeli, Geekbench testinde ortaya çıktı. Geekbench 5 benchmark veri tabanında yer alan Mac modelinin tek çekirdekte 1889 puan, çok çekirdekte 14586 puan aldığı görülüyor. Mac 14.6 model numaralı MacBook Pro’nun Ekim 2021’de piyasaya sürülen M1 Max işlemcili modelin halefi olacağı anlaşılıyor.

Apple M2 Max performans bilgileri ortaya çıktı 19 sa. önce eklendi

MacBook Pro Türkiye fiyatları ne durumda?

Şu anda Apple M1 Pro işlemcili 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’lar, maksimum 64GB RAM’e kadar yapılandırılabiliyor. Yeni 13 inç MacBook Pro, maksimum 24GB RAM'e kadar yapılandırılabiliyor. Apple Türkiye Online Mağazası’nda satışta olan en pahalı MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı; 72.000 TL. 64GB RAM, 8TB SSD depolama gibi fantastik bir yapılandırma seçimiyle 16 inç MacBook Pro fiyatı Türkiye’de 124.000 TL’ye kadar çıkıyor. 96GB RAM’li M2 Max işlemcili 16 inç MacBook Pro’nun fiyatı ne kadar olur dersiniz?

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