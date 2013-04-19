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ABD'de 32GB kapasiteli SIM kilitsiz HTC One ertelendi

6 yıl
1,1b
1
57
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'de 32GB kapasiteli SIM kilitsiz HTC One ertelendi

HTC'nin bu yıl büyük umutlar beslediği ve patronu Peter Chou'nun kariyerini riske ettiği amiral gemi modeli One, macerasına üretim sıkıntıları ve ertelemelerle başlamıştı.

HTC bu nedenle ilk etapta İngiltere, Almanya ve Tayvan'da geçen ay ürünü pazara sundu ve bugün de ABD'de iki operatör ve firma web sitesi üzerinden satışa başladı. Firma ayrıca geliştiricilere yönelik olarak 64GB kapasiteli özel bir versiyon da hazırlamıştı.

Ancak HTC, SIM kilitsiz 32GB kapasiteli modelin ön siparişini veren müşterilere bir mail yollayarak, ürünün ertelendiğini bildirdi. Firma Nisan sonuna kadar ürünü yetiştirmeye çalışacak ve aynı gün kargo ile müşterilere ürünleri yollayacak. Aynı şekilde 64GB kapasiteli geliştirici versiyonu da Nisan sonuna ertelendi.

Bunun yanında HTC One siparişi veren müşterilere hediye edilecek Double Dip adlı çok amaçlı kılıf da gelen yoğun talep nedeniyle Mayıs ortasına ertelendi. Ancak 64GB kapasiteli SIM kilitsiz ve kontratlı HTC One modellerinde bir erteleme söz konusu değil.

Erteleme ile ilgili bir gerekçe belirtilmese de tahminler ürüne çok fazla talep olduğu için stoğun yetiştirilemediği yönünde. Bu ay için stok sıkıntısı devam ederken, gelecek ay bu sıkıntının tamamen çözüleceği dile getirilmişti. Ancak bu erteleme yeni bir stok sıkıntısının habercisi ise uluslararası piyasada da HTC'yi zor günler bekliyor olabilir.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-64GB-developer-edition-and-32GB-unlocked-edition-delayed_id42132 Yorum Yaz
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rorschach_ 6 yıl en beğenilen
alüminyum yaptık. bizimkisi plastik değil. çok kalite markayız ancak satmayı beceremiyoruz ne yapalım.

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FFadeleSS 6 yıl
htc=Fiyaskoların markası
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CATBALCA 6 yıl
Bu gidişle HTC one ı Samsung S5 ile kıyaslamaya başlicaz
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1 Avatar
mhoren 6 yıl
Arkadaşlar ben amerika att den htc öne getirttim kontratsiz bir şekilde ama cihaz sim kilitli nasıl kullanacağım fikri olan var mi
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spaydix 6 yıl mhoren
mhoren
Arkadaşlar ben amerika att den htc öne getirttim kontratsiz bir şekilde ama cihaz sim kilitli nasıl kullanacağım fikri olan var mi

cellunlocker.net/... burdan unlocked yapabilirsiniz
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DH Misafiri 6 yıl
yildiray35
Samsungdan yeni rekor bekliyoruz.

Hayrola sanadamı pay verecekler yoksa ?
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Okitov 6 yıl
umarım türkiye de 15 mayısa kadar telefon çıkar en kötü çıkma tarihi kesinleşirde S4 almaktan kurtuluruz.
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zeybek1 6 yıl
telefon çıkmadan eskidi. bu nasıl kafa anlamak mümkün değil. bir ay önce çıksaydı en az 3-4 milyon satmıştı şimdiye kadar. htc batsa da kurtulsak.
not. bu arada htc, apple kadar kaliteli telefon yapan ikinci firma. başka da yok.
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hack3rghost 6 yıl
valla htc one -s4 arası gidip geliyordum.
Htc kafayi yedirtti bizee beklemekten bıktım.
Benim gibi dusunenlerde gidip s4 alacaktır.
yazik valla htc ye...
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R.V.PERSİE 6 yıl
HTC çok kaliteli telefonlar yapmasına rağmen stok sıkıntısı ve mali açıdan sıkıntı yaşıyor ben çok şaşırıyorum bu duruma
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koslok 6 yıl
bugun esim icin aldim.itiraf etmeliyim ki yanyana durdugunda benim Z10 yaninda cok sonuk kaldi.bekleyenlere biraz daha sabretmelerini tavsiye ederim.
yalniz aliminyum cizilmeye cok musait gibi gozuktu gozume.bir otter kilif aldim fakat o da pek estetik durmadigi icin esimin pek hosuna gitmedi hali ile
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digimon52 6 yıl
En cok bekledigim telefon ciksada alsam artik uffff.
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Fx_57,5 6 yıl
C28_
Ya arkadaşlar yorumları okuyorumda SAMSUNG S4 piyasaya çıktıda benim haberimmi yok ? yanlış bilmiyorsam en son çıkan telefon S3 idi ?

htc one s4 ten çok daha önce duyruldu.
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smart1978 6 yıl Fx_57,5
Fx_57,5

C28_

Ya arkadaşlar yorumları okuyorumda SAMSUNG S4 piyasaya çıktıda benim haberimmi yok ? yanlış bilmiyorsam en son çıkan telefon S3 idi ?


htc one s4 ten çok daha önce duyruldu.

HTC firması borusu anca ABD de ötmüştü yani HTC ONE reklamları S4 lanslanın reklamların üstüne özel olarak denk getirmişlerdi. Dedmişlerdi HTC ONE hazır diye ...

Gördük HTC nin küresel gücünü.

Daha tedarik edemiyor. Yetiştiremiyor filan hikaye bence. Sonuçta her ülkeye önceden rezerve edilmiştir. Ne yani ABD de çok mu satılarda Türkiye dahil birçok ülkeye ilk satışı dahi yapılamıyor?'!

HTC basınç açıklaması da reklam kokuyor. Yetiştiremiyorlarmış! Görende HT ONE için ayda milyonlarca satmış ...
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C28_ 6 yıl
Ya arkadaşlar yorumları okuyorumda SAMSUNG S4 piyasaya çıktıda benim haberimmi yok ? yanlış bilmiyorsam en son çıkan telefon S3 idi ?
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IbRaCaDaBra 6 yıl
Valla S4 ile One arasında gidip geliyordum ibre S4'e kaymaya başladı.One alsam ileride telefonun bileşenleri vs. bozulsa yeni parçanın gelişi filan çok zaman alabilir.O açıdan S4 bir adım öne geçiyor en azından benim gözümde.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl IbRaCaDaBra
IbRaCaDaBra
Valla S4 ile One arasında gidip geliyordum ibre S4'e kaymaya başladı.One alsam ileride telefonun bileşenleri vs. bozulsa yeni parçanın gelişi filan çok zaman alabilir.O açıdan S4 bir adım öne geçiyor en azından benim gözümde.

haklisinda htc one in tasarim harika gorunuyor yakindanda gordum gecen gun tek kelimeyle muhtesem
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