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ABD’den Çin malı drone uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, Çin malı drone modelleri hakkında uyarı paylaştı. Bu uyarıda Çin malı drone modellerinin üçüncü şahıslara uçuş verisi gönderebileceği söyleniyor.
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havacılık
Onur Emre Karadağ
Yazar
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ABD’den Çin malı drone uyarısı
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Görünen o ki ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı hız kesmeden devam edecek. Huawei ile ilgili kararlar tazeliğini korurken, bugün ise Çin malı drone modelleri hakkında uyarıda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, uçuş bilgilerinin üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini aktardı.

Üreticiye önemli bilgiler gönderiliyor

ABD’nin uyarıyı vermesinin sebebi, Çin’deki drone üreticilerine veri gönderilmesi. Gönderilen verilerin güvenliği bilinmediği için daha önce belirttiğimiz gibi üçüncü şahıslarla paylaşılmasından endişe ediliyor. Bu sefer herhangi bir üreticiyi hedef alan açıklama yapılmadı.

İsim verilmese de gözler drone üreticisi dendiğinde ilk akla gelen Çin merkezli DJI’a çevrildi. Amerika ve Kanada’daki drone satışlarının yüzde 80’i DJI’a ait. DJI “Teknolojilerimizin güvenilirliği ABD hükümeti tarafından onaylanmış durumda. Ayrıca toplanan bilgiler hakkında kullanıcılara ayrıntılı bilgiler ve seçenekler sunuyoruz.” açıklamasında bulundu. Yani DJI tarafında sorun yok gözüküyor.

Ayrıca Bkz. "Gmail, gönderdiği bir bildirimle kullanıcıları korkuttu"

Kısacası ABD, sadece telekomünikasyon alanında değil, pek çok alanda Çin’in üzerine gitmeye devam ediyor. İleride ABD tarafından, Çin malı drone modelleriyle ilgili kısıtlama haberleri de gelir mi bilinmiyor. Şimdilik sadece uyarı olarak bırakıldı.


https://www.engadget.com/2019/05/20/us-government-alert-chinese-drone-data/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CeyKalDa 2 hf.
çin öyle bir uluski ipeğin sırrını binlerce yıl saklayabildikleri halde apple ın sırrını anında kopyalayabilmiştir
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agtr 2 hf.
Yav esas sorun ios
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Krone 2 hf.
Çin'e fena takmış durumdalar. Bakalım yakın gelecekte ne olacak.
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SEO-Uzmanı 2 hf.
AMERİCAN PARANOYA
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MaSSive 2 hf.
Yahu, orta sınıf alt sınıf Ameeikalı nın, Avrupalı nın kullandığı Telefondan, Dron dan ne gibi casusluk, menfaat elde edecek Çinli ler.
Zaten Amerika da casusluğa karşı hassas konularda, bölgeler de çalışan yaşayan kritik yerlerde mevki sahibi kişiler bırak Huawei Telefon kullanmayı, Telefon ya da kamera lı telefon kullanmasına bile izin vermezler.Kullandıkları telefon, bilgisayar vb cihazların hepsin de veri, girdi trafiği Amerika nın kontrolü altında.
Sırf Ticari açıdan milleti paronayak etmekden başka birşey değil.
1 Yanıt Yanıtla +1
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bluedevil866 2 hf. MaSSive
radar olarak kullanabilirsin. 2014 yilinda mezun olurken, bir arkadasim once nano batarya tupleri uzerine tez yazmak istedi, red yedi. sonra telefonlarin radar gibi kullanilabielcegini dusundu tez yazmak istedi yine ret yedi.
Turkiye de degil bu olay, ingiltere de . Ret sebebi ise Bizim B.I.S. Management okumamaiz. Arkadasin bolum ile alakasiz tez yapmak istemesi.
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Sharparrow 2 hf.
Adamlar taktılar Çin'e... Ota boka karışır hale geldiler.. zamanında dünyaya devletler ekonomiye karışmasın diye sopa sallayan devlet, Çin karşısında adeta komünist bir rejimin yapacağı şeyleri yapar oldu.. Kaldı ki çin bugün resmi olarak komünist bir devlettir.. Evet çok garip ama kapitalizmin en vahşi şekilde yaşandığı çinde resmi ideoloji komünizmdir. Lakin ekonomiyi serbest bırakmıştır. Ama gel görki çin abd'den ekonomik olarak daha özgür bir devlet.. zamanında özgürlük dersleri veren devletlere -özelde batıya bugün doğu bölgesi özgürlük nedir göstermektedir. Batı anca sınırsız özgürlük olamayacağı tezini yeni yeni anlamaya başladı.. "laissez-faire, laissez-passer" bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler felsefesinin dersini verenler bugün kendileri buna uymuyor.. işte batının iki yüzlülüğü.. kendi çıkarları uğruna dün söylediklerini bugün inkar edebilecek bir şasiyete sahipler.. bizde güya daha medeni olacaz diye bu şahsiyetsizlerin mi peşinden gidiyoruz.. hedefimiz asla batı medeniyeti kolamaz, kendi medeniyetimizi ancak kendimiz kurabiliriz.. iki tane mülteci sınırdan geçecek diye sınırına mayın döşeyen, elektrikli tellerle çeviren avrupa ülkeleri medeni ise ben medeni filan olmak istemiyorum...
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MS4343 2 hf.
Trump, Çinle kafayi bozmuş vaziyette
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Virtual Reality 2 hf. MS4343
Trump'dan ziyade Cumhuriyetçilerin kararı. Trump sadece Cumhuriyetçilerin bir sözcüsü, basınla muhatap olan yüzü.
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Askaparta 2 hf.
Çin'de cin gibi çalışıyor yav.
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PRODJ 2 hf.
Ticaret savaşları bölüm 2 :Drone
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alaz1903 2 hf.
Artık b.kunu çıkardılar. Ufacık telefonun içinde kullanılan bileşenler belli ve kullandığı işletimi de zaten açık kaynak. Abd'de zibilyon tane yüksek teknoloji enstitüsü var bunların hiçbiri de bunların inciğini cıncığını çıkarıp telefon içerisinde backdoor bulamadı. Şayet bulsalardı o zaman ortalığı yıkarlardı. Ama teknolojiden anlamayan amerikan çomarını casusluk, veri güvenliği diye korkutarak kamuoyu oluşturuyorlar. Açıkça "ticaret savaşı veriyorum, Çinlilerin bizimkilerden daha iyi ve kullanışlı ürünler yapmasını ve herkes tarafından rağbet görmesini kaldıramıyorum" deseler de meramını belli etseler. Telefonlar bitti, şimdi drone'ların casusluk devri başladı. Ama ortada bir şey yok. Sadece olabilir.
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drone, dji ve
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