AMD, mikro işlemci pazarında Qualcomm ve Samsung'un gerisine düştü





AMD, liderliği Intel'e kaptırdığı 1990'lı yıllardan bu yana mikro işlemci pazarının ikinci büyük ismi konumundaydı. Ancak mobil telefon ve tablet bilgisayar satışlarındaki hızlı yükseliş son dönemde ARM tabanlı işlemcilere olan talebi artırdı. x86 mimarisiyle kişisel bilgisayar ve sunucu sınıfına hizmet eden Intel ve AMD'nin pazar payı kaybı yaşamalarına neden olan bu durum, AMD'yi mikro işlemci endüstrisinde ikincilikten de etti. Pazar hacmi 2012 yılında %2 düşüşle 56.5 milyar dolara gerileyen mikro işlemci piyasasına ilişkin son analizini yayınlayan IC Insights , Kaliforniyalı teknoloji şirketinin üretici bazındaki konumunu gözler önüne serdi. 4G LTE gibi çok sayıda kablosuz iletişim teknolojisini tek çipte bir araya getirerek 4G'nin yaygınlaşmakta olduğu bölgelerin vazgeçilmezi haline gelen Qualcomm artık pazarın en büyük ikinci üreticisi. Onu halihazırda Apple ürünleri için yongada sistem tedariğinde bulunan ve aynı zamanda kendi tasarladığı Exynos serisiyle sektörde faaliyet gösteren Samsung takip ediyor.

Mikro işlem pazarının ilk 10 üreticisi arasında 2012'yi en büyük sıçramayla tamamlayan isim olan Samsung, geçen seneye kıyasla %78'lik bir farkla gelirlerini 4,6 milyar dolara çıkarırken; Qualcomm'un yıl bazındaki artış oranı %28 oldu. Çok sayıda bütçe dostu tablet bilgisayara Tegra çipleriyle güç veren NVIDIA da %29'luk bir değişim oranı yakalamayı başardı. ARM mimarisiyle faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğu satış gelirlerini artırırken; %21 oranında gelirleri düşen AMD, 3,6 milyar dolarla kendine ancak dördüncü sırada yer bulabildi. Pazarın açık ara hakimi olan Intel ise; 2012'de ARM mimarisinin yakaladığı çıkıştan AMD kadar etkilenmemiş olsa da; son üç yılda %3,3 civarında bir pazar payı kaybetti. Yakın zaman liderlik koltuğunu başka bir üreticiye kaptırması beklenmeyen yarı iletken devinin mobil piyasaya yönelik yatırımları sayesinde sektörün yeni şartlarını lehine çevirmesi mümkün.

Kişisel bilgisayar kategorisinde hedeflediği satış rakamlarına ulaşmakta güçlük çeken AMD, mikro işlemci pazarındaki yerini koruyabilmek için hem x86 hem 64-bit ARM melez mimarili sunucu çözümleri ile 2014'te yeni hamlesini hayata geçirecek. Yeni ürün yelpazelerinin satışlara nasıl yansıyacağı bilinmez; fakat 2012'ye ait sonuçlar, AMD'nin ARM lisanscılarıyla rekabet edemediğini gösteriyor.

http://www.icinsights.com/news/bulletins/Qualcomm-And-Samsung-Pass-AMD-In-MPU-Ranking/