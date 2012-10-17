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AOC, şık tasarımlı 27-inç IPS monitörü i2757Fh'i 289 Euro'dan satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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AOC, şık tasarımlı 27-inç IPS monitörü i2757Fh'i 289 Euro'dan satışa sundu
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Ürün yelpazesiyle küresel pazara farklı bir soluk getiren AOC, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen iF Design etkinliğinde ''Ürün tasarımı'' kategorisinde ödüle layık görülen LCD monitörü i2757Fh'i, Avrupa ülkelerinde satışa sundu.
289 Euro satış fiyatına sahip olan ve şık tasarımıyla göz dolduran i2757Fh, 27-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı IPS (In Plane Switching) panel ile donatılmış. Son dönemlerde LCD monitör üreticilerinin daha sık tercih etmeye başladığı IPS panel teknolojisi, renk ve görüş açıları gibi kriterlerde gayet iddialı. LED arka aydınlatma teknolojisinin ise LCD monitörlerin enerji sarfiyatında önemli rol oynadığını söylemek mümkün. i2757Fm, firma verilerine göre açık konumdayken 27 watt'tan daha düşük seviyede enerji harcıyor.
Sahip olduğu teknik özellikleri griden griye 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 0.311 mm x 0.311 mm piksel aralığı, 178 derece dikey ve 178 derece yatay görüş açısı şeklinde listeleyebileceğimiz i2757Fm'de, iki adet HDMI girişine ve D-Sub (VGA) girişine yer verilmiş.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten AOC i2757Fm, MHL (Mobile High Definion Link) arayüzü desteğiyle, stereo hoparlörleriyle ve USB portuyla göze çarpmakta. 
AOC i2757Fm'in daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
AOC, şık tasarımlı 27-inç IPS monitörü i2757Fh'i 289 Euro'dan satışa sundu
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DH Misafiri 7 yıl
Kaç derece öne arkaya eğebiliyoruz? Sağa sola dönüyor mu? Pivot var mı bunlardan neden bahsedilmemiş?
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Recharged 7 yıl
AOC'den beklenmedik şıklıkta sağlam bir tasarım gerçekten.
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bayraak 7 yıl
Samsungun aynı özelliklere sahip monitörü 1000TL ye satılırken bunu 600 TL ye almak çok mantıklı. Tasarımınıda çok beğendim
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Sonicman 7 yıl
Hem fiyatı hem tasarımı harika


1920 x 1080 Oyunlara yetiyorda artıyor bile.
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DH Misafiri 7 yıl
eeeee ama yeter be sıktı 1920 x 1080 piksel çözürürlülükte mönitörmü olur!?
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pesimistadana01 7 yıl
Tasarım mükemmel. Sahip olmak isterdim ancak fiyat yüksek.
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MxFxOx 7 yıl
ips panellerin ne özelliği var eğer diğer paneller gibi ışıklı ortamda aynaya bakar gibi kendimi göreceksem benim için işe yaramaz. eski mat ekranları tercih ederim özel üretim dizüstünlerde mat ekran tercih ediliyor.
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..Knight.. 7 yıl MxFxOx
MxFxOx

ips paneller ne özelliği var eğer diğer paneller gibi ışıklı ortamda aynaya bakar gibi kendimi göreceksem benim için işe yaramaz eski mat ekranları tercih ederim özel üretim dizüstünlerde mat ekran tercih edliyor.

Bir monitörün IPS, TN, VA, MVA veya PVA panelli olması fark olay; mat veya parlak olması farklı olay.
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yenerbalcı 7 yıl MxFxOx
MxFxOx

ips panellerin ne özelliği var eğer diğer paneller gibi ışıklı ortamda aynaya bakar gibi kendimi göreceksem benim için işe yaramaz. eski mat ekranları tercih ederim özel üretim dizüstünlerde mat ekran tercih ediliyor.

Dizüstünde olay değişiyor örneğin

LED alınacaksa kesinlikle mat ekranı daha iyi
1 Floresan (CCFL) kesinlikle parlak ekran daha iyi
2 Floresan (CCFL) kesinlikle mat ekran daha iyi
4 Floresan (CCFL) kesinlikle mat ekran daha iyi

4 Floresan hariç hepsini kullandım


HITACHI TX43D00VM2BAA 1200cd/m² 1000:1 (8 bit renk) WLED çözünürlük 1280×1024
panelook.com/...
piyasada böyle bir ekran yok hatta bütün dizüstüler 6bit renk kalitesine sahipken bu ekran 8bit
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MxFxOx 7 yıl
3'lu sisteme uygun görünüyor ancak arkasında duvara yada aparata monte edilebilecek vida yuvaları yok galiba
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Guest-B7C70F6C0 7 yıl
Çerçevesi ince monitörler çok şık duruyor.
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