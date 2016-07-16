ABD Hava Kuvvetleri Avcı-Bombardıman Drone geliştiriyor

ABD Hava Kuvvetleri, bombardıman ve avcı rollerini üstlenecek bir dron geliştirilmesi için bir savunma şirketine 40 milyon dolarlık ödeme yaptı. "Düşük-Maliyetli İnsansız Tahrip Sistemi Gösterimi" olarak çevirebileceğimiz projenin asıl ismi "Low-Cost Attritable Strike Unmanned Aerial System Demonstration". Sistemi yazımızda kısaca LCASD olarak adlandıracağız. LCASD bitirildiğinde doğrudan üretime geçmeyecek, bunun yerine dronların hava-hava savaş kabiliyetlerini gösteren bir teknoloji konsepti olacak.

San Diego merkezli Kratos Defense şirketinin ihaleyi üstlendiği projede, ABD Ordusu'nun alçak irtifalı uçuş ve yüksek irtifalı seyir uçuşları yapabilecek, savunma mahiyetli anti hava manevralarını gerçekleştirebilecek, yine aynı şekilde saldırı anti hava manevralarını yürütebilecek ve düşman birimlerin hava savunma sistemlerini meşgul edecek ve yok edecek dron ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Mach 0,9 hızında kısa süreli ilerleyebilmesi düşünülen dronun yaklaşık 2800 km'lik bir menzile sahip olması bekleniyor. İnsansız hava aracının ayırca iki adet GBU-39, küçük çaplı bomba taşıyabilmesi de gerekiyor. Aracın savunma füzelerinden kaçabilmek için "olağanüstü çeviklik" modu da barındırması planlanıyor. LCASD'nin görece ucuz olması da adında geçen özellikler arasında. Bu kapsamda ilk 99 birim için araç başına 3 milyon dolar, 100 ve üzeri için ise ürün başına 2 milyon dolarlık maliyete sahip olması bekleniyor.

Halihazırda insansız hava araçları istihbarat/gözlem/keşif ve saldırı görevlerini üstlenebiliyorlar ancak ne yüksek manevra kabilitiyetine ne de yeterli hıza sahipler. LCASD'nin ise yukarıda saydığımız dört özelliğe ek olarak insanlı/insansız başka hava araçlarını da vurabilme kapasitesine sahip olması bekleniyor.

http://www.popularmechanics.com/military/research/a21799/the-air-force-funding-fighter-bomber-drone/