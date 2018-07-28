Nintendo yeni Labo oyun kitini duyurdu

Oyun sektörünün köklü isimlerinden Nintendo, nisan ayında Switch adlı konsolu için, Labo oyun kitlerini piyasaya sürmüştü. Oyun konsoluna gerçek hayatı da dahil etmeyi hedefleyen Nintendo, eğlenceli bir deneyim sunuyor. Labo, karton malzemeleri konsolun bir eklentisi haline getiriyor. Kartonlarla, bir piyano üretip müzik yapmak, bir olta yapıp balık tutmak ve daha pek çok şeyi üretmek mümkün. Böylece el becerilerinizi de nispeten geliştirebilirsiniz.

Labo'nun halihazırda Variety Kit ve Robot Kit olmak üzere iki farklı oyun seti vardı. Nintendo, bunlara üçüncüsünün eklendiğini ve 14 Eylül'de hazır olacağını açıkladı. Yeni kitin adı vehicle (araç). Araç kiti, helikopter, araba ya da denizaltı kullanmanıza imkan veriyor. Oyun, televizyon ekranında joy-con kollarıyla oynanabiliyor. Kartonlardan direksiyon, gaz pedalı ve uçak kontrolcüsü gibi ekipmanlar yaparak ekrandan bu araçları yönlendirebiliyorsunuz. Aşağıdaki videoyu izleyerek araç kitiyle neler yapılabildiğini görebilirsiniz.

Aslında vehicle kit, bir araç kumandası yapıp onu yönetebileceğiniz ilk seri değil. İlk çıkan variety kit paketinde, Mario Kart 8 Deluxe oyunuyla uyumlu bir motosiklet gidonu vardı. Ayrıca ikinci seri olan robot kit ile birlikte, giyilebilen bir robot takımına sahip oluyorsunuz.

Nasıl oluyor da bu karton kitler bir piyano çalmamızı ya da Switch'te bir uçağı kontrol etmemizi sağlıyor diye düşünebilirsiniz. Nintendo bunun için kızılötesini kullanıyor. "Joy-con"lar üzerinde yer alan kızılötesi algılayıcılar sayesinde bastığınız tuş algılanıp Switch'e aktarılıyor. Oyuncular kumandalarına, bir Joy-Con butonu yükleyerek farklı araçlara geçebiliyor. Labo araç kiti 70 Dolar'dan satışa sunulacak.

https://newatlas.com/nintendo-labo-vehicle-kit/55656/