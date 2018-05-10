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ABD yaptırımı nedeniyle ZTE zor günler geçiriyor

Ambargo delmek suçu nedeniyle ABD yargısından büyük bir ceza alan ZTE, sıkıntıya girdi. Firma ABD’deki ofisin çalışmalarını durdururken web sitesini de pasife aldı.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllarca ABD’li tedarik ortaklarından temin ettiği bileşenleri, kendi ürünlerine entegre ederek ambargo uygulanan İran’a ve Kuzey Kore’ye sattığı tespit edilen ZTE’ye tarihi bir ceza verilmişti.

ZTE’ye tarihi ceza

Söz konusu davada suçun tekrarlanması halinde 7 yıl boyunca ABD sınırları dışına mal çıkarma yasağı uygulanması, 3 yıl gözetim altında tutulması ve 900 milyon dolar tazminat ödemesi kararı verilen ZTE sıkıntıya girdi.

Son 10 yıllık dönemde ZTE’nin karşılaştığı en büyük problem olduğu belirtilen davada eğer satış yasağı uygulanırsa Intel, Qualcomm, Google, Microsoft gibi ürün temin ettiği ortaklarına olan erişimini kaybedecek. Ürünlerinin yaklaşık üçte birine ABD’li ortaklarından bileşen tedarik eden ZTE’nin başka tedarikçiler bulsa bile rekabetten uzaklaşacağı belirtiliyor.

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ZTE bilindiği üzere mobil cihazlar yanında telekomünikasyon ekipmanları da üreten dünya devlerinden birisi. Haliyle yasaklar şirket genelini sarsıcı etkiler yapabilir.

Uygulanan yaptırımlar nedeniyle ABD ofisinin çalışmalarını durduran firma, resmi satış sitelerini de kapatmış durumda. Ortak olduğu operatörlere akıllı telefon tedariğini durdurduğu ve güncelleme konusunda da net bilgiler veremediği ifade ediliyor.

ZTE’nin şu anda ilk hedefi yasakların kaldırılması veya hafifletilmesi. Çin devlet başkanı Xi Jinping’in devreye girmesi beklenirken firma yasal kurumlara başvurularını yapmış durumda.

 

http://www.guru3d.com/news-story/smartphone-manufacturer-zte-halts-business-operations-through-us-sanctions.html Yorum Yaz
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