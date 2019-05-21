ABD’den Çin malı drone uyarısı

Üreticiye önemli bilgiler gönderiliyor
ABD’nin uyarıyı vermesinin sebebi, Çin’deki drone üreticilerine veri gönderilmesi. Gönderilen verilerin güvenliği bilinmediği için daha önce belirttiğimiz gibi üçüncü şahıslarla paylaşılmasından endişe ediliyor. Bu sefer herhangi bir üreticiyi hedef alan açıklama yapılmadı.
İsim verilmese de gözler drone üreticisi dendiğinde ilk akla gelen Çin merkezli DJI’a çevrildi. Amerika ve Kanada’daki drone satışlarının yüzde 80’i DJI’a ait. DJI “Teknolojilerimizin güvenilirliği ABD hükümeti tarafından onaylanmış durumda. Ayrıca toplanan bilgiler hakkında kullanıcılara ayrıntılı bilgiler ve seçenekler sunuyoruz.” açıklamasında bulundu. Yani DJI tarafında sorun yok gözüküyor.Ayrıca Bkz. "Gmail, gönderdiği bir bildirimle kullanıcıları korkuttu"
Kısacası ABD, sadece telekomünikasyon alanında değil, pek çok alanda Çin’in üzerine gitmeye devam ediyor. İleride ABD tarafından, Çin malı drone modelleriyle ilgili kısıtlama haberleri de gelir mi bilinmiyor. Şimdilik sadece uyarı olarak bırakıldı.
https://www.engadget.com/2019/05/20/us-government-alert-chinese-drone-data/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten Amerika da casusluğa karşı hassas konularda, bölgeler de çalışan yaşayan kritik yerlerde mevki sahibi kişiler bırak Huawei Telefon kullanmayı, Telefon ya da kamera lı telefon kullanmasına bile izin vermezler.Kullandıkları telefon, bilgisayar vb cihazların hepsin de veri, girdi trafiği Amerika nın kontrolü altında.
Sırf Ticari açıdan milleti paronayak etmekden başka birşey değil.
Turkiye de degil bu olay, ingiltere de . Ret sebebi ise Bizim B.I.S. Management okumamaiz. Arkadasin bolum ile alakasiz tez yapmak istemesi.