AMD Athlon 220GE ve Athlon 240GE işlemcileri duyuruldu

AMD’nin bir süre önce alt seviyede Intel’e karşı etkili olması için piyasaya sürdüğü Athlon 200 serisine yeni üyeler eklendi. Athlon 200GE modelinin ardından Athlon 220GE ve Athlon 240GE işlemcileri de duyuruldu.

Athlon 220GE ve Athlon 240GE özellikleri

AMD Athlon 200GE işlemcisi Zen tabanlı 2 çekirdek ve 4 izlek birimi ile geliyor. 3.2GHz seviyesinde çalışan işlemciye 3 işlem kümeli Vega grafik birimi eşlik ediyor. 55$ fiyat etiketine sahip işlemcinin bazı anakartlarda hız aşırtılabildiği de ortaya çıkmıştı.

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Athlon 220GE ve Athlon 240GE ise beklentilerin aksine önemli bir fark barındırmıyor. Athlon 220GE işlemcisinde 3.4GHz saat frekansı ve 65$ fiyat etiketi mevcut. Athlon 240GE ise 3.5GHz seviyesinde çalışıyor ve 75$ fiyat etiketine sahip. Isıl tasarım gücü hepsinde 35W.

Böylece alt seviyede AMD’nin 3 adet Zen tabanlı işlemcisi yer almış oldu. Bu noktada AMD Athlon 200GE işlemcisinin biraz daha ilgi göreceğini söyleyebiliriz. Saat frekansı en iyisi olan Athlon 240GE de seride öne çıkabilir.