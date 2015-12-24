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ABD’de Drone kayıtları başladı, 2 günde 45.000 başvuru yapıldı

ABD Havacılık Dairesi FAA’in drone’ları kayıt altına alma projesi hayata geçirildi. 2 günde 45.000’den fazla kullanıcı drone’larını kaydettirmek için başvuruda bulundu. İşte detaylar:
3 yıl
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ABD’de Drone kayıtları başladı, 2 günde 45.000 başvuru yapıldı
Kısa bir süre önce ABD Havacılık Dairesi’nin insansız hava araçlarını kayıt altına almak için bir çalışma başlattığından ve tüm drone’ların artık resmi olarak kullanıcısı adına kaydettirileceğinden bahsetmiştik. Bu konunun üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından kayıt işlemleri resmi olarak başladı. Üstelik ciddi bir yoğunlukla.

>> ABD’de drone’lar kayıt altına alınıyor

Çarşamba günü mesai saati ile birlikte başlayan drone’lar için kayıt işlemi geçen 2 günün ardından 45.000 seviyesine ulaştı. Bu rakam belki 2 gün için ciddi bir sayıyı ifade ediyor gibi görünse de ABD genelindeki drone satışları düşünüldüğünde aslında deyim yerindeyse devede kulak kalıyor.
Sadece yeni yıl alışverişleri sezonunda 400.000 drone satışının gerçekleştirildiği belirtiliyor ki toplama vurulduğunda milyonlardan bahsetmek daha doğru olacaktır. Kayıt için kullanıcılara verilen süre 19 Şubat tarihinde dolacak ve bu tarihten sonra kayıtsız drone uçuşları yasaklanacak. ABD’de ağrılığı 250 gram ile 25kg arası olan drone’ları uçurmak için kayıt zorunluluğu bulunuyor.

Kayıt yaptırmayanları ise ciddi cezalar bekliyor. Hiçbir suça karışmamış olsa da 27.500 Dolar’a kadar para cezası söz konusu. Drone’lar ile herhangi bir suça karışılması veya uçuşa kapalı bölgelerde uçuş gerçekleştirilmesi 250.000 Dolar’a kadar para cezası ve 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilmesi söz konusu.

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kadirirdem 3 yıl
Yakında kuleden izin isticez inmek için :D...
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ukilavuz 3 yıl
Bizde millet taciz için kullanıyor
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umut_baris 3 yıl
Bizde kaç kişinin drone a parası yetiyor ki.
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FRAPS_TR 3 yıl
Dronların seri numarası mı var neyi kaydediyorlar
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MrKemal17 3 yıl
Fenomenon
Bizde birinin başına bişey gelir öyle yasa çıkar :)

haberturk.com/...
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Fenomenon 3 yıl
Bizde birinin başına bişey gelir öyle yasa çıkar :)
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MrKerberoS 3 yıl
Civil war incoming...
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EnemyDestroyeD 3 yıl MrKerberoS
MrKerberoS
Civil war incoming...


+1
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caneycaney 3 yıl
burda da böyle olması lazım.Havaalanında fink atıyorlar.Bir gün bir uçak düşecek bu kendini bilmezler yüzünden
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caneycaney 3 yıl
burda da böyle olması lazım.Havaalanında fink atıyorlar.Bir gün bir uçak düşecek bu kendini bilmezler yüzünden
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