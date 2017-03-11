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AMG Project One hiper otomobilinin detayları netleşmeye başladı

Mercedes-AMG'nin F1 motorlu yeni hiper otomobili projesinden yeni detaylar geldi. 11bin devir çevirebilen aracın motoru 50 bin kilometrelik bir ömüre sahip olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mercedes-AMG'nin bir süre öncesinde duyurusunu yaptığı Project One isimli hiper otomobilin detayları netleşmeye başladı. Mercedes-AMG Başkanı Tobias Moers, Cenevre'deki fuarda yaptığı konuşmada Project One'ın 1000 beygir üstü güce sahip olmasının yanında, üzerinde bazı değişimler yapılan 1,6 litre hacimli Formula 1 motorunun 11.000 devir çevireceğini belirtti.
F1 teknolojisiyle donatılan aracın yine F1 düzeyinde masrafları olacak. Öyle ki Moers, düşük hacimli olan ve oldukça yüksek devir çeviren motorun ömrünün de bu oranda az olacağını ve aracın motorunun 50.000 km kullanım ömrünün olacağını söylüyor. Aracın tanesinin 2,5 milyon dolar civarında bir fiyata satılacağını ve 300 adetle sınırlı bir üretim olacağını göz önüne alırsak bu durumun satın alanlar açısından çok da önemli bir sorun olmayacağını söyleyebiliriz. Bu tarz özel araçların genel olarak sadece birkaç bin km kullanıldığını da göz önüne alırsak, çoğu araçta bu tarz bir masrafa bile gerek kalmayacaktır.
F1 motorunun yanında firmanın oldukça başarılı W07 aracında olduğu gibi hibrit bir sisteme sahip olacak araç 1000 kg civarı ağırlığı ile oldukça hızlı olacak. Sonbaharda düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarında kamuoyuna tanıtılacak olan yeni hiper otomobil hakkında teaser görsel ve bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

http://www.autocar.co.uk/car-news/mercedes-amg-hypercar Yorum Yaz
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ilkerinanç 2 yıl en beğenilen
50 bin km ömrü olan araca 2.5 milyon dolar.50 bin kmde bir motor değiştir devam et.ne o?en hızlısı sende.tam çuvalla parası olup nereye harcayacağını bilemeyen zenginler için.
50 bin km ömrü olan araca 2.5 milyon dolar.50 bin kmde bir motor değiştir devam et.ne o?en hızlısı sende.tam çuvalla parası olup nereye harcayacağını bilemeyen...
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4 Yanıt Yanıtla +17
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Guest-F2673E0F4 2 yıl ilkerinanç
ilkerinanç
50 bin km ömrü olan araca 2.5 milyon dolar.50 bin kmde bir motor değiştir devam et.ne o?en hızlısı sende.tam çuvalla parası olup nereye harcayacağını bilemeyen zenginler için.

Hocam bu arabalar öyle km yapmıyor ki zaten ne yani bu arabayı işe gitmek çocuklarınızı okula gitmek için mi kullanacaksınız ? Zenginler büyük ihtimal bunu uçakla yada tırla pistte taşıttırıp orda bir iki tur atıp tekrar garajına koyacaktır 20 30 yıl sonra açık arttırmada 20 30 milyon dolarada verilir zaten...
ilkerinanç50 bin km ömrü olan araca 2.5 milyon dolar.50 bin kmde bir motor değiştir devam et.ne o?en hızlısı sende.tam çuvalla parası olup ne...
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Yanıtla +15
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bianconera 2 yıl ilkerinanç
ilkerinanç
50 bin km ömrü olan araca 2.5 milyon dolar.50 bin kmde bir motor değiştir devam et.ne o?en hızlısı sende.tam çuvalla parası olup nereye harcayacağını bilemeyen zenginler için.

50 bin km bu tip araçlar için normal binek araçların 300-400 bin km si gibi.Hafta sonu birkaç saatlik keyif için kullanılıyor.
Mercedes için rakiplerinin yapamadığı gövde gösterisi bir araç.
ilkerinanç50 bin km ömrü olan araca 2.5 milyon dolar.50 bin kmde bir motor değiştir devam et.ne o?en hızlısı sende.tam çuvalla parası olup ne...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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guyverland 2 yıl
@McLaren64
Güzel açıklamaya güzel derleme. Tabi çokları bundan pek birşey anlamaz anladığını sanır yahut he der geçer
Pek mecalim yok ama kısaca F1 den ürün yönüyle direkt esinlenen, base alan 2 yakın örnek F50 ve Porsche GT idi. İkisinin de üniteleri çok problemli oldu ve harcama uğraşlarına göre o kadar da müthiş görülmediler ifade ettiği gibi. GT'nin açıları, üst bölge karakteristiğinden dolayı muazzam sesi, F50'nin de aygır vari homurtusu vardı ama motora tek başına bu kadar odaklanmanın çok iyi iş olmadığını kendileri kadar çokları da anlamış oldu. Çok mantıklı olsaydı F1 de yarışanlar defalarca kez bunu yapardı o biçim bir prim kapısı ama realist değil herkes biliyor. F40 da çok basit sayılabilecek üretim kökeni ve hedefleri de belli olan bir ünite vardı üreticisinin dahi sonradan isteyene değiştiririm ha dediği basit turbo'lar kullandılar ama geri kalan tüm herşeyiyle cazibe oluşturdu. Bu yüzden ölçekleri önemlidir belki ama tekil motor odağı yanlıştır gündelik insanların kabullerinden farklı olarak. F50 de bazı odaklara bakarken bazı şeyleri hafif bıraktılar yürüyeni atladılar mesela. F40 yarıştı ama F50 yarışabilecek düzeye hiç gelmedi. Niye motor o kadar da önemli değildir bileni, tadını seveni için Lotus oldukça sadece üniteler kullanır, Venom GT de motora odaklanılanlar geri kalana odaklanılandan çok çok daha düşüktür gibi örnekler. Ne dedi geçenlerde Montezemelo 1.6 ları kabul etmekle hata yaptım... Farklı olur sanmıştı. O hatayı çekiyor şimdi herkes trübünler boş ve boşalıyor yani o işe o kadar prim veriyor insanlık. Şimdilik bu kadar takat bulursak 2. satıra daha ayrıntılı yazmaya çalışırız.
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aycibin 2 yıl
1.6 motor ülkemizde iyi satar
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McLaren64 2 yıl
Ferrari, Mercedes-AMG Project One'ı makul bulmuyor.
Formula 1 motorlarının yol otomobillerinde yeri var mı? Ferrari CTO'suna göre yok.
Mercedes-AMG'nin hiper otomobil girişimi Project One, Formula 1'de kullanılan 1.6 litrelik turboşarjlı hibrit motordan beslenecek. 1,000 bg'in (746 kW) üzerinde güç üreten ve 10,000 devirden fazla çeviren bu otomobil Ferrari'nin şef teknik yöneticisini (CTO) pek etkilememişe benziyor. Avustralyalı Motoring'e konuşan Michael Leiters, F1 sistemlerini yola taşımanın çok mantıklı olmadığını belirtti.
"F1 motorunu bir araca takmak mı? Bunu zaten daha önce F50 ile yaptık ve bence çalışmayan bir formül."
"Gerçek bir F1 motoru yerine Formula 1 aracının inovasyonlarını ve konseptlerini taşımak daha iyi... Süper otomobil yapmak için işlere sıfırdan başlamayı yeğlerim."
Ferrari, 1995 yılında piyasaya sürdüğü F50'de 1990 sezonu Formula 1 aracında kullanılan atmosferik, 4.7 litrelik V12 motordan türetilen bir güç ünitesi kullanmıştı. 520 bg güç üreten motor 10,000 devir çevirebiliyordu. F50, etkileyici rakamlara rağmen selefi F40 kadar ikonik bir araç olamadı.
F1 motorunu yolda kullanmanın getirdiği bazı tavizler var. Örneğin, Cenevre'de yapılan açıklamada Mercedes-AMG'nin hiper otomobilinde kullanılan motorun 50,000 km'de bir ciddi bakım görmesi gerektiği belirtilmişti. Evet, araca 2.5 milyon $ ödeyebilecek insanların oynayacağı başka araçlarının olması bu kilometrelere gelişin uzun süreceği anlamına gelebilir fakat yine de bir sorun. Alman üretici, eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı Project One'ın 300 örneğinin tamamını bu tarihe kadar satmış olmayı umuyor.
Bir diğer F1 takımı Red Bull ise sponsoru Aston Martin ile birlikte Valkyrie adlı hiper otomobil üzerinde çalışıyor. Ünlü tasarımcı Adrian Newey'in dizayn ettiği araç gücünü 6.5 litrelik V12 Cosworth motordan alacak. Hibrit desteğiyle motor gücünün 1,000 bg civarına çıkması bekleniyor.
McLaren'ın da yürüttüğü yeni bir hiper otomobil projesi var. Wokingli marka, kod adı BP23 olan model hakkında detayları saklama konusunda oldukça gayret gösteriyor. Şu aşamada aracın efsanevi F1 modeli gibi üç koltuklu düzene sahip olacağını biliyoruz. İngiliz süper otomobil üreticisi, ilk "hiper GT'si" olarak tanımladığı araçtan 106 adet üretecek.
Ferrari cephesinde de yeni bir hiper otomobil hazırlığı yaşanıyor olabilir. Ortaya çıkan patent görüntüleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görücüye çıkarılan konsept, İtalyan firmanın LaFerrari'den türetilen yeni bir model üreteceğine işaret ediyor.
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haberelectro 2 yıl McLaren64
Ne demistim. Ferrari bile kiskanacak
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TSY 2 yıl
1600 cc torku düşüktür yürümez bu makine. Dizel olsaydı yeah ne giderdi be. Arabaların torkla değilde hp ile yürüdüğünün en büyük ispatı
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Takumi_Fujiwara 2 yıl
Herhalde kükreyen bir sese sahip olmayan ilk hypercar olacak kendisi. F1 izleyenler aşinadır elektrik süpürgesi sesine. Deli gibi yürüyecektir tabi orası ayrı konu.
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haberelectro 2 yıl
Rakiplerin derdi de halen...

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Ragnarok. 2 yıl haberelectro
haberelectro
Rakiplerin derdi de halen...

bmwblog.com/...


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haberelectro 2 yıl
Cehalet kokan yorumlar var. Bu arabayi omru boyunca bin km kullanacak adam bile cok az cikacak. Cogu koleksiyonuna eklemek icin almistir. 50 bin km bu tarz bir otomobil icin dehset bir deger. Komiklesmeyin.
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haberelectro 2 yıl
Mercedes in ustalik eseri olacak bu makina. Ferrariyi kiskandiracak tek otomobil belkide.
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DH Misafiri 2 yıl
formula da sezonda 6 olan motor kullanma hakkı 4 e dusecektı en son.50k km gayet uzun omur demek bu arac ıcın.kaldıki motor degısımı devede kulak bu aracın yanında
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axaxa 2 yıl
Fantastik.
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