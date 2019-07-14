Facebook'a verilen 5 milyar dolar ceza, şirketin kasasına 10 milyar dolar girmesine neden oldu

Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) bir dizi veri ihlali ve skandallar için Facebook'a 5 milyar dolar para cezası verdiğini geçtiğimiz günlerde sizlere bildirmiştik. Ancak görünen o ki piyasalar bu para cezasından mutlu ve Facebook'un kasasına 10 milyar dolar daha eklendi.

Facebook ceza işleminden kârlı çıktı

Normal şartlarda 5 milyar dolarlık ceza, bir şirket açısından oldukça önemli bir rakam. Ancak Facebook'un büyüklüğü ve değeri göz önüne alındığında normal olarak karşılanabilir. Zira bu durum sosyal medya devi için bir avantaja bile dönüştü diyebiliriz. Federal Ticaret Komisyonu'nun 5 milyar dolarlık ceza açıklamasının ardından Facebook'un hisse senedi fiyatı yüzde 1.81 oranında değerlendi ve şirketin kasasına 10.4 milyar dolar daha kattı.

https://www.techspot.com/news/80940-facebook-5-billion-fine-adds-10-billion-company.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yani Facebook'un, FTC'nin uyguladığı bu cezai işlemdengeçtiğini söylemek mümkün. Geçtiğimiz yıl şirketdolar kâr elde etmiş ve geçtiğimiz çeyrekte isedolar gelir sağladığını açıklamıştı. Bu yönden bakıldığında da cezanıntartışmaları yoğunlukta. Ancak FTC'nin sadece para cezası vermediğini, şirketin yeni ürünler piyasaya sürerken bunlarıile paylaşmasını şart koştuğunu da belirtmemiz gerek.