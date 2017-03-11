AMG Project One hiper otomobilinin detayları netleşmeye başladı

Mercedes-AMG'nin bir süre öncesinde duyurusunu yaptığı Project One isimli hiper otomobilin detayları netleşmeye başladı. Mercedes-AMG Başkanı Tobias Moers, Cenevre'deki fuarda yaptığı konuşmada Project One'ın 1000 beygir üstü güce sahip olmasının yanında, üzerinde bazı değişimler yapılan 1,6 litre hacimli Formula 1 motorunun 11.000 devir çevireceğini belirtti.

F1 teknolojisiyle donatılan aracın yine F1 düzeyinde masrafları olacak. Öyle ki Moers, düşük hacimli olan ve oldukça yüksek devir çeviren motorun ömrünün de bu oranda az olacağını ve aracın motorunun 50.000 km kullanım ömrünün olacağını söylüyor. Aracın tanesinin 2,5 milyon dolar civarında bir fiyata satılacağını ve 300 adetle sınırlı bir üretim olacağını göz önüne alırsak bu durumun satın alanlar açısından çok da önemli bir sorun olmayacağını söyleyebiliriz. Bu tarz özel araçların genel olarak sadece birkaç bin km kullanıldığını da göz önüne alırsak, çoğu araçta bu tarz bir masrafa bile gerek kalmayacaktır.

F1 motorunun yanında firmanın oldukça başarılı W07 aracında olduğu gibi hibrit bir sisteme sahip olacak araç 1000 kg civarı ağırlığı ile oldukça hızlı olacak. Sonbaharda düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarında kamuoyuna tanıtılacak olan yeni hiper otomobil hakkında teaser görsel ve bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

http://www.autocar.co.uk/car-news/mercedes-amg-hypercar