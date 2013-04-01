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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD Kongresi, hükümetin Çin mali ekipman alımına kısıtlama getiriyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD Kongresi, hükümetin Çin mali ekipman alımına kısıtlama getiriyor

Huawei ve ZTE Çin yükselen yıldızları ve akıllı telefon pazarının iki önemli oyuncusu olmasına rağmen, özel şirket görünüşünün arkasında devlet yatırımının olması nedeniyle sık sık soruşturmalara maruz kalıyor. 

Devlet desteği ile özel teşebbüs anlayışına zarar getireceği düşünülen ve Çin'in kontrolü olması nedeniyle siber ajanlık faaliyetinde bulunabileceğine dair şüpheler nedeniyle, Huawei ve ZTE firmalarının imajı pek değişmedi. ABD'de son olarak başlatılan adil rekabetin ihlali ve siber ajanlık soruşturması sonrasında, bu kez Kongre'nin bir kısıtlaması gündeme geldi.

Geçen hafta yürürlüğe giren kanun gereği, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, NASA ve NSF kurumlarının Çin malı ekipman alımlarına sınırlama getirilecek. Sınırlama kapsamında kuruluşlar, FBI ile ortaklaşa yapılacak olan ekipman alımını değerlendirecek ve ABD yararına olup olmadığı konusunda rapor hazırlayacak.

Kanun, ABD medya ve hükümet ajanslarına yapılan siber saldırılar sonrasında gündeme geldi. Siber saldırıların kaynağının Çin ordusunda bir merkez olduğu iddiaları da buna tuz biber oldu. 

Kanun içeriğinin, hükümet kuruluşlarının ekipman alımında bir engel olduğu anlamına gelmediği belirtiliyor. Sadece satın alım aşamasında bazı raporlar hazırlanması ve araştırma yapılması gerekecek. 

http://www.theverge.com/2013/3/27/4154442/us-congress-restricts-purchase-of-chinese-computer-equipment-fearing-cyber-espionage Yorum Yaz
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godless turtle 6 yıl en beğenilen
Bu yorumun tam olarak ana fikri ne?
MxFxOx
Çinin her ülkede ajanları var nedeni hem ticari hemde bilgi toplama.Çinin htc ve huawei ile siber ajanlık yapmasını beklerim ama aynı olay ABDde de var.Ancak bu telefonlarda android kullanılıyor yazılım tarafında ne bunu kadar başarabilir açık kaynak kodlu sonuçta.Apple öyle değil sistemin derinlerinde ne var bilmek mümkün değil. iosda cola gibi içeriği saklı

Bu yorumun tam olarak ana fikri ne?MxFxOxÇinin her ülkede ajanları var nedeni hem ticari hemde bilgi toplama.Çinin htc ve huawei ile sibe...
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napolyon94 6 yıl
Apple google yaparken sıkıntı yok
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cumhurkey 6 yıl
dervişin fikri ne ise zikri de o olurmuş.
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DantevsVergil 6 yıl
"Cin" kosullarinda Amerika'da üretim?
Ya da artik Amerika'da akilli telefon satisi sona eriyor demek bu haber.
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kemalboran 6 yıl
Amerika'nın etekleri tutuşmaya başladı. Çağımızda teknoloji ve bilimin öncülüğü doğuya geçiyor.
Çin'den gemiler dolusu yüksek teknoloji ürünü Amerika'ya giderken Amerika limanlarından kalkan gemiler Çin'e kağıt mukavva vs. taşıyor.
Kendilerinin de belirttiği gibi 2020 yıllarında Çin gerek ekonomik, gerekse askeri olarak ABD'yi yakalamış ve belki de geçmiş olacak.
Günümüzde ortadoğu, afrika ve asyada çıkartılan kaos ortamının asıl sebebi, Çin başta olmak üzere hızla kalkınan doğu ülkelerinin, bu kalkınmayla doğru orantılı olarak ihtiyaç duydukları enerji stoklarının bu coğrafyalarda olması ve bu ülkelerin bu kaynaklara erişimine engel olunmak istenmesi. ABD, askeri gücüne dayanarak bu enerji stoklarının denetimini hızla ele geçirmek için yandaş hükümetleri de yanına alarak BOP ve GOP gibi projeleri gündeme getiriyor ve uyguluyor. Çin bütçesinde ise askeri harcalamaların oranı gün be gün artıyor. 2012 yılına göre askeri harcalamalar 2 katına çıkartılmış durumda. Hızla tükenen enerji kaynakları nedeniyle özellikle bizim gibi 3. dünya ülkelerinde yaşayan insanları zor günler bekliyor. Tarihin gördüğü en acımasız, en zorlu, kıtlık, acı ve gözyaşıyla dolu bir dönemden geçeceğiz. Geçmişteki paylaşım savaşları zenginliğin ve bolluğun paylaşılması üzerine çıkarken, bu yüzyılda çıkacak savaşlar kıt kaynakların paylaşılması üzerine çıkacak ve askeri gücü bu devasa ülkelerle başedemeyecek ülkelerin vatandaşları en acı sonuçlara katlanmak zorunda kalacaklar.

Ne var ki Cern'deki anti madde, higgs bozonu vs gibi bilimsel çalışmalardan yeni ve verimli enerji üretim teknolojileri geliştirilebilirse dünya bu sonuca katlanmak zorunda kalmayabilir. Ancak bilimin bu konuda çok yol katettiğini söylenemez. Bu çalışmalardan kısa vadete fosil yakıtlara alternatif yeni enerji kaynakları üretilebilmesi imkansıza yakın görülüyor.


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teramit 6 yıl
Abd vaktiyle kendi yaptığı için işleri iyi biliyor başkası da bize yapmasın diye kasıyor :)
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godless turtle 6 yıl en beğenilen
Bu yorumun tam olarak ana fikri ne?
MxFxOx
Çinin her ülkede ajanları var nedeni hem ticari hemde bilgi toplama.Çinin htc ve huawei ile siber ajanlık yapmasını beklerim ama aynı olay ABDde de var.Ancak bu telefonlarda android kullanılıyor yazılım tarafında ne bunu kadar başarabilir açık kaynak kodlu sonuçta.Apple öyle değil sistemin derinlerinde ne var bilmek mümkün değil. iosda cola gibi içeriği saklı

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eulogy 6 yıl
napolyon94
Apple google yaparken sıkıntı yok

+1 Bu işin kralını yapıyorlar.
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napolyon94 6 yıl
Apple google yaparken sıkıntı yok
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MxFxOx 6 yıl
Çinin her ülkede ajanları var nedeni hem ticari hemde bilgi toplama.Çin'in htc ve huawei ile siber ajanlık yapmasını beklerim ama aynı olay ABD'de de var.Ancak bu telefonlarda android kullanılıyor yazılım tarafında ne bunu kadar başarabilir açık kaynak kodlu sonuçta.Apple öyle değil sistemin derinlerinde ne var bilmek mümkün değil. ios'da cola gibi içeriği saklı
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DH Misafiri 6 yıl
amerika çok milliyetçi yaklaşıyor canım bu çağda böyle geri fikirli olmamak lazım canım!!!!bu geri kalmış ülkelerin düşüncesi
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