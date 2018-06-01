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ARM Cortex-A76 tanıtıldı: Dizüstü sınıfı çekirdekler geliyor

ARM tabanlı işlemcilerin dizüstünde de tutunmayı başarması yeni mimarilerin yönünü bu alana doğru çevirdi. ARM Cortex-A76 dizüstünde rekabeti ateşlemeyi amaçlıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM Cortex-A76 tanıtıldı: Dizüstü sınıfı çekirdekler geliyor

Mobil yonga dünyasının hâkimi durumunda olan ARM, bu dünyaya yön vermeye devam ediyor. Bu yıl mobil platformların yanında dizüstü segmentinde de rekabet edecek bir tasarım ortaya çıkardı. Baştan tasarlanan ARM Cortex-A76 ayrıca 7nm sürecine geçişi de temsil ediyor.

ARM Cortex-A76 özellikleri

Mobil yonga dünyasında son olarak ARM’ın Cortex-A75 çekirdeği boy gösteriyordu. 10nm süreci için geliştirilen bu çekirdek mobil cihazların yanında dizüstü pazarına da merhaba demeye hazırlanıyor. ARM Cortex-A76 çok önemli üstünlüklerle selefini gölgede bırakacak.

Cortex-A73 ve Cortex-A75 çekirdekleri ARM’ın İngiltere ile Fransa laboratuvarlarında geliştirilmişti. Cortex-A76 ise Teksas’taki tesislerde tasarlandı. Ekibin 4 yıldır proje üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Teksas tesisleri son olarak Cortex-A72 gibi önemli bir çekirdeği tasarlamış ve sonrasında suskunluğa bürünmüştü. Sonunda ekibin nasıl bir proje üzerinde çalıştığı ortaya çıkmış oldu. Bazı kaynaklar ARM Cortex-A76 çekirdeğini ikinci nesil Austin işlemci ailesi olarak tanımlıyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia Turing ekran kartları ne zaman tanıtılacak?"

ARM Cortex-A76 çekirdeği önceki nesle göre yüzde 40 daha fazla performans sunarken yüzde 50 civarında da enerji tasarrufuna imza atıyor. Yapay zekâ performansı ise 4 kat artmış. Elbette bunlar 7nm sürecine göre elde edilen değerler.

Yeni çekirdek üretim sürecinin de etkisiyle 3GHz seviyelerine kadar çıkabiliyor. Cortex-A55 çekirdeği ile 1+7, 2+6, 3+5 gibi yapılarda kullanılabiliyor. Yani eskisi gibi performans için 4 çekirdeğe kadar ölçeklendirme ihtiyacı da kalmıyor. Böylece enerji tasarrufu da sağlanıyor.

 

ARM Cortex-A76 tanıtıldı: Dizüstü sınıfı çekirdekler geliyor

ARM Cortex-A76 çekirdeği paralel komut ve ön bellek anlamında da iyileştirilmiş. Önceki nesle göre yüzde 33 paralel komut artışı sağlanırken, iki adet Seviye 1 ön bellek ve 1 adet Seviye 2 ön bellek barındırıyor. Tüm çekirdekler için Seviye 3 ön bellek ile birlikte akıcılık sağlanıyor. Kaynaklar Apple’ın kendi işlemcilerinde elde ettiği performans farkının bu sayede kapanacağını belirtse de tek çekirdek skorlarında Cortex-A76 oldukça geride.

Bazı kaynaklar ise ARM Cortex-A76 çekirdeğini temel alan işlemcilerin Intel Core-i5 7300 işlemcisi ile performans anlamında başa baş gideceğini belirtiyor. Hatta ön belleklerin arttırılması ile Core-i7 serisinin bile radara gireceğini ifade ediyor.

Yeni mimarinin dizüstü segmentini de yakından ilgilendirdiğini belirtmiştik. Microsoft şimdiden yeni mimari üzerinde değerlendirmeler yapmaya başladı. Muhtemelen bu yıl duyurulması beklenen 7nm sürecindeki Snapdragon 850 yonga setinin ARM Cortex-A76 çekirdeğini temel aldığını göreceğiz. Ayrıca Samsung’un yeni nesil Exynos yonga setinde de ARM Cortex-A76 çekirdeği yer alacak.

 

https://www.phonearena.com/news/ARM-Cortex-A-76-chip-performance-power_id105387 Yorum Yaz
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mami001 1 yıl en beğenilen
Apple'ı her yerden eleştirebiliriz ama işlemciler konusunda adamlarda nasıl bir mühendislik varsa bir türlü yetişilemiyor
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classf2re 12 ay
Mobil işlemci de Apple'ın hala rakibi yok. Adamın şemşamer gibi doldurduğu çekirdeklerin yarısıyla geçiyor .
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OverClocK1ng 12 ay
Tabi. Intel, nasılsa AMD bana yetişemiyor deyip 4. nesilden beri sürekli çok az performans arttırımı yaptığı için her sene %40-%50 hızı artan mobil yongalar Notebooklarda kullanılabilecek kadar iyi hale geldi. Intel, rakibi yok diye sallanırken kendi ayağına sıktı. ARM bu. AMD ye benzemez...
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Johan Elmander 12 ay
A10'un rakiplerinden Kirin 960 A73 kullanan tek işlemciydi. Samsung'un Mongoose'u ve Snapdragon 820'nin büyük Kryo çekirdekleri ise oldukça özelleştirilmiş A72'lerdi.
Apple'ın bu kadar önde olmasının nedeni ciddi anlamda büyük çekirdekler kullanması. Acaba ARM ne zaman bu gerçekten büyük çekirdek yapımını akıl edecek.
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interwap 12 ay
Anca Exynos'u gıdım geçmiş. Konuyu okuyunca daha başarılı bir şeyler beklerdim.
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SPeaky 1 yıl
Bana hala SD845 çok yeni gelirken bu sene 850 duyuruluyor cümlesini görünce şaşırdım bi durup düşündüm.En yenisi çıktı diyip en yenisini aldıktan sonra onun da yenisi geliyor eskiye göre %x performans artışı %y enerji tasarrufu iddiasıyla.En yeni işlemci olsun kafasında telefon almak bugünkü en büyük yanlışlardan biri kesinlikle bana göre
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mami001 1 yıl en beğenilen
Apple'ı her yerden eleştirebiliriz ama işlemciler konusunda adamlarda nasıl bir mühendislik varsa bir türlü yetişilemiyor
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Grkwnxs 1 yıl

mami001
Apple'ı her yerden eleştirebiliriz ama işlemciler konusunda adamlarda nasıl bir mühendislik varsa bir türlü yetişilemiyor

Aynen benchmarklara göre snapdragon 2 nesil geriden geliyor
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napolyon94 12 ay mami001
mami001
Apple'ı her yerden eleştirebiliriz ama işlemciler konusunda adamlarda nasıl bir mühendislik varsa bir türlü yetişilemiyor

A5 den beri yardiriyirlar. En iyi cpu ve gpu yu hep sunuyorlar. Bu nasil bir fark senelerdir agzimiz acik seyrediyoruz.
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