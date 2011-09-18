ABD'de patent reformu kanunlaşarak yürürlüğe girdi

Haber Editörü
Teknoloji devlerinin son dönemlerde artan patent mücadelesi gündemi daha fazla meşgul etmeye ve yargı yükünü artırmaya başladı. ABD hükümeti tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan patent anlaşmazlıkları reformu Amerika Yatırımlar Kanunu adıyla başkan Obama tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.
Yeni yasaya göre artık ilk önce icat eden değil ilk önce başvuru yapan patenti almaya hak kazanacak. Ayrıca yeni hızlı takip sistemi ve patent geçerliliğini iptal davalarının engellenmesi kanunda yer alıyor.
Patent başvuruları esnasında yaşanan bekleme zamanları da üçte bir oranında düşürülüyor. Daha önce 36 ay olan bekleme süresi 12 ayla sınırlanacak. Böylece küçük girişimlerin ve firmaların daha hızlı teknoloji icat etmeleri teşvik edilecek.
Yeşil teknolojiler geliştiren firmaların patent almalarını destekleyen bir program da devreye alınacak. Hükümet kanunla birlikte patent sistemini güncellemeyi ve dünya ülkeleriyle aynı seviyeye getirmeyi amaçlıyor.
Kanuna karşı bazı çevrelerin itirazları da mevcut. Büyük firmaların bu sayede daha kolay patent alacağı ancak bütçesi küçük firmaların zorlanacağı konusunda eleştiriler yapılıyor. Patenti ilk önce keşfedenin değil başvuranın avantajlı sayılması da küçük firmalar için diğer bir dezavantaj.
Kanun geçmişe yürümediği için halen devam eden Samsung, Apple, Motorola, Microsoft, HTC ve Oracle gibi devlerin arasındaki patent savaşları bundan etkilenmiyor.
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Tamamda hocam bu şekilde fazladan verilecek uğraş ile artı bir yük gelir sisteme,
Niye önce başvuranın olur?
Emek hırsızlığı denir buna direk,
A pardon konu Amerika'ydı değil mi?
Patent başvurularında yenilik kriteri esastır. İlk başvuran hak sahibi de olsa, patent gasb davaları ile bunun önüne geçilebilmektedir.
Ayrıca, patent iptal davaları sayesinde, yeni olmadığı, başvuru tarihinden geriye dönük dönemde başkası tarafından yapıldığı ispat edilerek iptali söz konusudur. Bundan dolayı içeriği ile devamlı olarak uğraşan vekil firmalardan bilgi alabilirsiniz.
Hepinize iyi çalışmalar dilerim.
ilk başvuranın patent alması
facepalm.jpg
Aynı konu bizim ülkemizde şirket isimleri ve logolar için de geçerli kardeş.
Benim çok önce yaptığım bir logoyu aynen alıp kendilerine kullanan şirket, Ankara'dan patent aldı bir de utanmadan. Onun bana ait olduğunu bilerek o şirkete özel olarak yaptığını söyleyen bir şerefsiz, bunun başkasına ait olup olmadığını ve daha önce kullanılıp kullanılmadığını araştırmadan, sormadan logoya patent alan şirket ve sahibi ayrı düşüncesiz.
3de 1 oranında düşerse 24 ay olur...
burada hata var 3de 1 oranına olacak...
Artık Apple daha önce icad edilmiş ama patenti alınmamış şeyleri bulayım da birilerini mahkemeye vereyim diye yer arar durur...
düşünün bu kanun şirketler istemeseydi çıkma ihtimali nekadardı
samsunga dil uzatan eypıl çalacak , patent alacak, abdde kendisinden başka mal sattırmayacak
sonra diğer ülke mahkemelerine banane banane çaldığım patent bende diyecek (bakınız avrupa)...
yine bayram ettiniz fanatikuskuslar...
ama eypılı kutlamak lazım toplama malzemeyle toplama-çalıntı patentle ayfön yap, sat 3000 dolara..1 sonrakine görüntüsüz görüşme yaptırmayı başaran 2.kamera koy(bknz:ayfön 4) sat 3500 dolara.
Üretilen tel. sanki ecele ilaçmışçasına günlerce kuyruklarda bekleyerek alan sevgili insanlara ne anlatsan boş.
Ülkemizde satılan tel. tüm özelliklerini kullanabilen kaç kişi var?Sadece desinler merakı yüzünden 2 maaşını tel. gömen adamlar tanıyorum ve sadece üzülüyorum..
Patent olayına girmeye gerek yok malum sömürü düzeni başkasından çal 2 katı fiyata sonra ona sat ama bu işlerin sonunda kazanan uzak doğulu firmalar olacak nedenide basit kendi pazarları devamlı büyüyor ama malum batı pazarı küçülmekte ve bu hızla artmakta.
Çin pazarında söz sahibi olan dünyadada söz sahibi oluyor adamlarda 500 milyon cep tel. kullanıcısı var (boru değil)Batılı malum şirket burda varlık gösteremediği için kendi memleketinin kanun kuvvetlerinide arkasına alarak bir şeyler yapmaya çalışıyor ama nafile..
Bu fikre katılmakla birlikte buna paralel olarak, bu kurumun başına da Apple'ın işten ayrılan eski avukatını geçirirlerse şaşırmayın (mübalağa) ancak en azından yandaş birileri olacaktır yine direk olmasa bile dolaylı olarak Amerikan şirketlerine öncelik tanıyacaklardır patent davalarında. Bu ise Samsung başta olmak üzere, Apple'ın rakipleri adına kötü bir gelişme.