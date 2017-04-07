ABD, 50 milyon dolarlık füzeleri ateşledi, Suriye’de işler karıştı

50 Milyon Dolarlık Saldırı
Doğu Akdeniz’de Kıbrıs adasının doğu ucundaki USS Porter ve USS Ross destroyerlerinden fırlatılan Tomahawk Land füzeleri ile gerçekleştirilen saldırıda 59 füzenin atıldığı söyleniyor. Bu rakam kesin olmamakla birlikte atılan füzelerin ABD ordusuna maliyetinin 50 ile 90 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
Sadece ABD ve İngiliz ordusunda bulunan Tomahawk füzeleri, 1000km’nin üzerinde menzile sahip seyir füzeleri. Hava şartlarından etkilenmeden hem gece hem de gündüz kullanılabilen füzeler, turbo motorları ile hem GPS hem de arazi eşleme ve karşılaştırma sistemi DSMAC ile yön tayini yapıyor. Özellikle hava savunma ve haberleşme tesislerinin imha edilmesinde kullanılması amacıyla geliştirilen füzeler, ses hızının altında seyir gerçekleştiriyor ancak tasarımı sayesinde radarlara yakalanmama noktasında son derece başarılı.
Amerika’nın Irak’ta da kullandığı Tomahawk füzelerinin bugüne kadar 400 kez gemilerden ve denizaltılardan ateşlendiği söylenenler arasında. 1991’deki Körfez Savaşı’nda Çöl Fırtınası Operasyonu kapsamındaysa 290 füze ateşlenmiş ve 242’si hedeflerine tam isabet etmiş.
Suriye’nin Kayıpları
Saldırı sonrasında tesis tamamen kullanılamaz hale gelirken 6 üst düzey komutanın da öldüğü ifade ediliyor. Ayrıca 7 kişi de yaralanmış durumda. Tesiste ise füzelerin sonrasında dev bir krateri andıran çukur oluşmuş durumda.
Şaryat Hava Üssü’nde yer alan hangarlarda Suriye’nin Rusya menşeili savaş uçakları da yer alıyordu. Bazı kaynaklara göre 9 bazı kaynaklara göreyse hangarlarda yer alan 14 uçak da imha edilmiş oldu. İmha edilen uçaklar arasında SU-25 bombardıman uçağı da yer alıyor.
Amerika’nın burayı vurmasındaki öncelikli gerekçe ise İdlib’deki kimyasal silah depolarının bulunduğu tesisi vuran uçağın buradan kalkış yapması. Suriye’deki en büyük ve en aktif hava üssü olan Şaryat, 5 jet filosuna da ev sahipliği yapıyormuş. Tesiste, Rusya’ya ait askeri helikopterlerin de bulunduğu iddiası yaşanan gerilimin önemli sebeplerinden. ABD, bu saldırı ile rejimin hava kuvvetine büyük darbe vurmuş oldu. Ayrıca yeni kimyasal saldırı tehditlerinin de büyük oranda engellenmiş olacağı tahmin ediliyor.
Füzelerin Ateşlenme Anı Videoları:
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Ayrıca esad kımyasal bomba atmadıgını soyluyori gelın ınceleyın dıyor. Amerıka ırakta yaptıgının aynısını yapıyor orayada kımyasal sılah var dıye gırdı 1 mılyondan fazla sivili öldürdüler, kadınlara tecavuz ettıler, organl kaçakcılığı yaptılar, Türk askerlerinin başına çuval geçirdiker vs vs ...
Suriyeden sonra sıra irana daha sonra türkiye ye gelecek siz sevinmeye devam edin bop projesi işliyor.
Ümmetçiler iyi sevindi bu işe ama erken sevindiler.
Gelecek olan Afgan dalgasına yeni Suriyeliler de eklendi hayırlı uğurlu olsun.
Eğer olur da başkanlık gelirse, Amerika demokrasisini bize getirecek.
Her türlü bizim çıkarlarımıza uymayan bir hamledir. Türkiye için Suriye koltuğunda kimin oturduğu önemli değil, Suriye toprak bütünlüğü önemli. Şunu insanımıza bir anlatabilsek.
Hedef Türkiye ve İran bunun engellenmesi gerekirken biz çökük ekonomimizle mülteci doyuruyoruz.