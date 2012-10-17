AOC, şık tasarımlı 27-inç IPS monitörü i2757Fh'i 289 Euro'dan satışa sundu

Ürün yelpazesiyle küresel pazara farklı bir soluk getiren AOC, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen iF Design etkinliğinde ''Ürün tasarımı'' kategorisinde ödüle layık görülen LCD monitörü i2757Fh'i, Avrupa ülkelerinde satışa sundu.



289 Euro satış fiyatına sahip olan ve şık tasarımıyla göz dolduran i2757Fh, 27-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı IPS (In Plane Switching) panel ile donatılmış. Son dönemlerde LCD monitör üreticilerinin daha sık tercih etmeye başladığı IPS panel teknolojisi, renk ve görüş açıları gibi kriterlerde gayet iddialı. LED arka aydınlatma teknolojisinin ise LCD monitörlerin enerji sarfiyatında önemli rol oynadığını söylemek mümkün. i2757Fm, firma verilerine göre açık konumdayken 27 watt'tan daha düşük seviyede enerji harcıyor.



Sahip olduğu teknik özellikleri griden griye 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 0.311 mm x 0.311 mm piksel aralığı, 178 derece dikey ve 178 derece yatay görüş açısı şeklinde listeleyebileceğimiz i2757Fm'de, iki adet HDMI girişine ve D-Sub (VGA) girişine yer verilmiş.



Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten AOC i2757Fm, MHL (Mobile High Definion Link) arayüzü desteğiyle, stereo hoparlörleriyle ve USB portuyla göze çarpmakta.

AOC i2757Fm'in daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.

