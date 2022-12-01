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    Anlık Bildirim

    Apple'ın hız canavarı yolda: 96GB RAM'li MacBook Pro geliyor

    Apple, M2 Max çipli 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modeli çıkarmaya hazırlanıyor. 96GB RAM'e sahip MacBook Pro modeli, Geekbench testinde görüldü.                 
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    M2 Max çipli MacBook Pro Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yakında M2 Max işlemcili 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini çıkarması bekleniyor. Yeni görünümlü MacBook Air, M2 işlemcili eski görünümlü 13 inç MacBook Pro’nun ardından M2 Pro ve M2 Max çipli Mac bilgisayarlar gelecek. Gelecek MacBook Pro modeli, Geekbench testine sokuldu. Apple M2 Max işlemcili 96GB RAM’li MacBook Pro modeli geliyor.

    M2 Max işlemciyle geliyor

    M2 Max çipli, 96GB RAM’li ve macOS 13.2 üzerinde çalışan MacBook Pro modeli, Geekbench testinde ortaya çıktı. Geekbench 5 benchmark veri tabanında yer alan Mac modelinin tek çekirdekte 1889 puan, çok çekirdekte 14586 puan aldığı görülüyor. Mac 14.6 model numaralı MacBook Pro’nun Ekim 2021’de piyasaya sürülen M1 Max işlemcili modelin halefi olacağı anlaşılıyor.

    MacBook Pro Türkiye fiyatları ne durumda?

    Şu anda Apple M1 Pro işlemcili 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’lar, maksimum 64GB RAM’e kadar yapılandırılabiliyor. Yeni 13 inç MacBook Pro, maksimum 24GB RAM'e kadar yapılandırılabiliyor. Apple Türkiye Online Mağazası’nda satışta olan en pahalı MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı; 72.000 TL. 64GB RAM, 8TB SSD depolama gibi fantastik bir yapılandırma seçimiyle 16 inç MacBook Pro fiyatı Türkiye’de 124.000 TL’ye kadar çıkıyor. 96GB RAM’li M2 Max işlemcili 16 inç MacBook Pro’nun fiyatı ne kadar olur dersiniz?

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    StaatSanWalt 20 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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