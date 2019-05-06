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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD Hava Kuvvetleri birden fazla füzeyi lazerle havada imha etti

Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen lazer çalışmalarından bir tanesi daha başarıyla devam ediyor. Son testte havadan ateşlenen birden fazla füze, lazer tarafından havada imha edildi.
2 hf.
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Savunma Sanayi
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Amerikan Hava Kuvvetleri lazer teknolojisini savaşlarda aktif olarak kullanılabilecek hale getirmeye bir adım daha yaklaştı. White Sands Missile Range içerisinde yapılan testte havadan ateşlenen füzeler, yerde bulunan ve Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD) tarafından imha edildi. Şuan için yerde bulunan ve açıkçası boyutu itibariyle bulunmak zorunda olan sistem, üzerindeki çalışmalar tamamlandığında hava araçlarına yerleştirilebilecek hale gelecek. 
2017 yılında Lockheed Martin firmasına bir kontrat veren ABD Hava Kuvvetleri, ilk hava sahası testlerinin 2021 yılında yapılacağını öngörüyor. Bu testlerin başarılı olması durumunda birkaç yılın ardından lazer teknolojisi savaş sanayisinde yerini alacaktır.
İlk olarak ofansif değil savunma amaçlı kullanılması hedeflenen lazer sistemleri, belirli bir üssü ya da alanı füzeler tarafından saldırıya uğramaz hale getirmeyi vadediyor. Yapılan bu testte çok sayıda füzeyi anında yok eden lazer, savaş uçakları üzerinde de aynı keskinlikle kullanılabilir.

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Frost05 2 hf. en beğenilen
Ee "imha etti" derken hani video, görsel vs? Habercilik böyle mi oluyor?
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strathmorea 2 hf.
Füzenin önüne CD koysalar. Lazer de buna çarparak kırılma yaparak yön değiştirse. Aha buldum anti lazer sistemini.
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madmahmutd 2 hf.
Eeyy ameriga senin laserin varsa bizimte reisimiz var
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cengiz7 2 hf.
Ben lazer silahında şimdilik bir gelecek görmüyorum. Süper reflektif bir kaplamaya sahip füzeyi kısa sürede ısıtıp imha etmesi imkansız bence şuanda. Şuanda metali bile lazer kesim yaparken sadece lazer kullanarak kesemiyorsun, yanında oksijen veya başka bir çeşit gaz ile takviye etmen gerekiyor. Bakalım
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Frost05 2 hf. en beğenilen
Ee "imha etti" derken hani video, görsel vs? Habercilik böyle mi oluyor?
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strathmorea 2 hf.
Füzenin önüne CD koysalar. Lazer de buna çarparak kırılma yaparak yön değiştirse. Aha buldum anti lazer sistemini.
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TIGERSHARK 2 hf. strathmorea
Zaten öyle olacak. Ruslar da füzelerin dışını ışığı yansıtacak bir kaplama ile kaplayacaklar. Ondan sonra dediğin gibi antilazer zırh teknolojisi :)
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