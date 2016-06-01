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AMD Bristol Ridge APU ailesi resmiyet kazandı

AMD’nin Skylake platformuna karşı meydanı boş bırakmamak adına hazırladığı, performans ve enerji verimliliğine odaklanmış Bristol Ridge APU’ları Computex 2016 fuarında resmiyet kazandı.
2 yıl
5,1b
1
18
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin Polaris 10 grafik mimarisine resmiyet kazandırmasının ardından, yeni nesil APU ailesi Bristol Ridge’de kameralar karşısına geçti. Daha önce kısa bir tanıtımı yapılan APU, tüm üyeleriyle detaylanmış oldu.  

AMD’nin Zen mimarisi öncesinde piyasaya sürmeyi planladığı Bristol Ridge APU ailesi, pek çok alanda Carrizo mimarisine göre önemli iyileştirmeler sunuyor. Firmanın üzerinde büyük emek harcadığı ve baştan tasarladığı 14nm fabrikasyon sürecine sahip Zen mimarisi, bilindiği üzere yılın sonlarında ilk olarak Summit Ridge FX işlemcilerde boy gösterecek. Gelecek yılın ortalarına doğru, muhtemelen Computex 2017 fuarında da, Raven Ridge APU ailesine merhaba diyeceğiz.

Yüksek performans ile yüksek enerji verimliliğini temel alan Zen mimarisi için henüz oldukça uzun bir vakit var. En azından Intel’in Skylake platformuna karşı meydanı boş bırakmamak adına AMD, performans ve enerji verimliliğine odaklanmış Bristol Ridge APU’larını piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bristol Ridge

Taşınabilir bilgisayar sistemlerine hitap eden Bristol Ridge, iyileştirilmiş performans, daha hızlı grafik çekirdekleri, yüksek verimlilik ve DirectX 12 gibi teknolojilere destek şeklinde yenilikler sunuyor. Yaz aylarından itibaren, pek çok yeni dizüstü modelinde Bristol Ridge APU’larını görebileceğiz.

AMD’nin yedinci nesil APU ailesini temsil eden Bristol Ridge, aslında masaüstü sistemleri de hedefliyordu ancak firma şimdilik buna değinmemeyi tercih ediyor. LAnsman, FP4 platformları için yapıldı. Masaüstü sistemler için APU’lar önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

Geliştirilmiş Excavator çekirdeklerini temel alan yeni APU ailesinde, Radeon M400 mobil grafik birimleri entegre olarak yer alacak. Heterojen çalışma mimarisi ile birlikte toplamda 12’ye kadar çıkan işlem birimleri söz konusu. APU ailesinin vurucu tarafı yine düşük enerji tüketiminde yüksek performans olacak.

Yenilikler

Bristol Ridge ile gelen en önemli yeniliklerden bir tanesi DDR4 desteği. Carrizo APU ailesinde DDR3L/LPDDR3 desteği mevcutken, sadece entegre sistemlere yönelik Excavator tabanlı APU’larda DDR4 desteği bulunuyordu. Bu bakımdan, taşınabilir cihazlara DDR4 desteğini ilke getiren APU, Bristol Ridge oldu.

Yeni DDR4 bellek desteği ve optimize edilmiş Excavator çekirdekleri ile birlikte, Bristol Ridge ailesinde önemli performans artışları söz konusu. CineBench R15 testlerinde, Carrizo ailesine göre yüzde 20, Kaveri ailesine göre ise yüzde 50 performans artışlarından bahsediliyor. Ayrıca güç tüketimi yüzde 12-20 civarında azalıyor.

Medya tarafında da önemli çalışmalar yapan AMD; FreeSync teknolojisi, HEVC desteği gibi yeniliklerle 4K videolarda en akıcı tecrübeyi sunmayı amaçlıyor.

İşlemci

Yeni ailedeki Excavator çekirdekleri, 1MB/2MB Seviye 2 önbelleği paylaşıyor. HSA 1.0 ve DDR4 desteğinin yanısıra, saat frekansı başına daha iyi komut seti sayesinde aynı enerji tüketiminde önceki nesile göre daha hızlı olabiliyor. Benchmarklara göre Carrizo ailesinden işlem gücünde yüzde 50 iyileştirme söz konusu.

Grafik

DDR4 desteğinden sonuna kadar yararlanan GCN 1.2 grafik birimleri, elbette yeni APU’ların en önemli kozu haline geliyor. Daha iyi performans ve daha iyi enerji verimliliği sunan grafik birimleri 512’ye kadar Stream işlemcisi ve 8’e kadar da işlem birimi – CU barındırıyor. Frekans değerleri ise 900MHz’e kadar çıkıyor. Ayrıca otomatik ekran tazeleme, dinamik kenar ayarı, Vulkan, DirectX 12 gibi pek çok destek mevcut. Carrizo mimarisine göre grafik tarafında yüzde 37 civarında bir performans artışı var.

Liste

Yeni APU ailesinde toplamda 12 üye yer alıyor. Tepe model FX-9830P ve toplam 12 işlem birimine sahip. 3.7GHz aşırtılmış hız ve 2MB Seviye 2 önbelleğin yanında, 35Watt ısıl tasarım gücü, DDR4-2400MHz desteği, R7 grafik birimi gibi özellikler yer alıyor.

 

AMD Bristol Ridge APU ailesi resmiyet kazandı
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Alt kısımlarda ise A9, A6 ve E2 modellerini görüyoruz. 399$ altı dizüstü modellerini hedefleyen APU’lar bir önceki nesle göre yüzde 50 işlemci performansı ve yüzde 15 grafik performansı artışı yakalamış.

Testler

3DMark ve PCMark gibi testlerde, FX-8800P APU’suna göre yüzde 18 performans artışı mevcut. Yine Intel Core i7-6500U işlemcisine karşı özellikle grafik tarafında üstünlük söz konusu ancak PCMark performans testinde geride kaldığı söylenebilir.

Önceki nesil APU ailelerine göre ise Excel dosyalarının açılması yüzde 28, zip dosyalarının açılması yüzde 44, PhotoShop uygulamalarının açılması ise yüzde 43 daha hızlı gerçekleşiyor. Bu açıdan yeni APU ailesinin artık çok ince dizüstü modellerinde kendisine daha rahat yer bulabileceğini söylemek mümkün. Bu segmentte, uzun süredir Intel hakimiyeti yaşanıyordu. Bristol Ridge APU’larının kısa süre içerisinde piyasada olması bekleniyor. 


http://wccftech.com/amd-bristol-ridge-processor-launch/ Yorum Yaz
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veleciraptor 2 yıl
Intel'in performansı her yeni seride %5 ya da %10 artırdığı düşünülecek olursa AMD gerçekten iyi iş çıkartıyor. Üstelik Intel gibi yeni nanometrik iyileştirmelere gitmeden yıllanmış 28 nm teknolojisi ile. Kim ne derse desin sıradan bir kullanıcının tüm işlerini görebilecek kapasitede işlemciler bunlar.
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cats.in.the.cradle 2 yıl
Incredible Visual Experience with the 7th Generation AMD A-Series APU


GPUOpen: THE POWER TO CREATE LEGENDARY


Superior Productivity and Energy Efficiency with the 7th Gen AMD A-Series APU
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DH Misafiri 2 yıl
Bunlar şimdi masaüstü işlemcisi mi? Bence mobil tarafta daha iyi sonuç verirler. Zaten bu işlemcilerle anca İntel'in mobil tarafıyla mücadele ederler. Ama iyi yönden bakın. Mobil işlemci olarak düşünürsek gerçekten de iyi duruyor :) 25/35 Watt TDP değeri gerçekten mobil oyun bilgisayarı tarafında iyi olur ama yapabilecekler mi?
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simbolmina 2 yıl
tahir40
AMDnin i7-6500Uyu performans olarak örnek alması yanlış olmuş. U serisi düşük enerji tüketimine karşı hiç performans demek. Bildiğiniz cilalanmış i3 bu. Intel i7 adını yerin dibine sokuyor bu 2 çekirdek rezil işlemcilerle...

O sınıftaki işlemciler bunlar çünkü. Üst seviye oyun laptopu için çıkarmıyor adamlar bu işlemcileri.
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javaprof 2 yıl
büyük bir gelişim yok demekki yeni konsollar bu yıl çıkmayacak zen mimarisi sonrası 14 nm ye geçişle birlikte performans çok yüksek derecede artacaktır.yeni konsollarda ondan sonra gelir.
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eric13 2 yıl
Bu arada bu Zen mimarisi degil soyleyeyim millet zirlamaya baslamadan eski mimarinin yenilenmis hali. Zen sonlara dogru gelecek
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tahir40 2 yıl
AMD'nin i7-6500U'yu performans olarak örnek alması yanlış olmuş. U serisi düşük enerji tüketimine karşı hiç performans demek. Bildiğiniz cilalanmış i3 bu. Intel i7 adını yerin dibine sokuyor bu 2 çekirdek rezil işlemcilerle...
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redoracle 2 yıl
Bende desktop apuları da görürüz,am4 anakartları görürüz diye sevinmiştim,hala göstermediler yeni anakartları yav.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
en azından bi 4ghz hızı görmesi gerekiyordu !
3 küsürlerde kalan işlemci hızı
kullanıcıları psikolojik olarak eksiklik hissi yaşatacak gibi !
şu an ben a4-5300 kullanıyorum ve işlemci hızı 3,4 ghz !!!
neredeyse aradan geçen 5 yıl sonunda 4 ghz i geçememesi
ekonomik modelde tatmin arayanları pekte mutlu edecek gibi görünmüyor !
ekran kartında 512 hücre kullanmaları güzel ama
şu an bu malesef orta seviye grafik kartı seviyesinde kalıyor
ps4 te bile 1000 küsür tane hücre kullanmıştı !
uzun lafın kısası DDR4 ekran kartının anlamında sağlam ram alt yapısı sağlasa da ; malesef bu sistem fiyat / performans anlamında iyi ama
çok sınırlı bir kullanıcı kitlesini tatmin edecek
gerçekten profesyonel anlamda performans / fiyat anlamında
istenilen performansa yok ki ortada fiyat olsun !
amd nin bu su tabancasıyla savaşın tam ortasında fazla bir şansı yok
malesef !
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