ABD Kongresi, hükümetin Çin mali ekipman alımına kısıtlama getiriyor





Huawei ve ZTE Çin yükselen yıldızları ve akıllı telefon pazarının iki önemli oyuncusu olmasına rağmen, özel şirket görünüşünün arkasında devlet yatırımının olması nedeniyle sık sık soruşturmalara maruz kalıyor.





Devlet desteği ile özel teşebbüs anlayışına zarar getireceği düşünülen ve Çin'in kontrolü olması nedeniyle siber ajanlık faaliyetinde bulunabileceğine dair şüpheler nedeniyle, Huawei ve ZTE firmalarının imajı pek değişmedi. ABD'de son olarak başlatılan adil rekabetin ihlali ve siber ajanlık soruşturması sonrasında, bu kez Kongre'nin bir kısıtlaması gündeme geldi.





Geçen hafta yürürlüğe giren kanun gereği, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, NASA ve NSF kurumlarının Çin malı ekipman alımlarına sınırlama getirilecek. Sınırlama kapsamında kuruluşlar, FBI ile ortaklaşa yapılacak olan ekipman alımını değerlendirecek ve ABD yararına olup olmadığı konusunda rapor hazırlayacak.





Kanun, ABD medya ve hükümet ajanslarına yapılan siber saldırılar sonrasında gündeme geldi. Siber saldırıların kaynağının Çin ordusunda bir merkez olduğu iddiaları da buna tuz biber oldu.





Kanun içeriğinin, hükümet kuruluşlarının ekipman alımında bir engel olduğu anlamına gelmediği belirtiliyor. Sadece satın alım aşamasında bazı raporlar hazırlanması ve araştırma yapılması gerekecek.

http://www.theverge.com/2013/3/27/4154442/us-congress-restricts-purchase-of-chinese-computer-equipment-fearing-cyber-espionage