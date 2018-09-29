ABD Hava Kuvvetleri eğitim uçağı ihalesini Boeing ve Saab kazandı

Boeing, Saab ile ortaklaşa girdiği, ABD Hava Kuvvetleri’nin yeni nesil eğitim uçağı ihtiyacını karşılayacak uçak, yer donanımı ve eğitim ekipmanları ihalesini 9,4 milyar dolarla kazandı. Halihazırda envanterde bulunan T-38 eğitim uçaklarının yerini Boeing T-X alacak. İlk aşamada 351 adet jet ve 46 simülatör üretilecek.



Boeing tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ihale sonucunun açıklanmasıyla birlikte tedarikçilere gerekli siparişlerin geçileceği, ilk sevkiyatın 2024 yılında yapılmasının planlandığı, sözleşmede yer alan 351 sayısının ilerleyen yıllarda binleri bulabileceği ifade edilmiş.



Boeing ve Saab ihalede Leonardo, Lockheed Martin, KAI, Northrop Grumman, BAE Systems, Sierra Nevada, TAi, Stavatti, ve Textron AirLand gibi firmalarla yarışmış. Değerlendirme için iki adet üretilen T-X uçağının tasarımında F/A-18 uçağından esinlenilmiş. İki kuyruğa sahip uçak geniş saldırı açısına, stadyum koltuğuna, yüksek manevra kabiliyetine ve eğitim için özelleştirilmiş ileri teknoloji kokpite sahip. Uçak ayrıca son teknoloji karada konuşlu eğitim birimleriyle irtibatlı çalışabiliyor.

Uçağın önemli bir diğer özelliği ise düşük bakım maliyetleri. Bu sayede çok uzun yıllar hizmette kalması hedefleniyor. Boeing Savunma, Uzay & Güvenlik CEO’su Leanne Caret, ihaleyi kazanmalarında Boeing ve Saab ekiplerinin uzun yıllar süren kesintisiz çalışmasının rol oynadığını, ABD Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına dönük ortaya konan yatırımların ürünü olan T-X uçağının, bu yüzyılın ayrıcalıklı programı olmasını beklediklerini ifade ediyor.

https://newatlas.com/boeing-tx-jet-air-force-trainer-jet/56551/