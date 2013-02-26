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ARM, big.LITTLE mimarisini kullanan üreticilerin sayısının arttığını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM, big.LITTLE mimarisini kullanan üreticilerin sayısının arttığını duyurdu

Bugüne kadar farklı çekirdek mimarileri tasarlayarak batarya tüketimi konusunda önemli gelişmeler kat eden İngiliz mobil işlemci tasarımcısı ARM, en büyük gelişimi ise big.LITTLE tasarımı ile kaydetti. 

Bu tasarımda yer alan 4 adet Cortex-A7 tabanlı çekirdekten oluşan grup ve 4 adet Cortex-A15 tabanlı çekirdekten oluşan grup işlem yoğunluğuna göre devreye girerek, belirli bir yoğunluk altında iken işlemcinin enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefliyor. Cortex-A15 çekirdeği Cortex-A7 çekirdeğinden iki kat daha fazla performans gösterirken, Cortex-A7 çekirdeği Cortex-A15 çekirdeğinden 3 kat daha az enerji tüketiyor. Bu sayede big.LITTLE tasarımı ile yüzde 70'e kadar enerji tasarrufu mümkün oluyor. 

ARM'ın yeni tasarımı kısa süre içerisinde pek çok işlemci tasarımcısı tarafından benimsendi. Samsung, Huawei, LG gibi firmalar sekiz çekirdekli işlemcileri üzerinde çalışmalara devam ediyor.

ARM, bugün yaptığı duyuruda big.LITTLE tasarımını 5 firmanın daha lisansladığını duyurdu. Bunlardan üç tanesi CSR, Furjitsu ve MediaTek. MediaTek firmasının 8 çekirdekli bir işlemci üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyordu. Genelde ucuz akıllı telefon ve tablet modellerinde gördüğümüz MediaTek, muhtemelen yine aynı segmente yönelik bu işlemcisini kullanacaktır ve 8 çekirdek kavramı giriş ve orta seviye mobil cihazlarda da karşımıza çıkacaktır.

Big.LITTLE tasarımını lisanslayan firmaların artması, daha çok cihazda bu işlemcileri görebileceğimiz anlamına geliyor. 

Akıllı telefonlardaki performans artışı son yıllardaki Ar-Ge çalışmalarıyla büyük ilerleme kaydetti. Şu andaki performans değerleri 2000 yılına göre 60 kat artmışken, 2008 yılına göre 12 kat arttı. 

http://www.androidauthority.com/arm-big-little-161786/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rubisco 6 yıl
%70 tasarruf dediği ortalama değerler ve tamamen A15 den oluşan sisteme göre karşılaştırılırsa. Yüklü herhangi bi benchmark altında A15 ler full devrede olacağı için big.little'ın getirisi yok. Amacı ve getirisi değişen yüklerin oldğu durumlar için. Cihaz boşta dururken A15lere gerek yok, müzik dinlerken gerek yok, bişey okurken gerek yok, yüklü olmayan sayfayı kaydırırken gerek yok vs. gibi. Ne zman iş A7 nin boyunu aşar, A15 devreye girer, bu sayede sadece A15 den oluşan bi sisteme göre büyük tasarruf olur.
Nexus 10 ne o zman diyen çıkarsa, A9 temelli bi chipset ile çok daha uzun dayanabilir. A15 için büyük batarya lazım, bu yüzden de sadece A15 den oluşan telefon görmek zor olacak gibi geliyor. Nvidia bile 28nm A9 lu çözüme gitti ve bununla telefonları hedefleyecek.
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talerk 6 yıl
yüzde 70 e kadar enerji tasarrufu yüzde 70 e kadar fazla ısınma
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Titanyum Adayı 6 yıl
%70 e kadar işlemci kullanımı azalıyor ama ekran deli gibi batarya yemeye devam ediyor. Gelişme açısından güzel ama sadece bunlarla olacak iş değil gibi. Batarya teknolojisinde de bazı gelişmeler olması gerekiyor artık. Yıllardır devrimsel bataryalar duyuyoruz bir tanesi bile yok piyasada.
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baysan240 6 yıl
hele şükür sonunda batarya problemine gerçekçi bir çözüm geliyor
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