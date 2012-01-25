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AMD 2011 4. çeyrekte 1.69 milyar dolar gelir elde etti, 177 milyon dolar net kayıp yaşadı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde özellikle ekran kartı segmentinde iddialı hamleler yapan AMD buna rağmen 2011 4. çeyrekte beklentilerin altında kaldı ve zarar açıkladı.

Bugün yayınlanan rapora göre AMD 2011 son çeyrekte 1.69 milyar dolar gelir, 71 milyon dolar işletim geliri elde etti. Ancak hisse başına yaşanan 0.29$'lık kayıp toplamda 177 milyon dolarlık bir meblağa ulaştı. 

AMD yıl bazında ise kayıp yaşamadı. 6.57 milyar dolar gelir, hisse başı 0.66$ veya toplamda 491 milyon dolar net gelir, 368 milyon dolar işletim geliri ile AMD 2011 yılını kapadı. Son çeyrekte elde edilen toplam nakit miktarı 1.91 milyar dolar oldu. 

2011 yılında AMD 30 milyondan fazla APU satışı gerçekleştirdi. Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI Samsung, Sony ve Toshiba gibi firmaların 4. çeyrekte daha fazla APU talebi oldu. Brazos platformu ise firmanın en hızlı yükselen platformu olarak açıklandı. Sunucu departmanı ise birbirini takip eden iki çeyrekte büyüme yaşadı.

AMD'nin daha gelişmiş performans sunan A serisi APU modellerinin dağıtımına başlandı ve 2012 başlarında pek çok üretici firma ürünlerinde bu APU'ları kullanacak. Bu yıl APU'ların daha büyük bir talep alması bekleniyor.

2012 yılında AMD'nin Ultrabook benzeri bir teknolojiye öncülük edeceği söylense de firma bunu yalanlamıştı. Ancak Trinity kod adlı güncellenmiş Bulldozer tasarımı taşıyan işlemcilerin, 17mm inceliğinde bir laptopta kullanılacağını CEO Rory Read açıkladı. Ultrathin şeklinde bir trend olmasa da AMD 2012 yılında takip edecekleri mimari ile tasarım kazanımları anlamında rekor bekliyor. 17mm incelik Ultrabook rekabeti için biraz geride kalıyor ancak fiyat konusunda AMD bir avantaj elde edebilir.

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_Dominic_Toretto_ 7 yıl en beğenilen sahmat_78
sahmat_78

Ülkemizde halen amd tabanlı dizüstü pcler çok az, çünkü biliyorlarki bizim toplumumuz aşırı ön yargılı, kimse amdli laptop almak istemez. Araştıran bilen insan pc toplarkende, laptop alırkende farkını belli eder.

Burada Intel'in reklam kol'u devreye giriyor. Gidiyorsun bir mağazaya, bakıyorsun satış temsilcilerinin üzerindeki gömlek t-shirt her neyse INTEL yazıyor.
Duvarlara bakıyorsun, INTEL afişleri broşürleri. Basıyor parayı yaptırıyor reklamını ürününü de sattırıyor.

TV'de kaç defa AMD reklamı gördünüz? Ben çok kere INTEL gördüm ama. Oyunlarda da öyle hem INTEL - NVIDIA.
INTEL Finansal olarak AMD den üstün olduğu için Reklama büyük rakkamlar ayırabiliyor.

Satış temsilcileri de zaten hemen INTEL laptop öneriyorlar. INTEL 4 bir yandan sarmış yani. Araştıran kişi parasına göre en iyi seçimi yapar.
Ama bizim millette de suç var. Gidiyor mağazaya PC veya Laptop herneyse alacağım diyor. pat diye INTEL i kakalıyorlar. Biraz araştırsa/incelese daha düşük paraya o'na yetecek ürünü alabilecek belkide.
sahmat_78Ülkemizde halen amd tabanlı dizüstü pcler çok az, çünkü biliyorlarki bizim toplumumuz aşırı ön yargılı, kimse amdli laptop alma...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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S 7 yıl
Ekran kartı satışları 1. çeyrekte çıkar ortaya.
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embayo 7 yıl
işlemcide amd yi tek geçiyorum fiyat performans olarak. Aynı fiyatlı işlemcilerde amd herzaman intelden üstün olmuştur.
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1ses1 7 yıl
Amd nin ekran kartı performansı bence yeterli değil. Yepyeni bir teknoloji ama verdiği performans ortalama %30-35 civarı. Öyle ağzımız açık vaziyettde test sonuçları sergilemiyor.
Tabi diyeceksiniz oyunmu var oynuyacak oda doğru. En iyi seçim 6xxx vve 5xx serilerin ucuzlaması . Aralarında böyle ahım şahım farklar yokken bukadar fark vermek ve bu denli oyunların azlığı üst model bir ekrankartı alaya teşvik etmiyor açıkcası.
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AF.R 7 yıl
Bu İntel>Amd olayının değişmesi için ya intelin çok büyük bir hata vs. yapması gerek yada AMD'nin aşırı derecede büyük bir atak yapması..
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Rainbow6 7 yıl
aslinda amd inadi birakip ekran karti fiyatlarini gozden gecirseydi simdiye kasasini doldururdu onun yerine kekleme taktigine devam ediyolar .. madem intel islemcide lider nvidiada ensenden ayrilmiyo cak fiyati assaya topla ekran karti parsasini satinca urununu islemcide de milleti kendine adapte edebilirdi en azindan zarar aciklamak zorunda kalmazdi bence
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setek01 7 yıl
Bir birimlik performans artışı 2 birimlik fiyat artışı ile gelir. Yani doğa kanunu
böyle. GTX570 ile GTX580 arasında %40'a varan fiyat farkı var. 560 TI ile GTX570
arasında %50 fiyat farkı var. Aynı şekilde 7970 özel tasarımlar geldiğinde 580
DC II ile 7970 DC II arasında 400-500 TL fark olacağı malum. Bu değişmez. Artık sürpriz de olmaz. Ancak ucuz 6970 veya 570'ler her derde deva olurda sanırım
bu sene böyle indirimleri ancak yıl ortasında sınırlı stoklarla görürüz.
Umudumuz 7950'de ama 580 ile aynı fiyatlarda oalcağı kesin. Kart iyi bir giriş yapacak buna eminim de rakiplerden de fazla indirim gelmez. Keppler sadece konuşulur. Çünkü geldiğinde fiyatları göreceksiniz.
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7Mhz 7 yıl setek01
setek01

...Aynı şekilde 7970 özel tasarımlar geldiğinde 580
DC II ile 7970 DC II arasında 400-500 TL fark olacağı malum. Bu değişmez. Artık sürpriz de olmaz...

Gtx580 DcII'nin 1.5gb'lık modelinden mi 400 lira fazla olur? Bildiğim kadarıyla DcII'nin 3gb'lık modeli yok.
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Statistik 7 yıl
mesutreis
Amd ne ucuzmuş yav yeni çıkardığı kart Nvidia dan %15 %20 hızlı ama %35 %40 daha pahalı.Artık kimse Amd ucuz falan demesin.

karti performans olarak nVidia ile, fiyat olarak da 69xx ile karsilastirmak biraz haksiz olmuyor mu??
bende fiyat biraz pahali diyorum evet (benim icin tek gpu'unun en pahali karti'in fiyati 400$ gecmemelidir) ama bu sekilde karsilatirmak cok yanlis
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Portraitclub 7 yıl
kaybı zararından çok :D
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FRUEHAUF 7 yıl
Amd ne ucuzmuş yav yeni çıkardığı kart Nvidia dan %15 %20 hızlı ama %35 %40 daha pahalı.Artık kimse Amd ucuz falan demesin.
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rodri 7 yıl
yeni kartları uçuk fiyatlardan satıp zararı kapatmaya çalışıyor galiba.
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7Mhz 7 yıl FRUEHAUF
mesutreis

Amd ne ucuzmuş yav yeni çıkardığı kart Nvidia dan %15 %20 hızlı ama %35 %40 daha pahalı.Artık kimse Amd ucuz falan demesin.

Gtx580 fiyatları (3gb): 1430, 1435 ,1508, 1513, 1568
Hd7970 fiyatları (3gb): 1581, 1621, 1450, 1468,1510

Gtx580 fiyatını 1400 olarak kabul edelim. Hd7970 fiyatınıda verdiklerimin en yükseği 1621 olarak kabul edelim. Soğutucuydu referanstı falan derken 7970 fiyatına bir 100 daha ekleyelim ve 1721'e ulaşalım. Verdiğin oranında düşük olanını alalım.
1400x1,35=1890TL
1721/1400=1,23 yani %23. Ben koşulları zorlayarak bunlara ulaşabiliyorum. Sen nereden hesapladın?
Benim düşüncem de Hd7970'ün alınmayacağı yönünde ama nedenim seninki gibi elle tutulmayan bir şey değil. Her hızlı kart için geçtiği kartın fiyatına ekleme yaparlarsa işimiz var demektir. Gtx580 geçilmiş olsada 7970'in rakibi indirime zorlamak ve daha fazla satılabilmek adına daha düşük fiyatlı olması gerekirdi. Gpu üreticileri fazla uyanık olmaya başladılar.


http://www.teknobiyotik.com/donanim/ekran-karti-vga/zotac-nvidia-fermi-gtx580-3gb-ddr5-384-bit-pci-ekspres-ekran-karti.html
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alpa07 7 yıl
İntel kullanıyorum bir sonraki işlemcim amd olacak
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Dovahkiin 7 yıl
İşlemcide zaten çok bariz geri kaldı Bulldozer ile kimsa inkâr etmesin. Ekran kartında da en önemli şeyi, fiyat/performans politikasını terk etmiş durumda şu an için...

Umarım yeni ürünler ile eksiklikleri giderip toparlanırlar, AMD'nin rekabetten düşmesi en son isteyeceğim şey!
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