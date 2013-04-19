ABD'de 32GB kapasiteli SIM kilitsiz HTC One ertelendi

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HTC'nin bu yıl büyük umutlar beslediği ve patronu Peter Chou'nun kariyerini riske ettiği amiral gemi modeli One, macerasına üretim sıkıntıları ve ertelemelerle başlamıştı.
HTC bu nedenle ilk etapta İngiltere, Almanya ve Tayvan'da geçen ay ürünü pazara sundu ve bugün de ABD'de iki operatör ve firma web sitesi üzerinden satışa başladı. Firma ayrıca geliştiricilere yönelik olarak 64GB kapasiteli özel bir versiyon da hazırlamıştı.
Ancak HTC, SIM kilitsiz 32GB kapasiteli modelin ön siparişini veren müşterilere bir mail yollayarak, ürünün ertelendiğini bildirdi. Firma Nisan sonuna kadar ürünü yetiştirmeye çalışacak ve aynı gün kargo ile müşterilere ürünleri yollayacak. Aynı şekilde 64GB kapasiteli geliştirici versiyonu da Nisan sonuna ertelendi.
Bunun yanında HTC One siparişi veren müşterilere hediye edilecek Double Dip adlı çok amaçlı kılıf da gelen yoğun talep nedeniyle Mayıs ortasına ertelendi. Ancak 64GB kapasiteli SIM kilitsiz ve kontratlı HTC One modellerinde bir erteleme söz konusu değil.
Erteleme ile ilgili bir gerekçe belirtilmese de tahminler ürüne çok fazla talep olduğu için stoğun yetiştirilemediği yönünde. Bu ay için stok sıkıntısı devam ederken, gelecek ay bu sıkıntının tamamen çözüleceği dile getirilmişti. Ancak bu erteleme yeni bir stok sıkıntısının habercisi ise uluslararası piyasada da HTC'yi zor günler bekliyor olabilir.
http://www.phonearena.com/news/HTC-One-64GB-developer-edition-and-32GB-unlocked-edition-delayed_id42132 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
cellunlocker.net/... burdan unlocked yapabilirsiniz
Hayrola sanadamı pay verecekler yoksa ?
not. bu arada htc, apple kadar kaliteli telefon yapan ikinci firma. başka da yok.
Htc kafayi yedirtti bizee beklemekten bıktım.
Benim gibi dusunenlerde gidip s4 alacaktır.
yazik valla htc ye...
yalniz aliminyum cizilmeye cok musait gibi gozuktu gozume.bir otter kilif aldim fakat o da pek estetik durmadigi icin esimin pek hosuna gitmedi hali ile
htc one s4 ten çok daha önce duyruldu.
HTC firması borusu anca ABD de ötmüştü yani HTC ONE reklamları S4 lanslanın reklamların üstüne özel olarak denk getirmişlerdi. Dedmişlerdi HTC ONE hazır diye ...
Gördük HTC nin küresel gücünü.
Daha tedarik edemiyor. Yetiştiremiyor filan hikaye bence. Sonuçta her ülkeye önceden rezerve edilmiştir. Ne yani ABD de çok mu satılarda Türkiye dahil birçok ülkeye ilk satışı dahi yapılamıyor?'!
HTC basınç açıklaması da reklam kokuyor. Yetiştiremiyorlarmış! Görende HT ONE için ayda milyonlarca satmış ...
haklisinda htc one in tasarim harika gorunuyor yakindanda gordum gecen gun tek kelimeyle muhtesem
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