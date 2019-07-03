AMD Ryzen 5 3600, tek çekirdek testinde Intel işlemcilere fark attı

AMD’nin kötü geçen bir dönemin ardından Zen mimarisiyle adeta yeniden doğduğu işlemci pazarında çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Zen ve Zen+ mimarilerinde önemli başarılar yakalayan firma Zen 2 ile zirve yaptı.

Orta seviyede dikkat çekiyor

7nm üretim süreci ile enerji verimliliğinde artış yakalayan ve IPC performansında da başarı elde eden AMD özellikle tek çekirdek testlerinde dokuzuncu nesil Intel ailesini tabiri yerindeyse silip süpürüyor.

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Son yayınlanan PassMark - CPU Mark tek çekirdek testlerine göre AMD Ryzen 5 3600 işlemcisi 2981 puan almayı başarmış. Intel Core i9-9900K veya KF gibi amiral gemisi işlemcilerin geride kaldığı görülüyor. Üstelik Ryzen 3 serisinin amiral gemisi olmamasına karşın.

İşlemcilerin taban hızlarıyla mı yoksa turbo hızlarıyla mı teste girdiği belirtilmemiş ancak bu tür tek çekirdek testlerinde işlemciler mevcut en yüksek hızlarına çekilerek sınanıyor. Bu bakımdan işlemcilerin turbo hızlarda olduğunu varsayabiliriz. Ayrıca Zen 2 mimarisinin IPC anlamında Coffee Lake mimarisinden yüzde 1-2 daha iyi olduğu da gündeme gelmişti.

AMD cephesindeki uygun fiyatlı bir işlemcinin bile tek çekirdek testlerinde Intel işlemcileri geride bırakması oldukça dikkat çekici. Amiral gemisi seviyesinde ise daha da açılacaktır. Bu da hali hazırda zorlanan Intel için aşması gereken yeni bir problem demek.