ABD’li perakende devinin Twitter hesabı Bitcoin dolandırıcılığında kullanıldı

Son dönemde kripto para dünyasında birbiri ardında dolandırıcılık haberleri gelmeye başladı. Borsa saldırıları veya sahte projelerin yanında şimdi de bilindik hesapların çalınarak dolandırıcılıkta kullanılması söz konusu.

Güven oluşturuyor

ABD’li perakende devi Target bu dolandırıcılığın son kurbanı oldu. Dolandırıcılar ünlü markanın Twitter hesabını ele geçirerek dünyanın en büyüğü sloganıyla sahte bir Bitcoin hediye kampanyası düzenledi.

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Dolandırıcılar markanın kripto para ile ödeme almaya başladığını ve bunu da bir kampanya ile kutladığını duyurdu. Yayınlanan web sitesi üzerinde 0.2-4 BTC arasında transfer yapanlara toplamda 5000 Bitcoin ödül vadedildi. Katılımcılar transferin büyüklüğüne göre hediye kazanacaktı.

Target’ın bir süredir kripto paralar üzerinden ödeme sistemi üzerinde çalışıyor olması inandırıcılık konusunda etkili oldu. Bazı kullanıcılar durumun hemen farkına vararak diğerlerini uyardı ve sonrasında marka hesabı geri aldı.

Hali hazırda transfer yapılan web sitesi kapatılmış durumda. 2 milyon gibi büyük bir takipçi sayısına sahip olan hesaptan yapılan bu dolandırıcılığın ne kadar mağduriyet yarattığı şimdilik bilinmiyor.