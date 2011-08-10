AMD akıllı telefonları üretim hedefine almadığını doğruladı

Masaüstü işlemci pazarında Intel’in en büyük rakibi konumunda olan AMD bir süre önce piyasaya sunduğu 6000 serisi bir grafik birimi ve çok çekirdekli işlemciyi bir sistemde toplayan Fusion APU’su ile netbook ve tablet pazarına da başarılı bir giriş yapmıştı. Bu başarı nedeniyle giriş seviyesi ekran kartı pazarından da çekilmeyi planladığını belirten AMD’nin hedef dışı bıraktığı bir pazar daha var.





Bir süredir akıllı telefon pazarına girip girmeyeceği soru işaretlerine sebep olan AMD, grafik alanındaki gücünün telefon segmentinde mücadele etmeye yetmeyeceği için akıllı telefon işlemci pazarını rakiplerine bıraktığını açıkladı.





AMD kıdemli başkan yardımcısı ve ürün bölümü şefi Rick Bergman Colorado eyaletinde PC World dergisine verdiği demeçte şirketin geleceğinin tablet pazarında olduğunu, video performansı ve batarya ömrünü dengeleyen Z serisi Fusion APU’larının iyi bir iş çıkartacağına inandığını belirtti.





Bergman; sunucu, laptop ve tablet pazarında bir çok fırsata sahip olduklarını bu yüzden telefon pazarı için herhangi bir planları olmadığını vurguladı. Eğer ilereyen tarihlerde doğru şartlar oluşursa ve pazara girme şansı doğarsa AMD bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecek.





AMD’nin stratejisi tam PC tecrübesini, uygulama uyumluluğunu ve performansını tablet modellerine de getirebilmek. Intel de Atom işlemcilerini bu segmente konumlamış durumda. Bu segmenti Z serisi Fusion APU’larla hedefleyen AMD stok sıkıntısı yaşıyor. Z serisi Fusion APU’suna sahip MSI Windpad 110w tablet modeli ön siparişe sunulmasına rağmen henüz sevkiyata başlayabildi. Ayrıca Acer da Windows 7 tabletleri için bu APU’ların piyasaya çıkış tarihini bekliyordu.