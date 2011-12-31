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ABD ordusunun insansız hava aracı A160 Hummingbird 1.8 gigapiksel kamera taşıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,8b
1
59
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Operasyonel birimler açısından insan kaybını en aza indirmek büyük önem taşıyor. Bu bakımdan savunma sanayileri insansız araçlara büyük yatırımlar yapıyor. İnsansız teknolojilerin geliştirilmesinde ABD savunma ajansı DARPA büyük projelere imza atmış durumda. 

Bunlardan birisi olan, ajansın Boeing ile geliştirdiği A160 Hummingbird adlı insansız hava aracı, bir yıllık deneme süreci için Temmuz 2012'de 3 adet üretilip Afganistan'a gönderilecek. Ocak ayında ise Arizona eyaletinde test uçuşlarına başlanacak. 

Benzer teknolojiye sahip Predator uçaklar hali hazırda pek çok bölgede görev yapıyor ancak bu modeller helikopter tabanlı. A160 Hummingbird bu sayede dikey iniş ve kalkış yapabiliyor. Herhangi bir iniş pistine ihtiyacı yok. Yaklaşık 12 saat yakıt ikmalsiz havada kalabiliyor. Aracın en önemli özelliği yine DARPA üretimi ARGUS-IS kamera sistemini kullanması. 

ARGUS-IS sistemi içerisinde 1.8 gigapiksel çözünürlükte bir kamera bulunuyor. Kamera 6Km yükseklikten 65'e kadar insan veya aracı takip edebiliyor, raporlayabiliyor. 12Km yükseklikten ise dikey olarak hedefi gözlemleyebiliyor.

Afganistan'daki görevinin ardından A160 Hummingbird sonraki modeller için referans araç konumunda olacak. 

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IL EST MON COCAINE 7 yıl en beğenilen
ARGUS-IS sistemi içerisinde 1.8 gigapiksel çözünürlükte fotoğraf ve video çekebilen bir kamera bulunuyor

cümleden kameranın 1.8 gp çözünürlükte hem fotoğraf hem video çektiği anlaşılıyor sizce bu çözünürlükte video olabilir mi ?
ARGUS-IS sistemi içerisinde 1.8 gigapiksel çözünürlükte fotoğraf ve video çekebilen bir kamera bulunuyorcümleden kameranın 1.8 gp çözünürlü...
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Felixculpa 7 yıl
e herhalde adam canon eos sensör digic bilmemne işlemci ile yapmıyor işi.


AMD-INTEL-NVIDIA-ATI-Motorola vb.....

Adamların ülkesi işlemci manyağı zaten.Ha para derseniz ben tanesi 1 milyar dolar olan alçak uçuş sınır koruma roketlerini biliyorum(Bundan 8 sene önce , ufak çaplı inceleme yapmıştık okulda).Yer deseniz, ele oturacak derdi yok.İşlemcileri paralelle dur.

Hasselblad son kullanıcıya 200 Mega piksellik foto kamera üretiyorsa ABD hayli hayli yapar zaten.


Az çok nasıl yapıldığını merak edenler için ufak bir paragraf.

"These persistent wide area sensors are based on gigapixel sensor developed for ARGUS-IS program. This gigapixel sensor is comprised of four focal plane mosaics containing 92 five-megapixel imagers in each, for a total of 368 focal plane arrays using four sets of optics. The raw pixel data from the sensor is transmitted to the airborne sensor processing subsystem over mass-parallel fiber-optic link, feeding 16 processing modules, processing data from multiple focal plane arrays. The images produced by the gigapixel sensor go through image preprocessing, enhanced with intensity and uniformity correction parameters as determined by the radiometric calibration of a camera."

Özetle yüzlerce 5 megapiksellik sensör ve 16 özel işlemci.
e herhalde adam canon eos sensör digic bilmemne işlemci ile yapmıyor işi.AMD-INTEL-NVIDIA-ATI-Motorola vb.....Adamların ülke...
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umutarslan.com 7 yıl
forumun dahileri yine konuştu.Gelişen bütün teknolojiler ilk savunma sanayi kullanılıyor.Kıytırık telefon işlemcisi bile 10mpiksel çekiyor neden çekemesin 1.8gpksel? ne adamlar var ya :D bimekste yoksa hiçbiyerde yoktur hesabı :D
forumun dahileri yine konuştu.Gelişen bütün teknolojiler ilk savunma sanayi kullanılıyor.Kıytırık telefon işlemcisi bile 10mpiksel çekiyor neden çekemesin 1.8gp...
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eminemm_86 7 yıl
yuuhh lensi kesss
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OverClocK1ng 7 yıl
IL EST MON COCAINE
ARGUS-IS sistemi içerisinde 1.8 gigapiksel çözünürlükte fotoğraf ve video çekebilen bir kamera bulunuyor

cümleden kameranın 1.8 gp çözünürlükte hem fotoğraf hem video çektiği anlaşılıyor sizce bu çözünürlükte video olabilir mi ?

Valla o cümleden o anlaşılmıyor. Diyelim fotoğraf makinesi alacaksınız ama video da çeksin istiyorsunuz.
Gittiniz satan bir yere orada 12Mpixel bir makina var. 12Mpixel çözünürlük 4000 x 3000 çözünürlüğünde eder.

12Mpixel çözünürlüğündeki fotoğraf çekip, video kaydedebilen bir makina video kaydını 4000 x 3000 çözünürlüğünde mi yapıyordur ki
yukarıdaki makina da hem 1.8Gpixel fotoğraf ve video çeksin...
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r2d2droids 7 yıl
emperyalist zihniyetin teknolojisi gerçekten çok hoşmuş.

bunu da dünya barışı için kullanacaklarından hiç şüphem yok. zaten fabrikadan çıkar çıkmaz afganistan da alacakmış soluğu. bakalım bu yeni oyuncaklarıyla kimin peşine düşecekler.

bizimde bedava petrolümüz olsa, her ülkede bize çalışan bir adamımız olsa, tl üzerinden küresel ticaret yürüse vs vs olsa, biz daha iyisini yaparız...
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teknoCat 7 yıl
temmuz ayında afganistana yollayıp ocakta est ediyo olmaları baya ilginç(!) :D ahahhaahhaha
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Foxbat 7 yıl
Burada haber değeri olan şey kameranın çözünürlüğü değil bu çözünürlükteki bir kameranın Hummingbird gibi nisbeten küçük bir platforma entegre edilmiş olmasıdır. 90'lı yıllarda kullanıma sunulan casus uyduların 700 km den araba plakasını bile gösterip eş zamanlı olarak hedef takibi yapabilmesi sıradan bir şey zaten. Turk Hava Kuvvetleri'nin bile 15000 metre irtifadan 50 km uzaklıktaki düşman üssünde nöbet tutan askerin sigara içip içmediğini görebilme kabiliyeti var.Şu anda yerli firmamız olan Aselsan 80km'den nokta tesbiti yapan Aselpod üzerine çalışıyor mesela.
Askeri teknoloji tabii ki de sivillerin oldukça ötesindedir. İlk uçuşunu 1993'te yapan F-22 Raptor'un görev bilgisayarı 8 çekirdeklidir ve 36mbps hızında çift yönlü ve eş zamanlı veri transferi yapabilmektedir ki biz o zamanlar 56k modemden bile habersizdik. Burada haber değeri olan şey bu kabiliyetin beetle büyüklüğündeki bir İHA ile yapabiliyor olmasıdır.
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Kir$of 7 yıl
@sweatcan
İyide her ülke insansız hava aracını senin deyişinle kötü emelleri için kullanır,amacı bu zaten keşif yapıp düşman hareketi var mı yokmu veya olası taktik çalışmaları için kullanılır.Leylek sürüsünün göç mevsimi belgeseli için bu aracı kullanacak değil ya adamlar.Veya google earth te ki gibi bizim evi görelim diye kullanacaklarsa zaten boşa para dökerler :D
@I001
Doğru söylüyorsun kardeşim,zaten şu an kullandığımız cep telefonu teknolojisi veya el kamerası vb. şeyler seneler önce planlanıp şu an kullanıma sunulan ürünler,yani ürünlerin prototipleri zaten ellerinde mevcut,hatta şu an bize hayal gibi gelecek cep telefonu özellikleri,kamera sistemleri,uzun ömürlü batarya kullanımı gibi şeylerde öyle.10 sene öncesine kadar High Definition diyen olmazdı şimdi standart oldu,download yaparken bile HD film arıyoruz.
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sweatcan 7 yıl
ilginç gerçekten video çekebilmesi inandırıcı değil. ayrıca amerika bu gene vahşi projelerinde kullanır bunu. İnsansız hava aracını insanlık dışı işler için kulllanırlar. Adamların tarihi boyunca savaşmadığı dönem yok.
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I001 7 yıl
umutarslan.com ' un mesajına yorum yapan arkadaş herhalde hatasını anladı da mesajını sildi.
Mesajı şuydu:

@umutarslan.com
savunma sanayinde yada nasa da en iyi teknolojilerin kullanıldığını biliyoruz fakat herhalde sizde 1 milyar 800 milyon piksellik bir video olamayacağı konusunda hak verirsiniz bir de saniyede 30-60 kare çekildiğini düşünürsek daha imkansız hale geliyor
o yüzden "bimekste yoksa hiç bir yerde yoktur" diye değilde düşünerek cevap yazdığımızı anlamışsınızdır ayrıca yorumları dikkatli okusaydınız itirazların fotoğraf değil, bu çözünürlükte video olamayacağı şeklinde olduğunu fark ederdiniz ve saçma akıllı telefon örneğini vermezdiniz...

Silen arkadaşın mesajına cevap olarak yazmış oldugum mesajım şu idi:

umutarslan.com son derece haklı. Tekno marketlerdeki ürünler teknolojinin ulaştığı son nokta değildir.

Elde taşınabilir bir cihazda en fazla 20 Mpiksel çözünürlük varsa bu 20 Gpiksel çözünürlüğün imkansız olduğu anlamına gelmiyor.

Hem sabit görüntü hem de video paralel işlem yapmaya uygun . Özel bir çabaya gerek olmadan bile (çok yüksek çözünürlüklü sensör, çok yüksek hızlı işlemci vs. ) saniyede 1000 kare 20 (1.8 değil) Gpiksel video çekmek günümüz şartlarında imkansız mı?

Bence değil, yeter ki cep telefonum bu işi yapsın demeyin.

x tane sensörü, y tane işlemciyi, z tane hafıza birimini bir araya getiren bunu yapabilir.

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alito 7 yıl
bununla ne fotoğraf çekilir şimdi be!
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Felixculpa 7 yıl alito
alito

bununla ne fotoğraf çekilir şimdi be!


bi tane çek 365 defa %100 crop yap, hergün fotokritikte günün fotoğrafı seçil
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atillagoguslu 7 yıl
Bu arada 6 KM, bulut yüksekliğine eşit.
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umutarslan.com 7 yıl
forumun dahileri yine konuştu.Gelişen bütün teknolojiler ilk savunma sanayi kullanılıyor.Kıytırık telefon işlemcisi bile 10mpiksel çekiyor neden çekemesin 1.8gpksel? ne adamlar var ya :D bimekste yoksa hiçbiyerde yoktur hesabı :D
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Kogane 7 yıl
hazır şeması varmıdır bunun?, bide malzeme listesi :p
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Lordinarius 7 yıl
ccd yada cmos her ne kullanıyorsa kafam kadardır herhal :P
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