AMD akıllı telefonları üretim hedefine almadığını doğruladı

Haber Editörü
Masaüstü işlemci pazarında Intel’in en büyük rakibi konumunda olan AMD bir süre önce piyasaya sunduğu 6000 serisi bir grafik birimi ve çok çekirdekli işlemciyi bir sistemde toplayan Fusion APU’su ile netbook ve tablet pazarına da başarılı bir giriş yapmıştı. Bu başarı nedeniyle giriş seviyesi ekran kartı pazarından da çekilmeyi planladığını belirten AMD’nin hedef dışı bıraktığı bir pazar daha var.
Bir süredir akıllı telefon pazarına girip girmeyeceği soru işaretlerine sebep olan AMD, grafik alanındaki gücünün telefon segmentinde mücadele etmeye yetmeyeceği için akıllı telefon işlemci pazarını rakiplerine bıraktığını açıkladı.
AMD kıdemli başkan yardımcısı ve ürün bölümü şefi Rick Bergman Colorado eyaletinde PC World dergisine verdiği demeçte şirketin geleceğinin tablet pazarında olduğunu, video performansı ve batarya ömrünü dengeleyen Z serisi Fusion APU’larının iyi bir iş çıkartacağına inandığını belirtti.
Bergman; sunucu, laptop ve tablet pazarında bir çok fırsata sahip olduklarını bu yüzden telefon pazarı için herhangi bir planları olmadığını vurguladı. Eğer ilereyen tarihlerde doğru şartlar oluşursa ve pazara girme şansı doğarsa AMD bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecek.
AMD’nin stratejisi tam PC tecrübesini, uygulama uyumluluğunu ve performansını tablet modellerine de getirebilmek. Intel de Atom işlemcilerini bu segmente konumlamış durumda. Bu segmenti Z serisi Fusion APU’larla hedefleyen AMD stok sıkıntısı yaşıyor. Z serisi Fusion APU’suna sahip MSI Windpad 110w tablet modeli ön siparişe sunulmasına rağmen henüz sevkiyata başlayabildi. Ayrıca Acer da Windows 7 tabletleri için bu APU’ların piyasaya çıkış tarihini bekliyordu.
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Hala kendini yormaktasın. Yakındır şu yeni gelen kriz sonrası göreceğiz kim ne satabiliyor. 2.Ç rakamları ortada 3Ç az kaldı bitiyor, zaten yaz dönemi durgun geçer. 4Ç ise resmen ölü doğdu ama kim ayakta kalacak göreceğiz. Ben aşağıya yazdım alışları.
6950 gelsin güzel fiyata ben de o zaman geçici bir süre yani kartı kullandığım sürece AMD'ci olacağım ama 2gb 6950 fiyatına 560TI bulayım kural değişmez. Nvidia Forever....
Bulldozer ise yine kötü bir zamana denk gelecek. Artan kurlara karşılık sanırım çıkış öncesi 320 USD fiyat revize edilecektir.
Bu karar, daha önce verilmiş olan yanlış kararların sonucudur sanıyorum ve çok da yanlış değildir. Zira şimdi akıllı telefonlar için yongada sistem çözümü üretmeye çalışmak AMD'yi yine sonu olmayan bir maceraya sokacaktır ki Fusion'larla PC-Notebook-Netbook piyasasında (gerçi netbook mu kaldı) elini oldukça güçlendiren AMD için bu gereksiz bir hamle olur. Intel bile mobil pazardaki gelişmeleri uzaktan izlerken AMD'nin girişmesi zaten biraz ilginç olurdu sanıyorum.
biz bulldozerden bahsetmiyoruz ayrıca ölü doğdu derken 2600knın fiyatından daha az fiyata satılan ondan daha güçlü tam bir fp ürününden bahsediyoruz nedemek ölü doğdu maalesef herkesin 1500tllik 2000 tllik işlemci alcak parası yok senin dediğine bakarsak phenomların hiç satmaması gerekiyor ki aradaki fark bulldozer ile dahada kapanıcak,ayrıca zaten nvidia hep sizin gibi fanlar sayesinde satıyor 6950 bıoslanıyor 570i geçiyor onla aynı fiyata satılan 560 ti alıyorsun helal olsun başka bişiy demiyorum kim ne satıyor demişssin ama ekran kartı satışlarında amd önde mi evet fusion deli gibi satıyor mu evet wii uya bilmem kaç milyon gpu sağladılar mı evet şimdi yeni gelecek olan xbox 720 ve ps4ede milyonlarca gpu ve belkide cpu sağlıcaklar,amdnin sırtı yere gelmez merak etme sen,@sadtneverdie 5000 serisi rakipsizdi ee mi deli gibi sattı bi ara herkezde amd kart vardı sonra 400 serisi bi 7 ay rötarlı çıkışını yaptı bazıları geçti bazıları geçmedi hala kullanıyor ayrıca forumda yapılan ankete görede 885 kişinin %56sı amd kullanıyor eğer bu anket 5000 serisi zamanında yapılsaydı inan bana oran %65 ve üstü olurdu bana sorucaksın belkide bu nvidiayayı niye sevmiyorsun çünkü bütün ürünleri tam bir balon 400 serisi baktılar 5000 karşısında güçsüz kaldı hızları arttırdılar bu seferde ısındı 7 ay sonra çıktı 580 dedilerki en hızlı dx 11 ekran kartı oda fos çıktı 5970 tarafından geride bırakıldı 590 ile yine aynı şeyi yaptılar 6990 %15 ile ezdi geçti bide hala kendi yaptıkları benchlerde bakın daha hızlı demeleride ayrı bi komediydi şimdi aynı şişirmeyi tegra 3 ile yapmaya çalışıyorlar yok 5 kat hızlıymış nerde görülmüş bir sonraki nesile geçilirken 5 kat hız artışı
ŞU amd nin durumu her yönden üstün lafını AMD yöneticileri okusa onlar bile gülerdi. İşlemci pazarında fusion olmasa berbat bir durumdalar. Bulldozer leri aylardır erteliyorlar ve intel 2. nesil işlemcilerini ayrıca extreme serisi işlemcilerini piyasaya sürecek. ekran kartı pazarında kan kaybediyor. PAzarlaman, adam gibi stratejin yoksa en hızlı akrt, en hızlı bilmem ne işe yaramıyor.
ben nerde amd heryerde en iyi dedim göster kendimi banlıcam hemen saldırı halinde yazmak sana bir şey kazandırmıyor ben her klasda üstünj derken masaüstü ekran kartlarından bahsettim
edit ekran kartı pazarında kan kaybediyoru 5000 serisinin ve 6000 serisinin satış grafiğine bakarak diyorsan çok yanılıyorsun 5000 serisi rakipsiz bir seridir bunu unutmayalım
simdi cogu telefonda kullanilan andreno gpu'larinin ureticisi imageon'u vaktiyle yok pahasina satan amd'nin su yaptigi aciklamaya bakin. ozru kabahatinden beter.
büyük gelecek varsa büyük firmalarda var AMD belliki kolay yer edinemeyeceğini anladı nvidia tegra ile ne zaman önce girdi bi bakınız.
cok zor. cunku intelin x86 lisansiyla satis yapiyor. mucizeler yaratip inteli performansda 10kat gecse bile, lisans anlasmasi geregi pazar payi belli bir orani gecemez. yuzde kac oldugunu hatirlamiyorum ama yarinin altinda bir deger.
kisaca inteli intelin kendi platformunda deviremezsin. en akillicasi nvidia gibi yeni gelisen alanlara yol yakinken yatirim yapip gelismek.
ekran kartı pazarında paynın azaldıgını nerden uyduruyorsun ? :) herifler mobil ekran kartı pazarında uçmuş gidiyor .. sen ne diyorsun
+1