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Facebook'a verilen 5 milyar dolar ceza, şirketin kasasına 10 milyar dolar girmesine neden oldu

Federal Ticaret Komisyonu tarafından kişisel veri skandalları nedeniyle 5 milyar dolar cezaya çarptırılan Facebook'un hisse senedi fiyatı yükseldi ve şirket kasasına 10 milyar dolar girdi.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) bir dizi veri ihlali ve skandallar için Facebook'a 5 milyar dolar para cezası verdiğini geçtiğimiz günlerde  sizlere bildirmiştik. Ancak görünen o ki piyasalar bu para cezasından mutlu ve Facebook'un kasasına 10 milyar dolar daha eklendi.

Facebook ceza işleminden kârlı çıktı

Normal şartlarda 5 milyar dolarlık ceza, bir şirket açısından oldukça önemli bir rakam. Ancak Facebook'un büyüklüğü ve değeri göz önüne alındığında normal olarak karşılanabilir. Zira bu durum sosyal medya devi için bir avantaja bile dönüştü diyebiliriz. Federal Ticaret Komisyonu'nun 5 milyar dolarlık ceza açıklamasının ardından Facebook'un hisse senedi fiyatı yüzde 1.81 oranında değerlendi ve şirketin kasasına 10.4 milyar dolar daha kattı.
Yani Facebook'un, FTC'nin uyguladığı bu cezai işlemden 5 milyar dolar kâra geçtiğini söylemek mümkün. Geçtiğimiz yıl şirket 22 milyar dolar kâr elde etmiş ve geçtiğimiz çeyrekte ise 15 milyar dolar gelir sağladığını açıklamıştı. Bu yönden bakıldığında da cezanın suça uymadığı tartışmaları yoğunlukta. Ancak FTC'nin sadece para cezası vermediğini, şirketin yeni ürünler piyasaya sürerken bunları ABD makamları ile paylaşmasını şart koştuğunu da belirtmemiz gerek.

https://www.techspot.com/news/80940-facebook-5-billion-fine-adds-10-billion-company.html Yorum Yaz
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kankixx123 1 sa. en beğenilen
Ya ALLAH RIZASI İÇİN haber yapın haber. Haberin içeriği de şu "Facebook'a 5 milyar dolarlık ceza kesildi. Ama ne hikmetse hisse senedi 10 milyar dolar yükseldi."
1. Bize ne Facebook'un kârından. Neyi teknolojik bunun. Facebook kullanan mı kaldı?
2. Niye yükseldi bu hisse senedi? Ne oldu da yükseldi. Madem haber yapıyorsun neden yükseldiğini açıkla.
3. Haberin içeriğinde üç kez aynı şeyi tekrarlamışın.
Başlık: Facebook'un aldığı ceza 5 milyar dolar, kazandığı 10 milyar dolar.
Girişi: Bir şirket için ceza almak kötü gözükebilir ama Facebook'un aldığı ceza 5 milyar dolar, ancak kazandığı 10 milyar dolar.
Gelişme: FTC ceza verdi ama 1.81 oranında hisse değerlendi.
Sonuç: Facebook'un aldığı ceza 5 milyar dolar, hisse senedi yükseldiği için kazandığı 10 milyar dolar. Daha önce de ceza alınca yükselmişti.
Ya bırakın gidin yapmayın bu işi. Ben bu kadar boş bir haber bu kadar boş bir yazı görmedim. Teknoloji ile ilişkisi de sıfır. Tamamen finansal haber. Bundan bize ne. Bak ben de sürekli tekrarlıyorum. Sonuçta anlatmam gereken şey belli. Yakında site kapanır. Boş içerikler çoğaldı...
Ya ALLAH RIZASI İÇİN haber yapın haber. Haberin içeriği de şu "Facebook'a 5 milyar dolarlık ceza kesildi. Ama ne hikmetse hisse senedi 10 milyar dolar yükseldi...
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kankixx123 1 sa. en beğenilen
Ya ALLAH RIZASI İÇİN haber yapın haber. Haberin içeriği de şu "Facebook'a 5 milyar dolarlık ceza kesildi. Ama ne hikmetse hisse senedi 10 milyar dolar yükseldi."
1. Bize ne Facebook'un kârından. Neyi teknolojik bunun. Facebook kullanan mı kaldı?
2. Niye yükseldi bu hisse senedi? Ne oldu da yükseldi. Madem haber yapıyorsun neden yükseldiğini açıkla.
3. Haberin içeriğinde üç kez aynı şeyi tekrarlamışın.
Başlık: Facebook'un aldığı ceza 5 milyar dolar, kazandığı 10 milyar dolar.
Girişi: Bir şirket için ceza almak kötü gözükebilir ama Facebook'un aldığı ceza 5 milyar dolar, ancak kazandığı 10 milyar dolar.
Gelişme: FTC ceza verdi ama 1.81 oranında hisse değerlendi.
Sonuç: Facebook'un aldığı ceza 5 milyar dolar, hisse senedi yükseldiği için kazandığı 10 milyar dolar. Daha önce de ceza alınca yükselmişti.
Ya bırakın gidin yapmayın bu işi. Ben bu kadar boş bir haber bu kadar boş bir yazı görmedim. Teknoloji ile ilişkisi de sıfır. Tamamen finansal haber. Bundan bize ne. Bak ben de sürekli tekrarlıyorum. Sonuçta anlatmam gereken şey belli. Yakında site kapanır. Boş içerikler çoğaldı...
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huzzeyin 1 sa.
Nasıl kasasına 10 milyar dolar koydu. 10 milyar kesin kasaya girmiş mi? Şirketin sadece değeri artmış. Bugün artar yarın düşer. Ama o 5 milyarı ödeyecekler. Sanki şirket hisseleri 1.8 arttı diye adamlar hisseleri satacak. Saçma bir haber. Haber 5 milyar ödeyecek olmalıydı ki onun cevabı da net. Batsınlar inşaAllah.
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