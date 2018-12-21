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AMD Athlon 220GE ve Athlon 240GE işlemcileri duyuruldu

Uygun fiyatlı AMD Athlon 200GE işlemcisinin üzerine iki model daha eklendi. Athlon 220GE ve Athlon 240GE işlemcileri biraz daha yüksek saat frekansına sahip.
5 ay
11,8b
1
10
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD Athlon 220GE ve Athlon 240GE işlemcileri duyuruldu

AMD’nin bir süre önce alt seviyede Intel’e karşı etkili olması için piyasaya sürdüğü Athlon 200 serisine yeni üyeler eklendi. Athlon 200GE modelinin ardından Athlon 220GE ve Athlon 240GE işlemcileri de duyuruldu.

Athlon 220GE ve Athlon 240GE özellikleri

AMD Athlon 200GE işlemcisi Zen tabanlı 2 çekirdek ve 4 izlek birimi ile geliyor. 3.2GHz seviyesinde çalışan işlemciye 3 işlem kümeli Vega grafik birimi eşlik ediyor. 55$ fiyat etiketine sahip işlemcinin bazı anakartlarda hız aşırtılabildiği de ortaya çıkmıştı.

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Athlon 220GE ve Athlon 240GE ise beklentilerin aksine önemli bir fark barındırmıyor. Athlon 220GE işlemcisinde 3.4GHz saat frekansı ve 65$ fiyat etiketi mevcut. Athlon 240GE ise 3.5GHz seviyesinde çalışıyor ve 75$ fiyat etiketine sahip. Isıl tasarım gücü hepsinde 35W.

Böylece alt seviyede AMD’nin 3 adet Zen tabanlı işlemcisi yer almış oldu. Bu noktada AMD Athlon 200GE işlemcisinin biraz daha ilgi göreceğini söyleyebiliriz. Saat frekansı en iyisi olan Athlon 240GE de seride öne çıkabilir.

 

https://www.guru3d.com/news-story/amd-launches-athlon-220ge-and-athlon%E2%84%A2-240ge.html Yorum Yaz
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Rivalı Efsunger 5 ay en beğenilen
adamlar türklere özel işlemci çıkarmaya başladılar
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Hobar 5 ay
Çalıştığım okulda pc labı ve idari işlerde kullanılacak günlük internet, ofis vb işler için bilgisayar aldık. 200ge, 4gb ram 120gb ssd li. Windows 10 ltsb kurdum. Kas gücü o kadar yüksek değil belki ama günlük işlerde acayip seri ve tepkisel çalışıyor. Kasa masaüstünde yaklaşık 13w güç harcıyor. Ve eski traktör bilgisayarlarımızın aksine çok sessiz.
İ5 4000 serisi, ssd li bilgisayarlar da vardı önceden ama günlük kullanımda bu çok daha hızlı hissettiriyor. Kullananlar sanki çok pahalı bir bilgisayar aldık sanıyorlar
Çalıştığım okulda pc labı ve idari işlerde kullanılacak günlük internet, ofis vb işler için bilgisayar aldık. 200ge, 4gb ram 120gb ssd li. Windows 10 ltsb kurdu...
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BZTRL 4 ay
Intel 5400 ile karsilastirmasi nasil olur acaba testlerde sistem toplarken malum fiyatlar cok yuksek islemciyi giris seviyesi alip apu kullanmayi dusunuyorum parca parca sistem yukselticem intel mi atholon mu kararsiz kaldim
Kaldi ki g5400 alana kadar 2200g var kafalar karışık
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MatureHunter 4 ay
Trye özel
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FIRAT_G_ 5 ay
290 tl ye a6-9500 aldım kargoda şuanda geliyor. Ne kadar apu var hepsi boş eskisi de yenisi de. Cpu desen değil gpu desen hiç değil. Masaüstü kullanıcısı için birebir.
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Rogue Agent 5 ay
200ge için hız aşırtılabilen bioslar var halihazırda, gereksiz ötesi olmuş
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jac0B0 5 ay
B450+Athlon 200GE iyi bir başlangıç bilgisayarı oluyor.
Yükseltmek isteyen ryzen serisine yönelir 220ge 240ge pek ilgi görmez
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Rivalı Efsunger 5 ay en beğenilen
adamlar türklere özel işlemci çıkarmaya başladılar
Yanıtla +16
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Hobar 5 ay
Çalıştığım okulda pc labı ve idari işlerde kullanılacak günlük internet, ofis vb işler için bilgisayar aldık. 200ge, 4gb ram 120gb ssd li. Windows 10 ltsb kurdum. Kas gücü o kadar yüksek değil belki ama günlük işlerde acayip seri ve tepkisel çalışıyor. Kasa masaüstünde yaklaşık 13w güç harcıyor. Ve eski traktör bilgisayarlarımızın aksine çok sessiz.
İ5 4000 serisi, ssd li bilgisayarlar da vardı önceden ama günlük kullanımda bu çok daha hızlı hissettiriyor. Kullananlar sanki çok pahalı bir bilgisayar aldık sanıyorlar
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jimhendrix 5 ay
noldu bu amedeye yahu? sardılar bi hız aşırmaya.
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cebrail.bsrn 5 ay
Bu işlemciler intelin rezil ötesi office yazılımını doğru dürüst çalıştırmaktan bile aciz işlemcilerinden iyi olursa laptop konusunda başarılı işler ortaya koyabilir. Çoğu insan giriş seviyesi cihaz istiyor, gündelik işler için.1000 TL altı laptoplarda eşe dosta tavsiye edebiliriz en azından.
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zdniz 5 ay cebrail.bsrn
Bunlar laptop işlemcisi diğil.
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