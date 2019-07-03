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AMD ürünlerine 3 aylık Xbox Game Pass hediyesi başladı

Son 3 nesil AMD Radeon ekran kartları ile Ryzen işlemcilerine yönelik olarak 3 aylık Xbox Game Pass hediyesi başladı. Ayrıca Gears 5 erişimi avantajı da sunuluyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin Radeon RX 5700 ekran kartının tanıtımı esnasında haberini verdiği 3 aylık Xbox Game Pass hediye kampanyası bu hafta itibariyle resmen başladı. Kampanya pek çok AMD ürününü kapsıyor.

Avantajlı kampanya

1 Temmuz tarihinde başlayan abonelik kampanyası 10 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek. Anlaşmalı perakende mağazalarından AMD ürünü alanlar 30 Haziran 2020 tarihine kadar kupon kodlarını siteye girebilecekler.

Ayrıca Bkz. "Apple News+ hizmeti sıkıntılarla başladı"

Hediye kapsamındaki AMD işlemcileri şu şekilde sıralanıyor:

Ryzen 9 3900X

Ryzen 7 3800X

Ryzen 7 3700X

Ryzen 5 3600X

Ryzen 5 3600

Ryzen 5 3400G

Ryzen 7 2700X

Ryzen 7 2700

Ryzen 5 2600X

Ryzen 5 2600

Ryzen 5 2600E

Radeon ekran kartları ise şu şekilde:

Radeon RX 5700XT

RX 5700

Radeon VII

RX Vega 64

RX Vega 56

RX 590

RX 580

RX 570

RX 560

Ülkemizde kampanyaya sadece Vatan bilgisayar katılmış gibi görünüyor. Xbox Game Pass özelliği yakın zamanda PC platformuna da geleceği için avantajlı bir kampanya olabilir. Oyuncular Xbox Game Pass hizmeti PC’ye gelene kadar kuponlarını bekletebilirler. Ayrıca Gears 5 oyunu da aynı abonelik içerisinde oyunculara sunulacak.

 

https://www.amdrewards.com/terms Yorum Yaz
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Spider_hip 4 gün en beğenilen
Asıl Ryzen 3xxx lerin son yayınlanan tek çekirdek performansını haber yapsanıza. Bomba haber dönüyor dünden beri her yerde. Koskoca passmark benchmark yayınladı. Amd 3600 tek çekirdekte i9 9900K yı dahi geçiyor, rakipsiz en güçlü işlemci durumuna geliyor :D:D sadece 200 dolarlık fiyatıyla. Intel'in yerinde olsam utancımdan işlemciyi ya piyasadan kaldırırım ya da fiyatı %50 falan düşürürüm. Adamın en düşük seviye işlemcisi, senin en yüksek seviye işlemcini tokatlıyor :D hem de 3 te 1 i fiyatına :D
Linki cpubenchmark.net/...
Asıl Ryzen 3xxx lerin son yayınlanan tek çekirdek performansını haber yapsanıza. Bomba haber dönüyor dünden beri her yerde. Koskoca passmark benchmark yayınladı...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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Alex5 3 gün yeni yorumcu
Önce fiyatlara Nvidia gibi bindir sonra hediye ver
Fiyatlar uzaya çıktıktan sonra 3 aylık hediyeyi ne yapayım "fakir dostu" AMD
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b0Ni 3 gün
division 2 gold + wwz'den 3 aylık gold'a düşmek nedir.
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DH Misafiri 4 gün
Şimdi AMD almayacaksak ne zaman alacağız yeğenim :D Helal lisa reis. Seviliyorsun.
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Witcher3 4 gün
şu amd konsollardan ne ekmek yedi arkadaş vay be
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edgespear101 4 gün
Bu arada Division 2 + World War Z veren firmaya 3 aylık game pass biraz yakışmadı sanki ama olsun yine de hediye hediyedir.
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tanreall 4 gün
1 Temmuz 2019'dan önce alanlar kampanyadan faydalanabiliyorlar mı, bilginiz var mı arkadaşlar? Kupon kodunu nereden temin edeceğiz?
Geçen ay RX 570 satın aldım, kupon olsa güzel olurdu.
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ekrem71 4 gün tanreall
Kaynak linkinde var
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Spider_hip 4 gün en beğenilen
Asıl Ryzen 3xxx lerin son yayınlanan tek çekirdek performansını haber yapsanıza. Bomba haber dönüyor dünden beri her yerde. Koskoca passmark benchmark yayınladı. Amd 3600 tek çekirdekte i9 9900K yı dahi geçiyor, rakipsiz en güçlü işlemci durumuna geliyor :D:D sadece 200 dolarlık fiyatıyla. Intel'in yerinde olsam utancımdan işlemciyi ya piyasadan kaldırırım ya da fiyatı %50 falan düşürürüm. Adamın en düşük seviye işlemcisi, senin en yüksek seviye işlemcini tokatlıyor :D hem de 3 te 1 i fiyatına :D
Linki cpubenchmark.net/...
3 Yanıt Yanıtla +9
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MogoLKhan 4 gün Spider_hip
Olabilir çünki Lisa hanım bu işlemcileri açıklarken dünyanın en güçlü oyun işlemcisi olarak söylüyordu.
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edgespear101 4 gün Spider_hip
Ryzen 3900X almak istiyorum (İntel fanboyu değilim.) ama burada sanki biraz hile var gibi duruyor çünkü kendisi bile sunumda Ryzen 3600X'in İ5 9600K eşiti bir işlemci olduğunu söylerken Likid Azotla OC yapıp biraz işlemciyi üste taşımak için uğraşmışlar sanırım.Umarım 9900K eşitidir de ben de 4 milyar vermem ikisinden birine.
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TheNewAtilla 5 gün
6+6 tlye 4 aylik gamepass ultimate yaptim zaten. 17 eylulde bitiyordu galiba suresi
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