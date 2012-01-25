AMD 2011 4. çeyrekte 1.69 milyar dolar gelir elde etti, 177 milyon dolar net kayıp yaşadı

Son dönemlerde özellikle ekran kartı segmentinde iddialı hamleler yapan AMD buna rağmen 2011 4. çeyrekte beklentilerin altında kaldı ve zarar açıkladı.





Bugün yayınlanan rapora göre AMD 2011 son çeyrekte 1.69 milyar dolar gelir, 71 milyon dolar işletim geliri elde etti. Ancak hisse başına yaşanan 0.29$'lık kayıp toplamda 177 milyon dolarlık bir meblağa ulaştı.





AMD yıl bazında ise kayıp yaşamadı. 6.57 milyar dolar gelir, hisse başı 0.66$ veya toplamda 491 milyon dolar net gelir, 368 milyon dolar işletim geliri ile AMD 2011 yılını kapadı. Son çeyrekte elde edilen toplam nakit miktarı 1.91 milyar dolar oldu.





2011 yılında AMD 30 milyondan fazla APU satışı gerçekleştirdi. Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI Samsung, Sony ve Toshiba gibi firmaların 4. çeyrekte daha fazla APU talebi oldu. Brazos platformu ise firmanın en hızlı yükselen platformu olarak açıklandı. Sunucu departmanı ise birbirini takip eden iki çeyrekte büyüme yaşadı.





AMD'nin daha gelişmiş performans sunan A serisi APU modellerinin dağıtımına başlandı ve 2012 başlarında pek çok üretici firma ürünlerinde bu APU'ları kullanacak. Bu yıl APU'ların daha büyük bir talep alması bekleniyor.





2012 yılında AMD'nin Ultrabook benzeri bir teknolojiye öncülük edeceği söylense de firma bunu yalanlamıştı. Ancak Trinity kod adlı güncellenmiş Bulldozer tasarımı taşıyan işlemcilerin, 17mm inceliğinde bir laptopta kullanılacağını CEO Rory Read açıkladı. Ultrathin şeklinde bir trend olmasa da AMD 2012 yılında takip edecekleri mimari ile tasarım kazanımları anlamında rekor bekliyor. 17mm incelik Ultrabook rekabeti için biraz geride kalıyor ancak fiyat konusunda AMD bir avantaj elde edebilir.