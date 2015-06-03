ABD'nin en yüksek müşteri memnuniyetine sahip akıllı telefonlar listesi yayınlandı: Note 4 birinci sırada

Akıllı telefonlar günümüzde en sık değiştirilen ve en çok rağbet gören teknolojik ürünler. Fiyatları da git gide yükselen bu cihazlar için bir diğer önemli nokta ise memnuniyet. Markalar her yıl yeni amiral gemisi modellerini satışa çıkarırken bu cihazları satın alan milyonlarca kişinin kullanım sırasında ne kadar memnun kaldığı da önemli bir nokta.

Bu konu üzerine araştırma yapan Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (American Customer Satisfaction Index (ACSI)) ise kullanıcısını en çok memnun eden akıllı telefonlar listesini yayınladı. 0 ile 100 arasındaki sayılar ile değerlendirilen telefonlarda listede başı çeken model Galaxy Note 4 oldu. Müşteri memnuniyeti konusunda 100 üzerinden 85 puana ulaşan modeli 82 kardeşi Galaxy Note 3 takip etti.

Apple iPhone 6 modeliyle üçüncü sıraya yerleşirken onun hemen altında Galaxy S5 ve iPhone 6+ modelleri yer alıyor. Listeye genel anlamda baktığımızda ise Samsung'un 6, Apple'ın ise 7 model ile yer aldığını görüyoruz. LG ve HTC ise listeye ikişer model sokarken Motorola'nın üç modelinin yer alması da ilgi çekici bir detay.

Marka bazında yapılan değerlendirmelerde ise Samsung'un genel müşteri memnuniyetinin geçen yıla göre 1 puan gerileyerek 80 puan olduğu görülüyor. Buna karşılık Apple'da 1 puan yükselere Samsung ile aynı puanı yakalamış durumda. Motorola ve HTC müşteri memnuniyetini üçer puan yükseltirken ilk 20 içerisine cihaz sokamayan Blackberry ise beş puan yükselerek dördüncülüğe ulaşmış.