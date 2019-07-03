AMD Ryzen 5 3600, tek çekirdek testinde Intel işlemcilere fark attı

AMD’nin kötü geçen bir dönemin ardından Zen mimarisiyle adeta yeniden doğduğu işlemci pazarında çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Zen ve Zen+ mimarilerinde önemli başarılar yakalayan firma Zen 2 ile zirve yaptı.
Orta seviyede dikkat çekiyor
7nm üretim süreci ile enerji verimliliğinde artış yakalayan ve IPC performansında da başarı elde eden AMD özellikle tek çekirdek testlerinde dokuzuncu nesil Intel ailesini tabiri yerindeyse silip süpürüyor.Ayrıca Bkz. "Dünyanın en zor battle royale oyunu duyuruldu"
Son yayınlanan PassMark - CPU Mark tek çekirdek testlerine göre AMD Ryzen 5 3600 işlemcisi 2981 puan almayı başarmış. Intel Core i9-9900K veya KF gibi amiral gemisi işlemcilerin geride kaldığı görülüyor. Üstelik Ryzen 3 serisinin amiral gemisi olmamasına karşın.
İşlemcilerin taban hızlarıyla mı yoksa turbo hızlarıyla mı teste girdiği belirtilmemiş ancak bu tür tek çekirdek testlerinde işlemciler mevcut en yüksek hızlarına çekilerek sınanıyor. Bu bakımdan işlemcilerin turbo hızlarda olduğunu varsayabiliriz. Ayrıca Zen 2 mimarisinin IPC anlamında Coffee Lake mimarisinden yüzde 1-2 daha iyi olduğu da gündeme gelmişti.
AMD cephesindeki uygun fiyatlı bir işlemcinin bile tek çekirdek testlerinde Intel işlemcileri geride bırakması oldukça dikkat çekici. Amiral gemisi seviyesinde ise daha da açılacaktır. Bu da hali hazırda zorlanan Intel için aşması gereken yeni bir problem demek.
https://www.techpowerup.com/256957/amd-ryzen-5-3600-beats-intel-core-i9-9900kf-at-passmark-cpu-mark-single-thread Yorum Yaz Paylaş Tweetle
qp.com.tr/...
qp.com.tr/...
qp.com.tr/...
qp.com.tr/...
3600'ü daha uyguna bulan var mı? Yavaş yavaş geliyorlar.
cpu.userbenchmark.com/...
3600 = 1500-1600₺ olursa hiçbir anlamı yok.
forum.donanimhaber.com/...
vaktinde i3 3220 ler de dahil g serisi pentium duallere kadar fx 8350 nin sürklase edildiği oyunlar vardı. gerek tek çekirdek gerekse 720p de bu işlemciler muazzam iş çıkarıyordu.
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fx serisi gerek ısınma gerekse yüksek fiyatı ile sorunlu bir seriydi ancak çok çekirdek konusunda km taşları konumundalar.
çok çekirdek yeterli ıpc ile rakip firmaya muadil olabilir. yeterli ıpc eğer ki eşit veya üstün olursa bu durum da en nihayetinde fiyata yansır.
amd en iyisini daha fazla çekirdekle yapabilir ancak bunun maliyeti konusu bakımından da düşünmek lazım.
kullanıcı olarak en iyisini isterken bunun uygun maliyetle olmasını da istiyoruz ki bu durum gizliden gizliye yeterli ıpc ve uzun vadeli kullanımı daha bir istenir kılıyor.
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kullanıcı olarak bizler bana göre intelin amd tarafından her iki konuda da sürklase edilmesini o kadar da istemiyor da olabiliriz. bu durumu da göz ardı etmemek lazım.
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