ABD'de 32GB kapasiteli SIM kilitsiz HTC One ertelendi





HTC'nin bu yıl büyük umutlar beslediği ve patronu Peter Chou'nun kariyerini riske ettiği amiral gemi modeli One, macerasına üretim sıkıntıları ve ertelemelerle başlamıştı.





HTC bu nedenle ilk etapta İngiltere, Almanya ve Tayvan'da geçen ay ürünü pazara sundu ve bugün de ABD'de iki operatör ve firma web sitesi üzerinden satışa başladı. Firma ayrıca geliştiricilere yönelik olarak 64GB kapasiteli özel bir versiyon da hazırlamıştı.





Ancak HTC, SIM kilitsiz 32GB kapasiteli modelin ön siparişini veren müşterilere bir mail yollayarak, ürünün ertelendiğini bildirdi. Firma Nisan sonuna kadar ürünü yetiştirmeye çalışacak ve aynı gün kargo ile müşterilere ürünleri yollayacak. Aynı şekilde 64GB kapasiteli geliştirici versiyonu da Nisan sonuna ertelendi.





Bunun yanında HTC One siparişi veren müşterilere hediye edilecek Double Dip adlı çok amaçlı kılıf da gelen yoğun talep nedeniyle Mayıs ortasına ertelendi. Ancak 64GB kapasiteli SIM kilitsiz ve kontratlı HTC One modellerinde bir erteleme söz konusu değil.





Erteleme ile ilgili bir gerekçe belirtilmese de tahminler ürüne çok fazla talep olduğu için stoğun yetiştirilemediği yönünde. Bu ay için stok sıkıntısı devam ederken, gelecek ay bu sıkıntının tamamen çözüleceği dile getirilmişti. Ancak bu erteleme yeni bir stok sıkıntısının habercisi ise uluslararası piyasada da HTC'yi zor günler bekliyor olabilir.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-64GB-developer-edition-and-32GB-unlocked-edition-delayed_id42132