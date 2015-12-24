ABD’de Drone kayıtları başladı, 2 günde 45.000 başvuru yapıldı

Kısa bir süre önce ABD Havacılık Dairesi’nin insansız hava araçlarını kayıt altına almak için bir çalışma başlattığından ve tüm drone’ların artık resmi olarak kullanıcısı adına kaydettirileceğinden bahsetmiştik. Bu konunun üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından kayıt işlemleri resmi olarak başladı. Üstelik ciddi bir yoğunlukla.

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Çarşamba günü mesai saati ile birlikte başlayan drone’lar için kayıt işlemi geçen 2 günün ardından 45.000 seviyesine ulaştı. Bu rakam belki 2 gün için ciddi bir sayıyı ifade ediyor gibi görünse de ABD genelindeki drone satışları düşünüldüğünde aslında deyim yerindeyse devede kulak kalıyor.Sadece yeni yıl alışverişleri sezonunda 400.000 drone satışının gerçekleştirildiği belirtiliyor ki toplama vurulduğunda milyonlardan bahsetmek daha doğru olacaktır. Kayıt için kullanıcılara verilen süre 19 Şubat tarihinde dolacak ve bu tarihten sonra kayıtsız drone uçuşları yasaklanacak. ABD’de ağrılığı 250 gram ile 25kg arası olan drone’ları uçurmak için kayıt zorunluluğu bulunuyor.Kayıt yaptırmayanları ise ciddi cezalar bekliyor. Hiçbir suça karışmamış olsa da 27.500 Dolar’a kadar para cezası söz konusu. Drone’lar ile herhangi bir suça karışılması veya uçuşa kapalı bölgelerde uçuş gerçekleştirilmesi 250.000 Dolar’a kadar para cezası ve 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilmesi söz konusu.