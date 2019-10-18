ABD’de yeni deprem uyarı sistemi 3.7 saniyede harekete geçiyor

Depremler dünyamızın doğal hareketlerinden birisi durumunda ve bundan kurtulmanın da bir yolu yok. Tek çare depremlere göre yaşam şeklini belirlemek ve tedbir almak. Bunun en önemli yolu ise erken uyarı sistemleri.

Çok kısa zaman dilimi

Bugüne kadar depremi anında haber verecek bazı projelere şahit olmuştuk. Bunlardan sonuncusu Kaliforniya araştırmacıları tarafından geliştirildi ve deprem anında vatandaşları anlık olarak bilgilendirmeyi hedefliyor.

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En önemli deprem bölgelerinden birisi olan Kaliforniya’da filmlere de konu olan San Andreas fay hattı yer alıyor. 1989 yılında 89 Sarsıntısı olarak da bilinen deprem sonrasında bölge yerle bir olmuş ve milyarlarca dolarlık zarar oluşmuştu.

Depremden tam 30 yıl sonra Berkeley Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan erken uyarı sistemi Kaliforniya valisinin yaptığı bir duyuru ile kullanıma sunuldu. Eyaletin belirli noktalarında yere gömülmüş sensörler 4.5 Richter ve üzerindeki sarsıntıları algılayarak vatandaşları uyarıyor.

Uyarılar kablosuz acil durum uyarı sistemi veya MyShake uygulamasını kullanan vatandaşlara gönderiliyor. Sistemin deprem başladıktan uyarıyı verdiği ana kadar geçen süre 3.7 saniye. Bu oldukça başarılı bir süre olarak görülüyor. Anlık güncelleme yapan hava durumu uygulamalarının 13 saniye civarında uyarı verdiği ifade ediliyor.

Elbette depremi önceden hissederek uyarı vermek mümkün değil ancak olabildiğince erken vatandaşları haberdar ederek harekete geçmelerini sağlamak da büyük önem taşıyor.