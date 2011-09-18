ABD'de patent reformu kanunlaşarak yürürlüğe girdi

Teknoloji devlerinin son dönemlerde artan patent mücadelesi gündemi daha fazla meşgul etmeye ve yargı yükünü artırmaya başladı. ABD hükümeti tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan patent anlaşmazlıkları reformu Amerika Yatırımlar Kanunu adıyla başkan Obama tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.





Yeni yasaya göre artık ilk önce icat eden değil ilk önce başvuru yapan patenti almaya hak kazanacak. Ayrıca yeni hızlı takip sistemi ve patent geçerliliğini iptal davalarının engellenmesi kanunda yer alıyor.





Patent başvuruları esnasında yaşanan bekleme zamanları da üçte bir oranında düşürülüyor. Daha önce 36 ay olan bekleme süresi 12 ayla sınırlanacak. Böylece küçük girişimlerin ve firmaların daha hızlı teknoloji icat etmeleri teşvik edilecek.





Yeşil teknolojiler geliştiren firmaların patent almalarını destekleyen bir program da devreye alınacak. Hükümet kanunla birlikte patent sistemini güncellemeyi ve dünya ülkeleriyle aynı seviyeye getirmeyi amaçlıyor.





Kanuna karşı bazı çevrelerin itirazları da mevcut. Büyük firmaların bu sayede daha kolay patent alacağı ancak bütçesi küçük firmaların zorlanacağı konusunda eleştiriler yapılıyor. Patenti ilk önce keşfedenin değil başvuranın avantajlı sayılması da küçük firmalar için diğer bir dezavantaj.





Kanun geçmişe yürümediği için halen devam eden Samsung, Apple, Motorola, Microsoft, HTC ve Oracle gibi devlerin arasındaki patent savaşları bundan etkilenmiyor.