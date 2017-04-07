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ABD, 50 milyon dolarlık füzeleri ateşledi, Suriye’de işler karıştı

ABD’nin Suriye’deki Şaryat Hava Üssü’nü Tomahawk füzeleri ile vurmasının ardından Suriye’de işler biraz daha karıştı. Füzelerin maliyet, Suriye’nin kaybı ve işin diğer teknik detayları yazımızda.
2 yıl
20,2b
1
73
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Rejimin kimyasal silah kullandığı iddiasıyla yeniden hararetlenen Suriye’deki iç savaş, ABD’nin ateşlediği Tomahawk füzeleri ile biraz daha karmaşık bir hal aldı. Bölgedeki üç çekiç güçten Türkiye’nin işlenen bu insanlık suçuna karşılık ABD’nin hamlesini desteklemesi, Rusya’nın ise Birleşmiş Milletleri göreve davet etmesi karmaşık durumu özetlemeye yeterli gibi görünüyor.

50 Milyon Dolarlık Saldırı 

Doğu Akdeniz’de Kıbrıs adasının doğu ucundaki USS Porter ve USS Ross destroyerlerinden fırlatılan Tomahawk Land füzeleri ile gerçekleştirilen saldırıda 59 füzenin atıldığı söyleniyor. Bu rakam kesin olmamakla birlikte atılan füzelerin ABD ordusuna maliyetinin 50 ile 90 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Sadece ABD ve İngiliz ordusunda bulunan Tomahawk füzeleri, 1000km’nin üzerinde menzile sahip seyir füzeleri. Hava şartlarından etkilenmeden hem gece hem de gündüz kullanılabilen füzeler, turbo motorları ile hem GPS hem de arazi eşleme ve karşılaştırma sistemi DSMAC ile yön tayini yapıyor. Özellikle hava savunma ve haberleşme tesislerinin imha edilmesinde kullanılması amacıyla geliştirilen füzeler, ses hızının altında seyir gerçekleştiriyor ancak tasarımı sayesinde radarlara yakalanmama noktasında son derece başarılı.

Amerika’nın Irak’ta da kullandığı Tomahawk füzelerinin bugüne kadar 400 kez gemilerden ve denizaltılardan ateşlendiği söylenenler arasında. 1991’deki Körfez Savaşı’nda Çöl Fırtınası Operasyonu kapsamındaysa 290 füze ateşlenmiş ve 242’si hedeflerine tam isabet etmiş.

ABD, 50 milyon dolarlık füzeleri ateşledi, Suriye’de işler karıştı
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Suriye’nin Kayıpları

Saldırı sonrasında tesis tamamen kullanılamaz hale gelirken 6 üst düzey komutanın da öldüğü ifade ediliyor. Ayrıca 7 kişi de yaralanmış durumda. Tesiste ise füzelerin sonrasında dev bir krateri andıran çukur oluşmuş durumda.

Şaryat Hava Üssü’nde yer alan hangarlarda Suriye’nin Rusya menşeili savaş uçakları da yer alıyordu. Bazı kaynaklara göre 9 bazı kaynaklara göreyse hangarlarda yer alan 14 uçak da imha edilmiş oldu. İmha edilen uçaklar arasında SU-25 bombardıman uçağı da yer alıyor.

Amerika’nın burayı vurmasındaki öncelikli gerekçe ise İdlib’deki kimyasal silah depolarının bulunduğu tesisi vuran uçağın buradan kalkış yapması. Suriye’deki en büyük ve en aktif hava üssü olan Şaryat, 5 jet filosuna da ev sahipliği yapıyormuş. Tesiste, Rusya’ya ait askeri helikopterlerin de bulunduğu iddiası yaşanan gerilimin önemli sebeplerinden. ABD, bu saldırı ile rejimin hava kuvvetine büyük darbe vurmuş oldu. Ayrıca yeni kimyasal saldırı tehditlerinin de büyük oranda engellenmiş olacağı tahmin ediliyor.

Füzelerin Ateşlenme Anı Videoları: 

 

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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Boş havalanını vurmuşlar, bunlarda hava kuvvetlerine buyuk darbe vurdu dıye gaz verıyorlar.
Düne kadar amerikaya fetocu darbecı dıyorlardı sımdı övuyorlar hatta beraber savaşalım dıyorlar.
Ayrıca esad kımyasal bomba atmadıgını soyluyori gelın ınceleyın dıyor. Amerıka ırakta yaptıgının aynısını yapıyor orayada kımyasal sılah var dıye gırdı 1 mılyondan fazla sivili öldürdüler, kadınlara tecavuz ettıler, organl kaçakcılığı yaptılar, Türk askerlerinin başına çuval geçirdiker vs vs ...
Suriyeden sonra sıra irana daha sonra türkiye ye gelecek siz sevinmeye devam edin bop projesi işliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Boş havalanını vurmuşlar, bunlarda hava kuvvetlerine buyuk darbe vurdu dıye gaz verıyorlar.Düne kadar amerikaya fetocu darbecı dıyorlardı sımdı övuy...
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1 Yanıt Yanıtla +95
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umut_baris 2 yıl
Gören de nükleer bomba attı sanacak.
Ümmetçiler iyi sevindi bu işe ama erken sevindiler.

Gelecek olan Afgan dalgasına yeni Suriyeliler de eklendi hayırlı uğurlu olsun.
Eğer olur da başkanlık gelirse, Amerika demokrasisini bize getirecek.
Gören de nükleer bomba attı sanacak.Ümmetçiler iyi sevindi bu işe ama erken sevindiler.Gelecek olan Afgan dalgasına yeni Suriyeliler de ekl...
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2 Yanıt Yanıtla +67
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ressi1 2 yıl
Aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık.
Her türlü bizim çıkarlarımıza uymayan bir hamledir. Türkiye için Suriye koltuğunda kimin oturduğu önemli değil, Suriye toprak bütünlüğü önemli. Şunu insanımıza bir anlatabilsek.
Hedef Türkiye ve İran bunun engellenmesi gerekirken biz çökük ekonomimizle mülteci doyuruyoruz.
Aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık.Her türlü bizim çıkarlarımıza uymayan bir hamledir. Türkiye için Suriye koltuğunda kimin oturduğu önemli değil, ...
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Yanıtla +31
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Experimentation 2 yıl
suriyenin vurulma videosu da var mı
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MrSAVIOR 2 yıl
Esad laik sosyalist uluscalcı rejimi oldugu için orda ki yobaz araplar sureklı savas cıkarıyor dıs guclerde petrol işine geldiginden bunların aklına giriyor işte ABD ve yandaş batı tayfası suriyeyı karıstıyıor kuklası yapmak istiyor Esad giderse o zaman Suriye Irak gibi olacak Mısır gibi olacak Libya gibi olacak
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baaydin 2 yıl
Olaya bak Esad ABD beni vursun diye kimyasal silah kullanıyor. Iraktaki senaryo ile tıpa tıp aynı. Saddam ile Esad ikiside salak. ABD nin kimyasal silah kulladıklarında vurucağını bile bile kullanmışlar. Vay salaklar vayyyy. (Anlayan anlamıştır.)
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GetSomeRest 2 yıl
Toma hawk füzesinin teknik özelliklerine değineceğim derken milletin kafasını karıştırıyorsunuz. Başta diyorsunuz ki rejimin kimyasal silah kullandığı "iddiası" sonda da "İdlib’deki kimyasal silah depolarının bulunduğu tesisi vuran uçağın buradan kalkış yapması". bu ne biçim habercilik. madem olayla ilgili kanıtınız yok milletin kafasını bulandırmayın. Bu konulara değinmeden de Teknik bilgi verebilirsiniz. Gelmiş burda rus ve esat propagandası yapıyorsunuz yazıklar olsun haberi yapan da güya müdür. Alıntı yaptığınız Sputnik sayfasının linkini de verin tam olsun.
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Hasegawa 2 yıl
Butun PKK lilar dolusmus yine amerikanlari savunmak icin.
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Arapkahvesi 2 yıl
Kimyasal silahı "abd'nin kuklası muhaliflerin" kullandığını iddia eden ileri zekalılar bu kimyasal silahlarını neden esed'e karşı kullanmadıklarını açıklasar da bilsek?
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baaydin 2 yıl Arapkahvesi
Orijinalden alıntı: Arapkahvesi

Kimyasal silahı "abd'nin kuklası muhaliflerin" kullandığını iddia eden ileri zekalılar bu kimyasal silahlarını neden esed'e karşı kullanmadıklarını açıklasar da bilsek?

Esada karşı kullanırsan bütün dünya ayaklanır ve muhaliflerin gerçek yüzleri ortaya çıkar. ABD bile destekleyemez duruma düşer ve esad kahraman olur. Ama esad kullandı gibi gösterirsen esad diktatör, sivil öldüren şerefsiz biri gibi görünür, suriyeye girerken yada bombalarken bütün dünya seni ayakta alkışlar.

Kapiş?
Not: Bakınız ABD nin Irak'a girmesi.
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kazuya58 2 yıl
"A" teröristi "B" teröristini vuruyor, sesi ise bizdeki "A" özentisi "B" aşığı "C" den çıkıyor.
---
Raf ömrünü tamamlayan 59 füze "A" nın füze imha prosedürlerine uygun olarak imha edilmiştir. olay bundan ibaret.
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kayhanpulurbey 2 yıl
50 MİLYON DOLAR MI YOKSA 90 MİLYON DOLAR MI?
Arkadaş arada 40 milyon dolar var be. Neredeyse TL ile 200.000.000 yapar o fark be.
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Mark Selby 2 yıl
Ulan abd sevicililerine bak pkk serefsizlerin kolu pydye destek veren bu abd deilmiydi ?
Serefsiz fetoyu vermeyen bu abd deilmi ?
İsidi besleyip ortaya cikaran bu abd deilmi ?
Bu kadar beyinsiz dusunmeyen insanlar varsa bizim gelismememiz normal
He abd suriyedeki insanlara uzuldugu icin vurdu suriyeyi hee hic oyun yapmaz abd heee
Şu abdyi destekleyenlerin yatacak geri yok
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sarkat 2 yıl
Putin'ci olarak başladığı haftayı ılımlı Trump'çı olarak bitiren AK-Troll, dış politikayla tek ilgisinin arada bir İsrail'e küfür etmek olduğu günleri özlüyor...
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