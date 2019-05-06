ABD Hava Kuvvetleri birden fazla füzeyi lazerle havada imha etti

Amerikan Hava Kuvvetleri lazer teknolojisini savaşlarda aktif olarak kullanılabilecek hale getirmeye bir adım daha yaklaştı. White Sands Missile Range içerisinde yapılan testte havadan ateşlenen füzeler, yerde bulunan ve Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD) tarafından imha edildi. Şuan için yerde bulunan ve açıkçası boyutu itibariyle bulunmak zorunda olan sistem, üzerindeki çalışmalar tamamlandığında hava araçlarına yerleştirilebilecek hale gelecek.

2017 yılında Lockheed Martin firmasına bir kontrat veren ABD Hava Kuvvetleri, ilk hava sahası testlerinin 2021 yılında yapılacağını öngörüyor. Bu testlerin başarılı olması durumunda birkaç yılın ardından lazer teknolojisi savaş sanayisinde yerini alacaktır.

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İlk olarak ofansif değil savunma amaçlı kullanılması hedeflenen lazer sistemleri, belirli bir üssü ya da alanı füzeler tarafından saldırıya uğramaz hale getirmeyi vadediyor. Yapılan bu testte çok sayıda füzeyi anında yok eden lazer, savaş uçakları üzerinde de aynı keskinlikle kullanılabilir.