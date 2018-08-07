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Savunma sanayii ve teknolojilerine 13.5 milyarlık yeni proje kaynağı

Bugün gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’nda 13.5 milyar lira bedelli yeni projeler için kaynak onaylandı. ATAK helikopterinin Faz 2 üretimi de planlar arasında olabilir.
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Savunma sanayii ve teknolojilerine 13.5 milyarlık yeni proje kaynağı
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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı kapsamında bugün bazı özel projeler için bütçeler kabul edildi. Savunma sanayii ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetlerine dönük kararların alındığı toplantı, özellikle mevcuttaki ürünlerin yeni versiyonlarının geliştirilmesi kapsamında da önemli başlıklar taşıyor.


ATAK helikopterine yeni yetenekler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, yenilikçi kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerinden gelen talepler doğrultusunda çeşitli geliştirmeler planlamaya alınmış durumda.

Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da destek kapsamına alınan ürünler arasında Bayraktar’ın 4.5 ton kalkış ağırlığına sahip olacak olan jet motorlu ve saatte 850km hıza ulaşabilecek yeni bir İHA da yer alabilir. Ayrıca ATAK helikopterinin FAZ 2 olarak adlandırılan üretim aşaması da gündemde olabilir. FAZ 2 ile birlikte ATAK helikopterinin burun topunun değişmesi ve ATAK helikopterine entegre edilebilecek yeni sistemlerin geliştirilmesi de tahminler arasında yer alıyor.


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veteriner69 9 ay en beğenilen
"Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da destek kapsamına alınan ürünler arasında Bayraktar’ın 4.5 ton kalkış ağırlığına sahip olacak olan jet motorlu ve saatte 850km hıza ulaşabilecek yeni bir İHA da yer alabilir. Ayrıca ATAK helikopterinin FAZ 2 olarak adlandırılan üretim aşaması da gündemde olabilir. "
Böyle haber mi olur???????????
Daş düşebülü, ayu çukabülü.
"Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da destek kapsamına alınan ürünler arasında Bayraktar’ın 4.5 ton kalkış ağırlığına sahip olacak olan jet motorlu ve saatte...
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alemburda34 9 ay
Ödeneği TL ye göre ayırmasınlar yoksa proje başlamadan kaynak yok olur.
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constantin87 9 ay
Ya dolar aldı başını gidiyor ama yönetim asla ekonomik tedbirler almıyor nasıl oluyor bu.
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alemburda34 9 ay
Ödeneği TL ye göre ayırmasınlar yoksa proje başlamadan kaynak yok olur.
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constantin87 9 ay
Ya dolar aldı başını gidiyor ama yönetim asla ekonomik tedbirler almıyor nasıl oluyor bu.
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veteriner69 9 ay en beğenilen
"Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da destek kapsamına alınan ürünler arasında Bayraktar’ın 4.5 ton kalkış ağırlığına sahip olacak olan jet motorlu ve saatte 850km hıza ulaşabilecek yeni bir İHA da yer alabilir. Ayrıca ATAK helikopterinin FAZ 2 olarak adlandırılan üretim aşaması da gündemde olabilir. "
Böyle haber mi olur???????????
Daş düşebülü, ayu çukabülü.
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