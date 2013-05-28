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AMD, mikro işlemci pazarında Qualcomm ve Samsung'un gerisine düştü

5 yıl
1,6b
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39
İşlemci
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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AMD, mikro işlemci pazarında Qualcomm ve Samsung'un gerisine düştü

AMD, liderliği Intel'e kaptırdığı 1990'lı yıllardan bu yana mikro işlemci pazarının ikinci büyük ismi konumundaydı. Ancak mobil telefon ve tablet bilgisayar satışlarındaki hızlı yükseliş son dönemde ARM tabanlı işlemcilere olan talebi artırdı. x86 mimarisiyle kişisel bilgisayar ve sunucu sınıfına hizmet eden Intel ve AMD'nin pazar payı kaybı yaşamalarına neden olan bu durum, AMD'yi mikro işlemci endüstrisinde ikincilikten de etti. Pazar hacmi 2012 yılında %2 düşüşle 56.5 milyar dolara gerileyen mikro işlemci piyasasına ilişkin son analizini yayınlayan IC Insights, Kaliforniyalı teknoloji şirketinin üretici bazındaki konumunu gözler önüne serdi. 4G LTE gibi çok sayıda kablosuz iletişim teknolojisini tek çipte bir araya getirerek 4G'nin yaygınlaşmakta olduğu bölgelerin vazgeçilmezi haline gelen Qualcomm artık pazarın en büyük ikinci üreticisi. Onu halihazırda Apple ürünleri için yongada sistem tedariğinde bulunan ve aynı zamanda kendi tasarladığı Exynos serisiyle sektörde faaliyet gösteren Samsung takip ediyor.
Mikro işlem pazarının ilk 10 üreticisi arasında 2012'yi en büyük sıçramayla tamamlayan isim olan Samsung, geçen seneye kıyasla %78'lik bir farkla gelirlerini 4,6 milyar dolara çıkarırken; Qualcomm'un yıl bazındaki artış oranı %28 oldu. Çok sayıda bütçe dostu tablet bilgisayara Tegra çipleriyle güç veren NVIDIA da %29'luk bir değişim oranı yakalamayı başardı. ARM mimarisiyle faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğu satış gelirlerini artırırken; %21 oranında gelirleri düşen AMD, 3,6 milyar dolarla kendine ancak dördüncü sırada yer bulabildi. Pazarın açık ara hakimi olan Intel ise; 2012'de ARM mimarisinin yakaladığı çıkıştan AMD kadar etkilenmemiş olsa da; son üç yılda %3,3 civarında bir pazar payı kaybetti. Yakın zaman liderlik koltuğunu başka bir üreticiye kaptırması beklenmeyen yarı iletken devinin mobil piyasaya yönelik yatırımları sayesinde sektörün yeni şartlarını lehine çevirmesi mümkün.
Kişisel bilgisayar kategorisinde hedeflediği satış rakamlarına ulaşmakta güçlük çeken AMD, mikro işlemci pazarındaki yerini koruyabilmek için hem x86 hem 64-bit ARM melez mimarili sunucu çözümleri ile 2014'te yeni hamlesini hayata geçirecek. Yeni ürün yelpazelerinin satışlara nasıl yansıyacağı bilinmez; fakat 2012'ye ait sonuçlar, AMD'nin ARM lisanscılarıyla rekabet edemediğini gösteriyor.

http://www.icinsights.com/news/bulletins/Qualcomm-And-Samsung-Pass-AMD-In-MPU-Ranking/ Yorum Yaz
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Foxbat 5 yıl en beğenilen
AMD'nin Android pazarına girmemesi çok yadırganıyor ama aslında bu firma adına doğru bir hamle. Şu an iki cephede birden savaşan AMD, Android pazarına dalma kumarını oynayamazdı ve oynamadı da. Nvidia Tegra ile ses getiren bir giriş yaptı ama nihayetine karşısında Quallcom gibi bir dev var ve yılın ortasına gelmemize rağmen ortada Tegra 4 kullanan bir cihaz hala yok. Snapdragon ise resmen Android pazarını domine etti. Tüm amiral gemisi telefon ve tabletlere girdi ve gidişata göre rakiplerini de yok ederek tekel konumuna yükselecek gibi. Nvidia iyi bir çıkış yakalamak isterken Quallcom duvarına tosladı. Aynı şeyi AMD'nin kaldıracak gücü yok şu an.

Rubisco'nun da dediği gibi AMD iyi para getiren garanti işlerin peşinde. Bobcat'lerden iyi para kazandılar ve Jaguar ile çok sağlam bir çıkış yakalayabilirler. Bugün micro server'lar için Jaguar APU'larını lanse ettiler ve gördüğüme göre Intel'in ATOM'larından "yine" daha üstün özelliklere sahipler. Ayrıca AMD ARM'yi es geçmiş değil. 2014'te ARM Cortex mimarili Opteron APU'lar geliyor ve konsolların getirdiği karla Jaguar'ın potansiyel başarısı birleştiğinde AMD için gelecek daha parlak olabilir.

Kısaca AMD 2014'te dramatik bir yükseliş trendi yakalayabilir. Aksi durumda biz gariban PC kullanıcıları Nvidia ve Intel'in insafına kalırız:))
AMD'nin Android pazarına girmemesi çok yadırganıyor ama aslında bu firma adına doğru bir hamle. Şu an iki cephede birden savaşan AMD, Android pazarına dalma k...
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Soul741 5 yıl
Sanırım konsol satışlarıyla birlikte Amd tekrar ikinci sıraya yerleşir.
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kımyasal 5 yıl
Amd mobil sektörü küçük görmekle hata yaptı.
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PostMortem 5 yıl
Orta segmentteki ekran kartı konumunu koruyamazsa tamamen bitecek zaten.
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darkaura 5 yıl
amd nin sorunu hic bir pazarda yer edinemiyor. masaustu pazari oldu. laptop pazarina bir turlu rekabetci urun suremedi. serverlarda iyiydi bir ara orayida kaybetti. tum yatirimi dusuk guc tuketimli ucuz pc lere yapti ama onunda onunu arm kesti. ben bile az once tv ye baglamak icin arm mini pc siparis ettim. basta tv ye entegre amd li bir mini media pc kurayim diyordum ama 74$ a 4 cekirdekli 2gb ramli canavar gibi arm pc ler var. kasik 3d oyun ve agir grafik isleri disinda her seye yetiyorlar ki bunlarda giris seviye sistemden beklenen seyler degil.
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Tr@mmler 5 yıl
Eğer yanılmıyorsam bu listede, hem kendi işlemci tasarımını yapan hemde hacimli üretim yapan sadece Intel ve Samsung var. Diğer firmalar tsmc yada globalfoundries gibi firmalara hacimli üretim yaptırıyorlar. Bu da önemli bence.
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Carfreak 5 yıl
Tegra'dan çok umutluydum hiç başarılı olamadı.
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tahir40 5 yıl
Piyasa değeri; zamanında satın aldığı ATI'nin bile altına düşmüş durumda, gerçi o zaman intel gibi üretim fabrikalarını bünyesiden bulunduruyordu. AMD kötü yönetilen bir firma, zamanında tabletlerin geçici bir teknoloji olduğunu düşünen bir CEO tarafından yönetiliyordu. x86/x64 lisanslarına sahip nadide firmalardan, keşke bizim yerli teknoloji firmaları tarafından satın alınsa :)
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aybey 5 yıl
AMD'den Android bombası!
AMD'den Android bombası! - Daha önce Android hakkında pek de iyi şeyler söylemeyen AMD, bakın şimdi aynı konuda ne diyor...
Türkiye'nin en iyi iPad/iPhone dergisi
Daha önce Android hakkında pek de iyi şeyler söylemeyen AMD, bakın şimdi aynı konuda ne diyor...
'''...Temash sistemlerinin, mobil cihazlarda giderek önem kazanmakta olan oyunların gereksindiği grafik gücünü sağlamak konusunda rakiplerinden üstün olduğu biliniyor. Ancak 64 bit mimarisini kullanan Temash çiplerin sadece üst düzey tabletlerde kullanılabileceği, bu nedenle uzun süre AMD işlemcili ucuz bir tablet göremeyeceğimiz belirtiliyor.''
chip.com.tr/...
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aybey 5 yıl
Amd'nin yeni işlemci aileleri Dünyayı salladı ''AMD, 2013 A Serisi ve E Serisi Mobil Hızlandırılmış İşlemci (APU) ailesine katılan üç yeni modeli duyurdu. Ama ne hikmetse Donanım haber bunu görmektense 7-8 gün öncesinin haberi olan AMD, mikro işlemci pazarında Qualcomm ve Samsung'un gerisine düştü haberini gördü.
Eskiden donanım haberdi şimdi genelde bihaber takılıyorlar. Yurt dışı sitelerde onlarca teknoloji haberi var Türkiye'dekilerin haberi yok.
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TsG 5 yıl
PS4 ve XboxOne AMD için büyük bir şans...
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Dovahkiin 5 yıl
O kadar da AMD fanatiği vardı halbuki.
Ters tepmiş olmalı.
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multiTYRT 5 yıl
Şöyle sümüklü firmaların altına nasıl düşüyorsun AMD? Yazık günah.
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mc_ihanet 5 yıl
veleciraptor
AMD, liderliği Intele kaptırdığı 1990lı yıllardan bu yana diyorsunuz da benim anımsadığım kadarıyla AMD hiç lider olmadı

eskiden fx çıkmıştı, ona mı denk geliyor acaba. İntel'i devirmişti
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