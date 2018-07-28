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ABD ordusundan eSpor hamlesi: Street Fighter V turnuvası düzenliyor

ABD ordusu bugün başlayacak olan Street Fighter V turnuvası ile eSpor dünyasına ilk adımını atıyor. Ordu personellerinin maçlarını Twitch üzerinden canlı yayınlanacak.
10 ay
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Oyunlar
Furkan Babur
Yazar
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ABD ordusundan eSpor hamlesi: Street Fighter V turnuvası düzenliyor
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Askerlerin el-göz koordinasyonunu, odaklanma becerilerini ve tepki sürelerini geliştirmek isteyen ABD ordusu ilginç bir yöntem deniyor. ABD ordusu tarafından bugün başlatılacak olan eSpor turnuvası ile ordu personelleri Street Fighter V oyunundaki maharetlerini sergileyecek. Sekiz farklı garnizondaki personellerin katılabileceği turnuvadaki maçlar, ordunun resmi Twitch kanalında canlı olarak yayınlanacak.


Final biletleri tükendi 

Yarışma sayesinde askerlerin mevcut teknolojilere olan bakış açılarının ve uygunluklarının gelişeceğini düşünen yetkililer, garnizon şampiyonlarının 1 Eylül'de büyük finalde mücadele edeceğini belirtiyor. Turnuvanın galibini 500 dolarlık hediye çeki ve iki gecelik tatille ödüllendirecek olan ordu ayrıca turnuvaya özel bir madalyayı, ordunun eSpor formasını da turnuva galibine hediye edecek.


Seattle şehrinde düzenlenecek olan final müsabakasına ait biletlerin şimdiden tükendiğini belirtilen turnuvada, Twitch üzerinden yayınları izleyen şanslı bir izleyiciye turnuva galibinin alacağı ödüllerden (tek fark 500 dolar yerine 250 dolarlık hediye çeki) verilecek. 


https://www.engadget.com/2018/07/27/us-army-street-fighter-v-tournament/ Yorum Yaz
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interwap 10 ay en beğenilen
Amaç orduya özendirmek.
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gurkanse 10 ay
burdan bütün ordu oyuncularına kafa tutarım net!
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interwap 10 ay en beğenilen
Amaç orduya özendirmek.
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