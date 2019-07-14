Facebook'a verilen 5 milyar dolar ceza, şirketin kasasına 10 milyar dolar girmesine neden oldu

Teknoloji Editörü
Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) bir dizi veri ihlali ve skandallar için Facebook'a 5 milyar dolar para cezası verdiğini geçtiğimiz günlerde sizlere bildirmiştik. Ancak görünen o ki piyasalar bu para cezasından mutlu ve Facebook'un kasasına 10 milyar dolar daha eklendi.
Facebook ceza işleminden kârlı çıktı
Normal şartlarda 5 milyar dolarlık ceza, bir şirket açısından oldukça önemli bir rakam. Ancak Facebook'un büyüklüğü ve değeri göz önüne alındığında normal olarak karşılanabilir. Zira bu durum sosyal medya devi için bir avantaja bile dönüştü diyebiliriz. Federal Ticaret Komisyonu'nun 5 milyar dolarlık ceza açıklamasının ardından Facebook'un hisse senedi fiyatı yüzde 1.81 oranında değerlendi ve şirketin kasasına 10.4 milyar dolar daha kattı.Yani Facebook'un, FTC'nin uyguladığı bu cezai işlemden 5 milyar dolar kâra geçtiğini söylemek mümkün. Geçtiğimiz yıl şirket 22 milyar dolar kâr elde etmiş ve geçtiğimiz çeyrekte ise 15 milyar dolar gelir sağladığını açıklamıştı. Bu yönden bakıldığında da cezanın suça uymadığı tartışmaları yoğunlukta. Ancak FTC'nin sadece para cezası vermediğini, şirketin yeni ürünler piyasaya sürerken bunları ABD makamları ile paylaşmasını şart koştuğunu da belirtmemiz gerek.
https://www.techspot.com/news/80940-facebook-5-billion-fine-adds-10-billion-company.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1. Bize ne Facebook'un kârından. Neyi teknolojik bunun. Facebook kullanan mı kaldı?
2. Niye yükseldi bu hisse senedi? Ne oldu da yükseldi. Madem haber yapıyorsun neden yükseldiğini açıkla.
3. Haberin içeriğinde üç kez aynı şeyi tekrarlamışın.
Başlık: Facebook'un aldığı ceza 5 milyar dolar, kazandığı 10 milyar dolar.
Girişi: Bir şirket için ceza almak kötü gözükebilir ama Facebook'un aldığı ceza 5 milyar dolar, ancak kazandığı 10 milyar dolar.
Gelişme: FTC ceza verdi ama 1.81 oranında hisse değerlendi.
Sonuç: Facebook'un aldığı ceza 5 milyar dolar, hisse senedi yükseldiği için kazandığı 10 milyar dolar. Daha önce de ceza alınca yükselmişti.
Ya bırakın gidin yapmayın bu işi. Ben bu kadar boş bir haber bu kadar boş bir yazı görmedim. Teknoloji ile ilişkisi de sıfır. Tamamen finansal haber. Bundan bize ne. Bak ben de sürekli tekrarlıyorum. Sonuçta anlatmam gereken şey belli. Yakında site kapanır. Boş içerikler çoğaldı...