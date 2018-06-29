ABD'li senatörler Trump’ı ZTE yasağını yeniden yürürlüğe koymaya çağırdı

ABD'li iki senatör, Başkan Trump'tan ZTE yasağını yeniden gözden geçirmesini istiyor. İstihbarat Komitesi'nin Demokrat başkan yardımcısı Senatör Mark Warner ve komitenin Cumhuriyetçi üyesi Marco Rubio, Donald Trump'a ZTE'nin hala ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu iddia eden bir mektup yazdı.

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ABD başkanına gönderilen mektupta "ZTE halka açık olsa da, hissedarlarına değil, Çin Komünist Partisine (ÇKP) ve Çin hükümetine bağlı, devlet destekli bir kuruluştur" ifadeleri yer alıyor. Reuters'ın raporuna göre, senatörler Çinli üreticinin Amerikalılara karşı casusluk faaliyetleri yürütmek için ABD'li şirketler ile olan anlaşmasını kullanmasından endişe duyuyorlar.

ABD hala ZTE ve Huawei'yi tehdit olarak görüyor

Çinli şirketin Amerikan ambargosu uygulanan Kuzey Kore ve İran'a ABD yapımı telekomünikasyon ekipmanı ihraç etmesi üzerine ABD'li şirketlerin ZTE ile tüm işlerini durdurmaları emredilmişti. Bu karar ZTE'yi zor durumda bırakırken şirketi neredeyse kapanma noktasına getirdi. Daha sonrasında ise ZTE ağır bir para cezası ödemeyi ve yönetim kadrosunu değiştirmeyi kabul ederek yasağın kaldırılmasını sağladı.

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-zte-senate/u-s-senators-want-trump-to-reconsider-lifting-ban-on-chinas-zte-idUSKBN1JM304