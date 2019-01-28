AMD üst yönetici kadrosunda büyük değişim

Lisa Su önderliğinde hem işlemci hem de grafik pazarında adeta yeniden doğan AMD’nin yaşadığı talihsizlikler bir türlü bitmiyor. Intel’in ardı ardına yetenekli mühendisleri kadrosuna katması özellikle Radeon grubunu etkiledi.

Yetkiler genişletildi

Raja Khoduri’nin yerine gelen Mike Rayfield’in de bazı nedenlerden ötürü görevinden ayrılması sonrasında geçici olarak David Wang gruba liderlik etmeye başladı. Üst üste yaşanan yönetici ayrılıkları yeniden yapılanmayı da zorunlu kıldı.

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AMD yaptığı açıklamada yakalanan çıkışın devam ettirilmesi adına kıdemli lider kadrosunun güçlendirilmesi kararı alındı. Bu bağlamda önemli isimler terfi ettirilerek sorumluluk alanları genişletildi.

AMD’nin önemli isimlerinden Mark Papermaster hem başkan yardımcılığı hem de teknoloji şefi olarak görev yapacak. Darren Grasby kıdemli başkan yardımcısı ve tüm satışlardan sorumlu şef görevini üstleniyor.

Forrest Norrod kıdemli başkan yardımcısı iken tüm veri merkezi ürünlerinin sorumluluğunu üstlendi. Sony ve BlackBerry gibi firmalarda çalışan tecrübeli isim Sandeep Chennakeshu ise AMD bünyesine dahil oldu ve üst seviye performans sistemleri ile yarı özel sistemlerden sorumlu olacak.

Radeon grubunda şimdilik bir değişiklik yapılmadı. Diğer taraftan kıdemli ürün müdürü James Prior’un da görevinden ayrıldığı haberi geldi. Lisa Su güçlendirilen kıdemli lider kadrosuyla bu yıl büyümeyi sürdüreceklerini ifade etti.