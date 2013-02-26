ARM, big.LITTLE mimarisini kullanan üreticilerin sayısının arttığını duyurdu





Bugüne kadar farklı çekirdek mimarileri tasarlayarak batarya tüketimi konusunda önemli gelişmeler kat eden İngiliz mobil işlemci tasarımcısı ARM, en büyük gelişimi ise big.LITTLE tasarımı ile kaydetti.





Bu tasarımda yer alan 4 adet Cortex-A7 tabanlı çekirdekten oluşan grup ve 4 adet Cortex-A15 tabanlı çekirdekten oluşan grup işlem yoğunluğuna göre devreye girerek, belirli bir yoğunluk altında iken işlemcinin enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefliyor. Cortex-A15 çekirdeği Cortex-A7 çekirdeğinden iki kat daha fazla performans gösterirken, Cortex-A7 çekirdeği Cortex-A15 çekirdeğinden 3 kat daha az enerji tüketiyor. Bu sayede big.LITTLE tasarımı ile yüzde 70'e kadar enerji tasarrufu mümkün oluyor.





ARM'ın yeni tasarımı kısa süre içerisinde pek çok işlemci tasarımcısı tarafından benimsendi. Samsung, Huawei, LG gibi firmalar sekiz çekirdekli işlemcileri üzerinde çalışmalara devam ediyor.





ARM, bugün yaptığı duyuruda big.LITTLE tasarımını 5 firmanın daha lisansladığını duyurdu. Bunlardan üç tanesi CSR, Furjitsu ve MediaTek. MediaTek firmasının 8 çekirdekli bir işlemci üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyordu. Genelde ucuz akıllı telefon ve tablet modellerinde gördüğümüz MediaTek, muhtemelen yine aynı segmente yönelik bu işlemcisini kullanacaktır ve 8 çekirdek kavramı giriş ve orta seviye mobil cihazlarda da karşımıza çıkacaktır.





Big.LITTLE tasarımını lisanslayan firmaların artması, daha çok cihazda bu işlemcileri görebileceğimiz anlamına geliyor.





Akıllı telefonlardaki performans artışı son yıllardaki Ar-Ge çalışmalarıyla büyük ilerleme kaydetti. Şu andaki performans değerleri 2000 yılına göre 60 kat artmışken, 2008 yılına göre 12 kat arttı.

http://www.androidauthority.com/arm-big-little-161786/