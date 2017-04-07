ABD, 50 milyon dolarlık füzeleri ateşledi, Suriye’de işler karıştı





Rejimin kimyasal silah kullandığı iddiasıyla yeniden hararetlenen Suriye’deki iç savaş, ABD’nin ateşlediği Tomahawk füzeleri ile biraz daha karmaşık bir hal aldı. Bölgedeki üç çekiç güçten Türkiye’nin işlenen bu insanlık suçuna karşılık ABD’nin hamlesini desteklemesi, Rusya’nın ise Birleşmiş Milletleri göreve davet etmesi karmaşık durumu özetlemeye yeterli gibi görünüyor.

50 Milyon Dolarlık Saldırı

Doğu Akdeniz’de Kıbrıs adasının doğu ucundaki USS Porter ve USS Ross destroyerlerinden fırlatılan Tomahawk Land füzeleri ile gerçekleştirilen saldırıda 59 füzenin atıldığı söyleniyor. Bu rakam kesin olmamakla birlikte atılan füzelerin ABD ordusuna maliyetinin 50 ile 90 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Sadece ABD ve İngiliz ordusunda bulunan Tomahawk füzeleri, 1000km’nin üzerinde menzile sahip seyir füzeleri. Hava şartlarından etkilenmeden hem gece hem de gündüz kullanılabilen füzeler, turbo motorları ile hem GPS hem de arazi eşleme ve karşılaştırma sistemi DSMAC ile yön tayini yapıyor. Özellikle hava savunma ve haberleşme tesislerinin imha edilmesinde kullanılması amacıyla geliştirilen füzeler, ses hızının altında seyir gerçekleştiriyor ancak tasarımı sayesinde radarlara yakalanmama noktasında son derece başarılı.

Amerika’nın Irak’ta da kullandığı Tomahawk füzelerinin bugüne kadar 400 kez gemilerden ve denizaltılardan ateşlendiği söylenenler arasında. 1991’deki Körfez Savaşı’nda Çöl Fırtınası Operasyonu kapsamındaysa 290 füze ateşlenmiş ve 242’si hedeflerine tam isabet etmiş.

Tam Boyutta Gör

Suriye’nin Kayıpları

Saldırı sonrasında tesis tamamen kullanılamaz hale gelirken 6 üst düzey komutanın da öldüğü ifade ediliyor. Ayrıca 7 kişi de yaralanmış durumda. Tesiste ise füzelerin sonrasında dev bir krateri andıran çukur oluşmuş durumda.

Şaryat Hava Üssü’nde yer alan hangarlarda Suriye’nin Rusya menşeili savaş uçakları da yer alıyordu. Bazı kaynaklara göre 9 bazı kaynaklara göreyse hangarlarda yer alan 14 uçak da imha edilmiş oldu. İmha edilen uçaklar arasında SU-25 bombardıman uçağı da yer alıyor.

Amerika’nın burayı vurmasındaki öncelikli gerekçe ise İdlib’deki kimyasal silah depolarının bulunduğu tesisi vuran uçağın buradan kalkış yapması. Suriye’deki en büyük ve en aktif hava üssü olan Şaryat, 5 jet filosuna da ev sahipliği yapıyormuş. Tesiste, Rusya’ya ait askeri helikopterlerin de bulunduğu iddiası yaşanan gerilimin önemli sebeplerinden. ABD, bu saldırı ile rejimin hava kuvvetine büyük darbe vurmuş oldu. Ayrıca yeni kimyasal saldırı tehditlerinin de büyük oranda engellenmiş olacağı tahmin ediliyor.

Füzelerin Ateşlenme Anı Videoları: