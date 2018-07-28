ABD ordusundan eSpor hamlesi: Street Fighter V turnuvası düzenliyor

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eSpor turnuvası ile ordu personelleri Street Fighter V oyunundaki maharetlerini sergileyecek. Sekiz farklı garnizondaki personellerin katılabileceği turnuvadaki maçlar, ordunun Askerlerin el-göz koordinasyonunu, odaklanma becerilerini ve tepki sürelerini geliştirmek isteyen ABD ordusu ilginç bir yöntem deniyor. ABD ordusu tarafından bugün başlatılacak olanile ordu personellerioyunundaki maharetlerini sergileyecek. Sekiz farklı garnizondaki personellerin katılabileceği turnuvadaki maçlar, ordunun resmi Twitch kanalında canlı olarak yayınlanacak.





Final biletleri tükendi

Yarışma sayesinde askerlerin mevcut teknolojilere olan bakış açılarının ve uygunluklarının gelişeceğini düşünen yetkililer, garnizon şampiyonlarının 1 Eylül'de büyük finalde mücadele edeceğini belirtiyor. Turnuvanın galibini 500 dolarlık hediye çeki ve iki gecelik tatille ödüllendirecek olan ordu ayrıca turnuvaya özel bir madalyayı, ordunun eSpor formasını da turnuva galibine hediye edecek.





Seattle şehrinde düzenlenecek olan final müsabakasına ait biletlerin şimdiden tükendiğini belirtilen turnuvada, Twitch üzerinden yayınları izleyen şanslı bir izleyiciye turnuva galibinin alacağı ödüllerden (tek fark 500 dolar yerine 250 dolarlık hediye çeki) verilecek.

https://www.engadget.com/2018/07/27/us-army-street-fighter-v-tournament/