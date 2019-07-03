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AMD Ryzen 5 3600, tek çekirdek testinde Intel işlemcilere fark attı

Orta seviye AMD Ryzen 5 3600 işlemcisi PassMark - CPU Mark tek çekirdek testlerine göre Intel Core i9 serisini geride bırakmayı başarıyor. Testin detayları haberimizde.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
15,5b
1
119
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin kötü geçen bir dönemin ardından Zen mimarisiyle adeta yeniden doğduğu işlemci pazarında çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Zen ve Zen+ mimarilerinde önemli başarılar yakalayan firma Zen 2 ile zirve yaptı.

Orta seviyede dikkat çekiyor

7nm üretim süreci ile enerji verimliliğinde artış yakalayan ve IPC performansında da başarı elde eden AMD özellikle tek çekirdek testlerinde dokuzuncu nesil Intel ailesini tabiri yerindeyse silip süpürüyor.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en zor battle royale oyunu duyuruldu"

Son yayınlanan PassMark - CPU Mark tek çekirdek testlerine göre AMD Ryzen 5 3600 işlemcisi 2981 puan almayı başarmış. Intel Core i9-9900K veya KF gibi amiral gemisi işlemcilerin geride kaldığı görülüyor. Üstelik Ryzen 3 serisinin amiral gemisi olmamasına karşın.

İşlemcilerin taban hızlarıyla mı yoksa turbo hızlarıyla mı teste girdiği belirtilmemiş ancak bu tür tek çekirdek testlerinde işlemciler mevcut en yüksek hızlarına çekilerek sınanıyor. Bu bakımdan işlemcilerin turbo hızlarda olduğunu varsayabiliriz. Ayrıca Zen 2 mimarisinin IPC anlamında Coffee Lake mimarisinden yüzde 1-2 daha iyi olduğu da gündeme gelmişti.

AMD cephesindeki uygun fiyatlı bir işlemcinin bile tek çekirdek testlerinde Intel işlemcileri geride bırakması oldukça dikkat çekici. Amiral gemisi seviyesinde ise daha da açılacaktır. Bu da hali hazırda zorlanan Intel için aşması gereken yeni bir problem demek.

 

https://www.techpowerup.com/256957/amd-ryzen-5-3600-beats-intel-core-i9-9900kf-at-passmark-cpu-mark-single-thread Yorum Yaz
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Musty3535123 4 gün en beğenilen
resmen gözlerim yaşardı bee. zamanında tokat manyağı ama gururlu bir amd vardı :D
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bluedevil866 4 gün
intel fan boylar cildiriyor olmali
1 Yanıt Yanıtla +54
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Sharparrow 4 gün
Yeni intel işlemciler yeni spectre ve meltdownlarla performansları yine düşürülecektir. İntele güvenim bir hayli azaldı. Adamlar yeni ürettikleri işlemcilerin performansını artıramayınca spectre diye bir ucube icat ettiler ki eskilerinin performanslarını düşürelimde yeniler eskilerine kıyasla daha performanslı görünsünler.. şimdi intele insanlar nasıl güvensin. Bu spectre ve meltdowndan başka yenileri için de sözüm ona yeni açıklar bulmuşlar yenilerininde performans kırpılacak.. neden? Adamlar tıkandı artık eskisinin üzerine performans artışı getiremiyor çareyi eskiyi yavaşlatmakta buluyor. Allah'tan amd böyle şerefsizce bir yola başvurmuyor.. bugün alınacak en mantıklı markadır. İntel yine aynını yapacak yeni açıklar uydurup sürekli eskilerin performansını iyice düşürecek.. Paul Otellini gitti intel bitti
Yeni intel işlemciler yeni spectre ve meltdownlarla performansları yine düşürülecektir. İntele güvenim bir hayli azaldı. Adamlar yeni ürettikleri işlemcilerin ...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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2 Avatar Avatar
Surpentor 12 sa.


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avcitalip 12 sa.
qp.com.tr/...
3600'ü daha uyguna bulan var mı? Yavaş yavaş geliyorlar.
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Timeguard 18 sa.
Aynı hızlarda 2 nesilin kiyaslanmasi.
cpu.userbenchmark.com/...
3600 = 1500-1600₺ olursa hiçbir anlamı yok.
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asadem 18 sa. Timeguard
Sonuçlara bakacak olursak 3700x 9900k'nın bir tık altında görünüyor. Bu durumda 3800x 9900k ayarında bir işlemci olacağı hemen hemen netleşti.
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SupermanPrime 19 sa.
1600den 3600 geçmeyi düşünüyorum bakalım gtx 1070 ile ne kadar dark eder acaba
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Wilson Fisk 18 sa. SupermanPrime
oc'li oc'siz 1600 ile 1060 6gb kullandım ölümüne yeten bir işlemci.1070 zaten %25 mi ne daha hızlısı yani ona yeten buna yetmez gibi bir şey olmaz.hele oc de yapıyorsanız ama oc'sinden bıktım ya da cpu yoğun oyunlar oynuyorum derseniz ve fiyatı uygun gelirse anca o zaman tavsiye ederim.almak zorunda mısınız hayır alsanız faydasını görür müsünüz evet.değer değmez o sizin bileceğiniz bir şey sonuçta sizin içinize sinecek.
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minmaster 20 sa.
Asus Prime X370 anakartım var. Ryzen 3600 almayı planlıyorum. Acaba destekliyor mu? Araştırdım ama net bilgi bulamadım.
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vamp 19 sa.
Destekliyor tabi. Biosu güncellemeniz yeterli
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Wilson Fisk 18 sa. minmaster
yeni bios çıktıysa ve kurduysan destekler ama benim gördüğüm bir anakart listesinde 400 serisinin amper değerlerinin iyi olmadığını gördüm crosshair hero gibi üst modeller hariç.oc olmuyor diyorlar ama oc yapılmaz bir de yüksek watt çekenler sorun olabilir ama 3600'de sorun çıkmaması lazım bende de prime pro x470 var benimkine bile kırmızı çarpı atmışlar.
forum.donanimhaber.com/...
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avcitalip 1 gün
Evet bugün ayın 7 si.
Sitelerde henüz satış yok, gündüz gelecek sanırım.
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edgespear101 1 gün avcitalip
Hele bir benchmark'lar gelsin de satışlar sonra gelir elbet :D (Çoğu doğru benchmark yapan youtube kanalları bencmark paylaşımı hala yapmadı.)
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asadem 19 sa. avcitalip
Saat 16.00 itibariyle. Amerika saatiyle 9.00 da raflarda olacak.
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HackAv 1 gün
Sızan yeni testlere göre: Ryzen 7 3700x ve İ7 9700k hemen hemen aynı performansı veriyor. Biri diğerini 1 ya da 2 fps ile geçiyor.
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avcitalip 1 gün LordMurat55
Fan stock galiba?
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HADO77 1 gün
tek çekirdek performansı ve 720p testleri işlemcinin geleceği hakkında bir yere kadar bilgi verebilir.
vaktinde i3 3220 ler de dahil g serisi pentium duallere kadar fx 8350 nin sürklase edildiği oyunlar vardı. gerek tek çekirdek gerekse 720p de bu işlemciler muazzam iş çıkarıyordu.
........................
fx serisi gerek ısınma gerekse yüksek fiyatı ile sorunlu bir seriydi ancak çok çekirdek konusunda km taşları konumundalar.
çok çekirdek yeterli ıpc ile rakip firmaya muadil olabilir. yeterli ıpc eğer ki eşit veya üstün olursa bu durum da en nihayetinde fiyata yansır.
amd en iyisini daha fazla çekirdekle yapabilir ancak bunun maliyeti konusu bakımından da düşünmek lazım.
kullanıcı olarak en iyisini isterken bunun uygun maliyetle olmasını da istiyoruz ki bu durum gizliden gizliye yeterli ıpc ve uzun vadeli kullanımı daha bir istenir kılıyor.
.........................
kullanıcı olarak bizler bana göre intelin amd tarafından her iki konuda da sürklase edilmesini o kadar da istemiyor da olabiliriz. bu durumu da göz ardı etmemek lazım.
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