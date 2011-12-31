ABD ordusunun insansız hava aracı A160 Hummingbird 1.8 gigapiksel kamera taşıyor

Operasyonel birimler açısından insan kaybını en aza indirmek büyük önem taşıyor. Bu bakımdan savunma sanayileri insansız araçlara büyük yatırımlar yapıyor. İnsansız teknolojilerin geliştirilmesinde ABD savunma ajansı DARPA büyük projelere imza atmış durumda.





Bunlardan birisi olan, ajansın Boeing ile geliştirdiği A160 Hummingbird adlı insansız hava aracı, bir yıllık deneme süreci için Temmuz 2012'de 3 adet üretilip Afganistan'a gönderilecek. Ocak ayında ise Arizona eyaletinde test uçuşlarına başlanacak.





Benzer teknolojiye sahip Predator uçaklar hali hazırda pek çok bölgede görev yapıyor ancak bu modeller helikopter tabanlı. A160 Hummingbird bu sayede dikey iniş ve kalkış yapabiliyor. Herhangi bir iniş pistine ihtiyacı yok. Yaklaşık 12 saat yakıt ikmalsiz havada kalabiliyor. Aracın en önemli özelliği yine DARPA üretimi ARGUS-IS kamera sistemini kullanması.





ARGUS-IS sistemi içerisinde 1.8 gigapiksel çözünürlükte bir kamera bulunuyor. Kamera 6Km yükseklikten 65'e kadar insan veya aracı takip edebiliyor, raporlayabiliyor. 12Km yükseklikten ise dikey olarak hedefi gözlemleyebiliyor.





Afganistan'daki görevinin ardından A160 Hummingbird sonraki modeller için referans araç konumunda olacak.