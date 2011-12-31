ABD ordusunun insansız hava aracı A160 Hummingbird 1.8 gigapiksel kamera taşıyor

Haber Editörü
Operasyonel birimler açısından insan kaybını en aza indirmek büyük önem taşıyor. Bu bakımdan savunma sanayileri insansız araçlara büyük yatırımlar yapıyor. İnsansız teknolojilerin geliştirilmesinde ABD savunma ajansı DARPA büyük projelere imza atmış durumda.
Bunlardan birisi olan, ajansın Boeing ile geliştirdiği A160 Hummingbird adlı insansız hava aracı, bir yıllık deneme süreci için Temmuz 2012'de 3 adet üretilip Afganistan'a gönderilecek. Ocak ayında ise Arizona eyaletinde test uçuşlarına başlanacak.
Benzer teknolojiye sahip Predator uçaklar hali hazırda pek çok bölgede görev yapıyor ancak bu modeller helikopter tabanlı. A160 Hummingbird bu sayede dikey iniş ve kalkış yapabiliyor. Herhangi bir iniş pistine ihtiyacı yok. Yaklaşık 12 saat yakıt ikmalsiz havada kalabiliyor. Aracın en önemli özelliği yine DARPA üretimi ARGUS-IS kamera sistemini kullanması.
ARGUS-IS sistemi içerisinde 1.8 gigapiksel çözünürlükte bir kamera bulunuyor. Kamera 6Km yükseklikten 65'e kadar insan veya aracı takip edebiliyor, raporlayabiliyor. 12Km yükseklikten ise dikey olarak hedefi gözlemleyebiliyor.
Afganistan'daki görevinin ardından A160 Hummingbird sonraki modeller için referans araç konumunda olacak.
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cümleden kameranın 1.8 gp çözünürlükte hem fotoğraf hem video çektiği anlaşılıyor sizce bu çözünürlükte video olabilir mi ?
AMD-INTEL-NVIDIA-ATI-Motorola vb.....
Adamların ülkesi işlemci manyağı zaten.Ha para derseniz ben tanesi 1 milyar dolar olan alçak uçuş sınır koruma roketlerini biliyorum(Bundan 8 sene önce , ufak çaplı inceleme yapmıştık okulda).Yer deseniz, ele oturacak derdi yok.İşlemcileri paralelle dur.
Hasselblad son kullanıcıya 200 Mega piksellik foto kamera üretiyorsa ABD hayli hayli yapar zaten.
Az çok nasıl yapıldığını merak edenler için ufak bir paragraf.
"These persistent wide area sensors are based on gigapixel sensor developed for ARGUS-IS program. This gigapixel sensor is comprised of four focal plane mosaics containing 92 five-megapixel imagers in each, for a total of 368 focal plane arrays using four sets of optics. The raw pixel data from the sensor is transmitted to the airborne sensor processing subsystem over mass-parallel fiber-optic link, feeding 16 processing modules, processing data from multiple focal plane arrays. The images produced by the gigapixel sensor go through image preprocessing, enhanced with intensity and uniformity correction parameters as determined by the radiometric calibration of a camera."
Özetle yüzlerce 5 megapiksellik sensör ve 16 özel işlemci.