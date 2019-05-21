ABD’den Çin malı drone uyarısı

Görünen o ki ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı hız kesmeden devam edecek. Huawei ile ilgili kararlar tazeliğini korurken, bugün ise Çin malı drone modelleri hakkında uyarıda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, uçuş bilgilerinin üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini aktardı.

Üreticiye önemli bilgiler gönderiliyor

ABD’nin uyarıyı vermesinin sebebi, Çin’deki drone üreticilerine veri gönderilmesi. Gönderilen verilerin güvenliği bilinmediği için daha önce belirttiğimiz gibi üçüncü şahıslarla paylaşılmasından endişe ediliyor. Bu sefer herhangi bir üreticiyi hedef alan açıklama yapılmadı.

İsim verilmese de gözler drone üreticisi dendiğinde ilk akla gelen Çin merkezli DJI’a çevrildi. Amerika ve Kanada’daki drone satışlarının yüzde 80’i DJI’a ait. DJI “Teknolojilerimizin güvenilirliği ABD hükümeti tarafından onaylanmış durumda. Ayrıca toplanan bilgiler hakkında kullanıcılara ayrıntılı bilgiler ve seçenekler sunuyoruz.” açıklamasında bulundu. Yani DJI tarafında sorun yok gözüküyor.

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Kısacası ABD, sadece telekomünikasyon alanında değil, pek çok alanda Çin’in üzerine gitmeye devam ediyor. İleride ABD tarafından, Çin malı drone modelleriyle ilgili kısıtlama haberleri de gelir mi bilinmiyor. Şimdilik sadece uyarı olarak bırakıldı.

https://www.engadget.com/2019/05/20/us-government-alert-chinese-drone-data/