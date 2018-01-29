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ABD endişeli: Fitness uygulaması Strava gizli askeri üsleri açığa çıkardı

Fitness takip uygulaması Strava'nın kamuya açık ısı haritası Suriye ve Irak gibi savaş bölgelerindeki gizli askeri üstleri açığa çıkardı. Peki ısı haritasında güvenliği tehdit eden başka neler var?
1 yıl
15,6b
1
10
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Birçok koşu, jogging ve fitness uygulaması kullanıcıların spor aktivitelerini takip etmesini sağlayan GPS özelliğiyle birlikte gelir. Bunlardan biri olan Strava'nın Amerika'ya ait gizli askeri üslerin ve tesislerin yerlerini dünyaya açmış olması büyük yankı uyandırdı.
İlk bakışta bu bilgi sızıntısının bir hacker saldırısından kaynaklandığını düşünmüş olabilirsiniz ancak durum öyle değil. Aksine iki yıldan fazla bir süredir Strava'yı kullanan milyonlarca kişinin aktivite konumlarını gösteren şirketin kendi ısı haritasından (Global Heat Map) kaynaklanıyor.

Strava'nın Küresel Isı Haritası

İnternet üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen bu ısı haritası 2015-2017 yılları arasında uygulamanın kullanıldığı bölgeleri göstermek için uydu bilgilerini kullanıyor.
Haritaya göz attığımızda Strava'nın yüklü olduğu fitness takip cihazlarının yoğun olarak kullanıldığı Kuzey Amerika ve Avrupa'daki sıcak alanları gösterdiğini görüyoruz. Bununla birlikte, Irak ve Suriye gibi savaş ülkelerinde ısı haritası belirli faaliyet alanları dışında neredeyse tamamen karanlık bir hal almış.
Ayrıca Bkz. "Nissan kendi kendine park edebilen terlik geliştirdi"
Bu bölgelere yakından bakarsanız bazılarının ABD askeri üslerini gösterdiğini fark edeceksiniz. Ayrıca diğer bazı bilinmeyen lokasyonların Amerikan askerlerinin ve diğer askeri personelin faaliyet gösterdiği gizli karakollar olduğu düşünülüyor. Yani Strava'nın bu gizli askeri üslerde kullanılması kritik noktaların konumlarını açığa çıkarmış durumda.

Küresel Isı Haritası neyi açığa çıkardı?

Dileyen herkesin erişebileceği bu ısı haritasının yarattığı güvenlik endişesi 20 yaşındaki Avustralyalı uluslararası güvenlik öğrencisi Nathan Ruser tarafından kamuoyuna açıklandı. Haritayı yakından incelediğini söyleyen Ruser'ın anlattıkları durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.
Kendisi Suriye'yi yakınlaştırarak ABD askerlerinin bilinen ve gizli konumlarını tespit etti. Bu keşfiyle ilgili tweet attıktan sonra ise diğer Twitter kullanıcıları harita üzerindeki bazı detayları açığa çıkarmaya başladı.
Ayrıca Bkz. "Zeytin Dalı harekatındaki gelişmeleri anlık olarak paylaşan Liveuamap’e erişim engeli"
Örneğin, gazeteci Adam Rawnsley Somali'nin başkenti Mogadishu'da CIA üssünün yakınında bir kumsalda koşu aktivitesi gördüğünü söylerken diğer bir gazeteci Ben Taub, ABD Özel Operasyon üslerinin Afrika'nın Sahel bölgesinde nerede olduğunu tespit etti. Ayrıca bir Twitter kullanıcısının Yemen'de bir Patriot füze sisteminin kurulu olduğu konumu bulduğunu da belirtelim.

Strava askeri harekat gizliliği için büyük tehdit

Ruser konuyla ilgili bir tweet'inde Strava'nın küresel ısı haritasının ABD askeri harekat gizliliği için bir tehdit oluşturduğuna değindi. Takip eden gönderilerinde ise haritanın askeri personelin düzenli koşu rotalarının belirlenmesine izin verdiğini söyledi.
Şirket tarafından ilk kez Kasım 2017'de paylaşılan ısı haritası toplam 1 milyar aktivite verisi içeriyor. Isı haritasında ayrıca 3 trilyon enlem ve boylam noktası gösterilirken yaklaşık 10 TB ham veri bulunuyor.
ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Hava Kuvvetleri Albayı John Thomas, ABD ordusunun haritanın etkilerini inceleyeceğini söyledi. Şirket tarafından yapılan açıklamada ise "Global ısı haritamız, platformumuza yüklenen bir milyardan fazla aktivitenin toplu ve anonim görünümünü yansıtır. Özel ve kullanıcı tanımlı gizlilik bölgeleri olarak işaretlenmiş aktiviteleri içermez." ifadeleri kullanıldı.

https://www.theguardian.com/world/2018/jan/28/fitness-tracking-app-gives-away-location-of-secret-us-army-bases Yorum Yaz
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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
Gizli üstleri sadece vatandaşlar bilmiyordur oysaki devletler birbirini takip eder herşeyi bilir.
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mementopolis 1 yıl
51 Bölgeninde resmi yok mu :D
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ilgezer 1 yıl
amacı günlük bir iki saat spor yapmak olan birinin ısı haritası ile işi ne onu anlamadık?
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Tall Man 1 yıl
Bu uygulama kendini kullananlardan mı topluyor yoksa rast gele uygulardan mı alıyor ? Uyulamaya baktım 10 milyon kişi play de var 10 milyonda app store da olsa 20 milyon kişiden bu kadar veri gelmesi normal mi ?
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El Prezidente 1 yıl
ANLAŞILAN DH STRAVADAN PARA ALMIŞ REKLAMINI YAPIYOR. GG DH HADİ BAŞKA KAPIYA DEFOLLL
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MertDrx 1 yıl El Prezidente
Strava belkide reklama ihtiyacı olmayan nadir uygulamalardan biri. Spor yapan insanların çoğu stravayı bilir zaten. (Salon sporlarından bahsetmiyorum.)
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_bluescream_ 1 yıl
heyt be stravaay bak sen ahuuhauha
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mokinto 1 yıl
Haberin içeriğinde pek endişe edilmiş gibi bir durum yok gibi.Ayrıca Asker yada görevliler de bir zahmet kapatsın paylaşımı. Bak adam istemeyeni paylaşmıyoruz demiş.
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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
Gizli üstleri sadece vatandaşlar bilmiyordur oysaki devletler birbirini takip eder herşeyi bilir.
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mementopolis 1 yıl
51 Bölgeninde resmi yok mu :D
1 Yanıt Yanıtla +7
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C0MPUTER 1 yıl mementopolis
mementopolis
51 Bölgeninde resmi yok mu :D

İşte 51.Bölge ...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

labs.strava.com/...
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