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Google, Uber’in sürücüsüz otomobil testlerine son verebilir

Geçtiğimiz ay Uber’a, kendilerine ait otonom araç teknolojisini içeren binlerce belgeyi çaldığı iddiasıyla dava açan Google şimdi yeni dosyalarla birlikte Uber’i köşeye sıkıştırmak istiyor.
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Google, Uber’in sürücüsüz otomobil testlerine son verebilir
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Google’ın çatı şirkete Alphabet’e bağlı olan ve sürücüsüz araç teknolojileri üzerinde çalışan Waymo; geçtiğimiz ay Uber’a, Google’ın eski mühendislerinden olan ve şimdilerde Uber’ın satın aldığı Otto isimli sürücüsüz tır geliştirme şirketinde çalışan Anthony Levandowski’nin, kendilerine ait binlerce belgeyi şirketten ayrılırken çaldığı ve bu belgelerin Uber tarafından kullanıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Halen sürmekte olan dava sürecinin hız kazanması ve Uber’in bir an önce otonom araç testlerini noktalaması için Google yeni delilleri mahkemeye sundu.

Google tarafından dün mahkemeye verilen yeni belgelerde Google'ın adli güvenlik mühendisi Gary Brown'un yeminli ifadeleri ve Uber’in çalıntı materyalleri kullanarak otonom araç çalışmaları yaptığının kanıtı niteliğinde dosyalar bulunuyor. Kanıt oluşturabilecek en önemli şey ise Anthony Levandowski’nin 9.7GB boyutundaki belgeleri indirdiği kişisel dizüstü bilgisayarı. Brown’a göre bilgisayarı kullanan Levandwoski her ne kadar arkasında iz bırakmamaya çalışıp delil niteliğindeki her şeyi silmiş olsa da Google’ın günlükleri Levandowski’nin bilgisayardaki işlem geçmişini takip etme olanağı sunuyor.

''Yasa Dışı Yollarla Rekabet Olmaz''  

Bununla birlikte Brown, diğer iki Google mühendisi Radu Raduta ve Sameer Kshirsagar'ın gizli materyalleri indirmesine yardım ettiğine dair bu mühendislerin bilgisayarlarında bazı kanıtlara ulaşıldığını da belirtti. Belgelerin mahkemenin incelemesine sunulmasının ardından konuşan Waymo sözcüsü ‘’Rekabet; yasa dışı eylemler yoluyla değil, laboratuvarlardaki yeniliklerle ve yollardaki çalışmalarla yapılmalıdır. Sahip olduğumuz güçlü kanıtlarla birlikte, mühendislerimizin binlerce saat harcayarak oluşturdukları teknolojinin mahkeme tarafından korunmasını istiyoruz’’ dedi.

Uber tarafından olayla ilgili henüz bir yorum gelmedi ancak mahkemeye sunulan bu belgeler gerçekten de Google’ın iddia ettiği özellikleri barındırıyorsa mahkemenin kısa bir süre içinde sonuçlanmasını beklemek yanlış olmaz. Her ne kadar henüz doğrulanmasa da mahkemenin Google lehine vereceği bir kararın Uber’in CEO’su Travis Kalanick’i çok zor bir duruma sokmakla birlikte belki de şirketin halihazırda test ettiği otonom araçlarına bazı yasaklamalar getirmesi de bekleniyor.


https://www.engadget.com/2017/03/10/alphabet-waymo-lawsuit-block-uber-self-driving-project/ Yorum Yaz
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