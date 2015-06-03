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ABD'nin en yüksek müşteri memnuniyetine sahip akıllı telefonlar listesi yayınlandı: Note 4 birinci sırada

3 yıl
12,3b
1
82
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Akıllı telefonlar günümüzde en sık değiştirilen ve en çok rağbet gören teknolojik ürünler. Fiyatları da git gide yükselen bu cihazlar için bir diğer önemli nokta ise memnuniyet. Markalar her yıl yeni amiral gemisi modellerini satışa çıkarırken bu cihazları satın alan milyonlarca kişinin kullanım sırasında ne kadar memnun kaldığı da önemli bir nokta.
ABD'nin en yüksek müşteri memnuniyetine sahip akıllı telefonlar listesi yayınlandı: Note 4 birinci sırada
 
Bu konu üzerine araştırma yapan Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (American Customer Satisfaction Index (ACSI)) ise kullanıcısını en çok memnun eden akıllı telefonlar listesini yayınladı. 0 ile 100 arasındaki sayılar ile değerlendirilen telefonlarda listede başı çeken model Galaxy Note 4 oldu. Müşteri memnuniyeti konusunda 100 üzerinden 85 puana ulaşan modeli 82 kardeşi Galaxy Note 3 takip etti.
Apple iPhone 6 modeliyle üçüncü sıraya yerleşirken onun hemen altında Galaxy S5 ve iPhone 6+ modelleri yer alıyor. Listeye genel anlamda baktığımızda ise Samsung'un 6, Apple'ın ise 7 model ile yer aldığını görüyoruz. LG ve HTC ise listeye ikişer model sokarken Motorola'nın üç modelinin yer alması da ilgi çekici bir detay.
ABD'nin en yüksek müşteri memnuniyetine sahip akıllı telefonlar listesi yayınlandı: Note 4 birinci sırada
 
Marka bazında yapılan değerlendirmelerde ise Samsung'un genel müşteri memnuniyetinin geçen yıla göre 1 puan gerileyerek 80 puan olduğu görülüyor. Buna karşılık Apple'da 1 puan yükselere Samsung ile aynı puanı yakalamış durumda. Motorola ve HTC müşteri memnuniyetini üçer puan yükseltirken ilk 20 içerisine cihaz sokamayan Blackberry ise beş puan yükselerek dördüncülüğe ulaşmış. 

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ALBAY 3 yıl en beğenilen
Appleın anavatanında samsung fena tokatlamış
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Haber şaşırtıcı geldi.
Aslında her firmanın kendine göre + ve - leri var.
Samsung'un note serisi farklı bir konumda.
Fanatizmi bir kenara bırakın.
Hiçbir firma bedava telefon vermiyor.
Aldığı telefonun fanatiği olan -lerini görmezden gelen tek millet Türk milletidir.
Haber şaşırtıcı geldi.Aslında her firmanın kendine göre + ve - leri var.Samsung'un note serisi farklı bir konumda.Fanatizmi bir kenara bırakın....
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gcb1903 3 yıl
Kimse Note veya iphone için bir şey demez ama s4 mini ile nasıl bir memnuniyet yaşadın ya ben çok merak ediyorum. S4 mini bu ya çöp bildiğin. Bak çöp yazmam genelde ama s4 mini çöp be kardeşim nasıl girmiş bu listeye.
Kimse Note veya iphone için bir şey demez ama s4 mini ile nasıl bir memnuniyet yaşadın ya ben çok merak ediyorum. S4 mini bu ya çöp bildiğin. Bak çöp yazmam gen...
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fuujitsu 3 yıl
Samsung iyi para vermiş araştırma şirketine herhalde
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
LG g2 birinci sırada olmalıydı..
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DH Misafiri 3 yıl
LG G4 çıkmamıştı herhalde listede yok
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DH Misafiri 3 yıl
Bu haberi kaldırmanız lazım çünkü tamamen YALAN Apple müşteri memuniyeti %100 olan bir firma hiç kimse bunu inkar edemez.Ayrıca bu tablo amerikdadaki sonuçları yansıtıyorsa 1. Apple olmalıydı çünkü Apple bir amerikan şirketi ve amerikalılar milliyetçidirler hele samsung la Apple ın karşılarştırmalı olan bir ankette.
Galiba samsungla reklam anlaşması fln yapmak isitiyorsunz ancak bu durum haberlerin tarafsızlıgına yansımamlı.
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307kd 3 yıl
BlackBerry geçen yıl 10.3 güncellemesi verdi. İşletim sistemi 2012 de çıkan Z10 da bile 10.2 ye göre çok daha performanslı ve özellikli çalıştı. Bunun etkisi büyüktür. Şimdi de 10.3.2 geldi. 3-4 ayda bir güncelleme geliyor ve güncellemede sisteme hem artı özellikler geliyor hem de daha performanslı çalışıyor... Bu şekilde bir güncelleme olayı başka hiçbir Ekosistemde yok. İos güncelleme veriyor ama eski cihazlarda verimli çalışmıyor.
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gurkanse 3 yıl
YALAAAAAAAAAAN BOŞUNA İNANMAYIN.ATIP TUTUYOLAR KAFALARINA GÖRE YAZIYOLAR.AYNI HABERİN 100 FARKLI ŞEKLİNİ YAPARIM NE VARKİ BUNDA.
herşey bir yana iphone 6 plus'ın yarısı kadar bile pil ömrüne sahip olmayan note 4 birinci olmasının mümkünatı yokki.ilk çıktığından beri note 4 kullanıyodum 1 ay öncesine kadar tabi.iphone 6 plus 64 aldım.ben böyle pil ömrü görmedim.10 saatten fazla ekran süresi alabiliyorum.rahatça oyun oynayabiliyorum.he kalem vs gibi ek özellikler yok.iphone bu konuda note 4 e yaklaşamaz bile ama bu kişinin o özellikleri ne kadar kullandığına bağlıdır.kısacası çok değişken ve SANKİ BÜTÜN ADB YE SORMUŞSUNUZ GİBİ HABER YAPMAYIN
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DH Misafiri 3 yıl
Herkes kendi kullandığı telefonun markasını övüyor.(nokta!)
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wolfestein 3 yıl
Motorola biraz daha atak bir politika izleseydi, ilk üçü zorlardı. Gerçi moto'nun mali durumu ve google'in aptalca pazarlama politikası buna sebep oldu. Bakalım lenovo ne yapacak.
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Sammy07 3 yıl
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları GALAXY NOTE serisini sevmiş menuniyet hat safhada.
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gametofik 3 yıl
şaşırtıcı
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nightsoldier 3 yıl
sony listeye girememiş.
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