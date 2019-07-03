AMD ürünlerine 3 aylık Xbox Game Pass hediyesi başladı

AMD’nin Radeon RX 5700 ekran kartının tanıtımı esnasında haberini verdiği 3 aylık Xbox Game Pass hediye kampanyası bu hafta itibariyle resmen başladı. Kampanya pek çok AMD ürününü kapsıyor.

Avantajlı kampanya

1 Temmuz tarihinde başlayan abonelik kampanyası 10 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek. Anlaşmalı perakende mağazalarından AMD ürünü alanlar 30 Haziran 2020 tarihine kadar kupon kodlarını siteye girebilecekler.

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Hediye kapsamındaki AMD işlemcileri şu şekilde sıralanıyor:

Ryzen 9 3900X

Ryzen 7 3800X

Ryzen 7 3700X

Ryzen 5 3600X

Ryzen 5 3600

Ryzen 5 3400G

Ryzen 7 2700X

Ryzen 7 2700

Ryzen 5 2600X

Ryzen 5 2600

Ryzen 5 2600E

Radeon ekran kartları ise şu şekilde:

Radeon RX 5700XT

RX 5700

Radeon VII

RX Vega 64

RX Vega 56

RX 590

RX 580

RX 570

RX 560

Ülkemizde kampanyaya sadece Vatan bilgisayar katılmış gibi görünüyor. Xbox Game Pass özelliği yakın zamanda PC platformuna da geleceği için avantajlı bir kampanya olabilir. Oyuncular Xbox Game Pass hizmeti PC’ye gelene kadar kuponlarını bekletebilirler. Ayrıca Gears 5 oyunu da aynı abonelik içerisinde oyunculara sunulacak.