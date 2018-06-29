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ABD'li senatörler Trump’ı ZTE yasağını yeniden yürürlüğe koymaya çağırdı

Senatörler, ABD başkanına ZTE'nin hala ulusal güvenlik için bir tehdit olduğunu öne süren bir mektup yazarak Çinli şirkete yöneli ambargonun kaldırılmamasını istedi.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD'li iki senatör, Başkan Trump'tan ZTE yasağını yeniden gözden geçirmesini istiyor. İstihbarat Komitesi'nin Demokrat başkan yardımcısı Senatör Mark Warner ve komitenin Cumhuriyetçi üyesi Marco Rubio, Donald Trump'a ZTE'nin hala ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu iddia eden bir mektup yazdı.
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ABD başkanına gönderilen mektupta "ZTE halka açık olsa da, hissedarlarına değil, Çin Komünist Partisine (ÇKP) ve Çin hükümetine bağlı, devlet destekli bir kuruluştur" ifadeleri yer alıyor. Reuters'ın raporuna göre, senatörler Çinli üreticinin Amerikalılara karşı casusluk faaliyetleri yürütmek için ABD'li şirketler ile olan anlaşmasını kullanmasından endişe duyuyorlar.

ABD hala ZTE ve Huawei'yi tehdit olarak görüyor

Çinli şirketin Amerikan ambargosu uygulanan Kuzey Kore ve İran'a ABD yapımı telekomünikasyon ekipmanı ihraç etmesi üzerine ABD'li şirketlerin ZTE ile tüm işlerini durdurmaları emredilmişti. Bu karar ZTE'yi zor durumda bırakırken şirketi neredeyse kapanma noktasına getirdi. Daha sonrasında ise ZTE ağır bir para cezası ödemeyi ve yönetim kadrosunu değiştirmeyi kabul ederek yasağın kaldırılmasını sağladı.

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-zte-senate/u-s-senators-want-trump-to-reconsider-lifting-ban-on-chinas-zte-idUSKBN1JM304 Yorum Yaz
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K_Spartakus 10 ay en beğenilen
İyi ne güzel değil mi!
Zte ve Huawei casus ama facebook, epıl ve diğerleri çok masum!
Hepiniz aynısınız diyesim geldi.
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clb12 10 ay
Her zamanki gibi trübünlere oynuyorlar. Haraçlarını verdikleri sürece sorun olmaz ne Abd ne Trump için. Senatörlerin hepsi zaten lobi faaliyetleri içinde.
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Moving On 10 ay
Tabii tabii Facebook, Instagram ve WhatsApp milyarlarca insanın verilerini satarken sorun yok, ama bir firmadan artık para gelmeyince hemen Trump'ı göreve çağırın değil mi? iki yüzlülük desem iki yüzlülere hakaret olur...
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kımyasal 10 ay
Senatörler kısacası ZTE ye para sıkışmış Trump abi diyorlar
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kımyasal 10 ay
Senatörler kısacası 'ZTE ye para sıkışmış Trump abi" diyorlar
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K_Spartakus 10 ay en beğenilen
İyi ne güzel değil mi!
Zte ve Huawei casus ama facebook, epıl ve diğerleri çok masum!
Hepiniz aynısınız diyesim geldi.
Yanıtla +11
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clb12 10 ay
Her zamanki gibi trübünlere oynuyorlar. Haraçlarını verdikleri sürece sorun olmaz ne Abd ne Trump için. Senatörlerin hepsi zaten lobi faaliyetleri içinde.
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