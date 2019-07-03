AMD ürünlerine 3 aylık Xbox Game Pass hediyesi başladı

AMD’nin Radeon RX 5700 ekran kartının tanıtımı esnasında haberini verdiği 3 aylık Xbox Game Pass hediye kampanyası bu hafta itibariyle resmen başladı. Kampanya pek çok AMD ürününü kapsıyor.
Avantajlı kampanya
1 Temmuz tarihinde başlayan abonelik kampanyası 10 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek. Anlaşmalı perakende mağazalarından AMD ürünü alanlar 30 Haziran 2020 tarihine kadar kupon kodlarını siteye girebilecekler.Ayrıca Bkz. "Apple News+ hizmeti sıkıntılarla başladı"
Hediye kapsamındaki AMD işlemcileri şu şekilde sıralanıyor:
Ryzen 9 3900X
Ryzen 7 3800X
Ryzen 7 3700X
Ryzen 5 3600X
Ryzen 5 3600
Ryzen 5 3400G
Ryzen 7 2700X
Ryzen 7 2700
Ryzen 5 2600X
Ryzen 5 2600
Ryzen 5 2600E
Radeon ekran kartları ise şu şekilde:
Radeon RX 5700XT
RX 5700
Radeon VII
RX Vega 64
RX Vega 56
RX 590
RX 580
RX 570
RX 560
Ülkemizde kampanyaya sadece Vatan bilgisayar katılmış gibi görünüyor. Xbox Game Pass özelliği yakın zamanda PC platformuna da geleceği için avantajlı bir kampanya olabilir. Oyuncular Xbox Game Pass hizmeti PC’ye gelene kadar kuponlarını bekletebilirler. Ayrıca Gears 5 oyunu da aynı abonelik içerisinde oyunculara sunulacak.
https://www.amdrewards.com/terms Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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