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ARM en iyi enerji tasarruflu işlemcisi Cortex A7 MPCore'u duyurdu

7 yıl
7,4b
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12
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM en iyi enerji tasarruflu işlemcisi Cortex A7 MPCore'u duyurdu
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Mobil işlemci piyasasının hakimi ARM firması gelecek nesil mobil cihazlarda kullanmayı düşündüğü en fazla enerji tasarrufu sağlayan işlemcisi olacak Cortex A7 modelini duyurdu.

Cortex-A7 MPCore adını alacak olan model firmanın şimdiye kadar geliştirdiği en fazla enerji tasarrufu sağlayan uygulama işlemcisi olacak. Sistemin çalışma prensibine de ARM firması big.LITTLE adını vermiş. Prensip geleneksel güç tüketimi ve performans ilişkisine yeni bir bakış açısı getiriyor.

Tek bir Cortex-A7 işlemcisi günümüz mobil cihazların çoğunda kullanılan Cortex-A8 işlemcilerinden 5 kat daha fazla enerji tasarrufu yapıyor ve üstelik beşte bir oranında daha küçük. Buna rağmen önemli ölçüde daha fazla performansa sahip. Cortex-A8 mimarisi artık eskidi ve geliştirme masrafları hedeflerine ulaşmada oldukça sınırlayıcı oluyor. Cortex-A7 ise tamamen sentezlenebilir yapıda ve bu daha iyi performans vermesini sağlıyor.

Cortex-A7 işlemcisi 100$ altı piyasayı hedefliyor ve zengin kullanıcı tecrübesini gelişmekte olan ülkelerin pazarlarına da sokmayı amaçlıyor.

Cortex-A7 işlemcisini bu kadar başarılı kılan ise big.LITTLE işlemci prensibinin en iyi yüksek performansı sunan Cortex-A15 ile en iyi enerji tasarrufu sunan Cortex-A7 işlemcisini yongada sistem üzerinde birlikte kullanması. Big.LITTLE prensibi performansa bağlı olarak doğru iş için doğru işlemciyi seçiyor. "Big" ifadesi aslında Cortex-A15 mimarisini tanımlarken "LITTLE" da Cortex-A7 mimarisini tanımlıyor. Bu sayede ARM düşük güçte çalışan işlemci pazarındaki liderliğini devam ettirmiş olacak.

Broadcom, Compal, Freescale, HiSilicon, LG Electronics, Linaro, OK Labs, QNX, Redbend, Samsung, Sprint, ST-Ericsson ve Texas Instruments gibi donanım ortakları da bu teknolojileri destekliyor. 

ARM Cortex-A7 işlemcisi 0.5mm2'lik bir alanı kaplıyor ve 28nm üretim mimarisini kullanıyor. Hem tek çekirdek hem çok çekirdekte rekabetçi bir performans sunuyor. Cortex-A7 işlemcisi tek başına da kullanılabilecek ve 2013-2014 zaman diliminde giriş seviyesi akıllı telefonlarda boy göstermeye başlayacak. Performansı ise günümüzün 500$ üstü amiral gemisi akıllı telefonları ile eşdeğer miktarda olacak.

NVIDIA'nın Kal-El Tegra 3 platformu hali hazırda 4 çekirdeğin yanında Cortex-A9 mimarisinde bir beşinci çekirdeği ortak bileşen olarak kullanıyor. Enerji verimliliğinin artırılmasında kullanılması amaçlanan bu bileşenin yerine Cortex-A7 bileşeni kullanıldığında enerji sarfiyatı yüzde 70 azalıyor. 

Cortex-A7 MPCore işlemcilerinin farklı tasarımlarla piyasaya çıkışı için 2013-2014 yıllarını beklememiz gerekecek.


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eulogy 7 yıl en beğenilen
Arm gümbür gümbür...

Bambaşka bir yere doğru gidiyoruz, elveda intel vs amd , nvidia vs amd (ati)


Alttaki yorumlardan sonra gelen zorunlu edit :

Bir insan evladı neden katılmadığı düşüncenin katılmadığı yönlerini dile getirmek yerine, düşüncenin sahibine laf sokma ihtiyacı hisseder ya da mevcut düşünce hakkındaki fikirleri yerine duygularını dile getirir ?

BKNZ : Yukarıda "elveda intel, amd ve nvidia" yazmıyor, "elveda intel vs amd , nvidia vs amd-ati" yazıyor. Yani bu yorumu yazan adam intel amd nvidia bitti demiyor, samsung-apple vb çatışmaların intel-amd çatışmalarının önüne geçtiğini anlatıyor.

"arm gümbür gümbür" Çok merak ediyorum, arm platformu için böyle bir ifade yazılması için daha kaç akıllı telefon, tablet vb satılması gerekiyor ?


Bambaşka bir yere doğru gidiyoruz : Yani henüz varmadık, hala gidiyoruz, yani bu cümle gelecekten bahsediyor, gelecekte arm'dan intel'den amd'den bahsediyor...

Allta düşüncelerime katılmayan - abartılı bulan ve bunu güzel bir şekilde ifade eden üye de var.
Arm gümbür gümbür...Bambaşka bir yere doğru gidiyoruz, elveda intel vs amd , nvidia vs amd (ati)Alttaki yorumlardan sonra ge...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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resler 7 yıl
AMD al artık şu lisansı.
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SystemApps 7 yıl
a15 beklerken a7 geldi :D
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NuKe_MaNia 7 yıl
arm board lu htpc güzel olurdu valla ufak tefek
üreticiler birşeylerin peşinde ama yakında öğreniriz.
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lazloo 7 yıl SystemApps
SystemApps

a15 beklerken a7 geldi :D
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Bence ARM Mobil cihaz pazarının dışına çıkmayı düşünürse kaybeder.
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manyakurt 7 yıl
eulogy
Arm gümbür gümbür... Bambaşka bir yere doğru gidiyoruz, elveda intel vs amd , nvidia vs amd (ati)

bu irrasyonel yorumlara oldum olası kopuyorum ya okurken. Özellikle intel-amd-nvidia konu başlıkları altında çok var böyle yorumlar.
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Mobile Prof. 7 yıl
Tasarruf yapacağım diye performansı kaybetme Arm.
İyi bir şey olacağından eminim.
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JrMaster 7 yıl
eulogy
Arm gümbür gümbür... Bambaşka bir yere doğru gidiyoruz, elveda intel vs amd , nvidia vs amd (ati)

yavaş elveda ette sap gibi kalma ortada
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McGhoosT 7 yıl
ya şimdi bi düşününce telefonda 4 çekirdek ne demek ya bu gidişle yakınca core 2 quadlara sonrada daha üst işlemcilere rakip olacak bu arm lar. bide şu gpu ları küçültüp küçük ama 110 cfm hava akışı sunan sessiz fanlar icat etseler kasamız adsl kadar olurdu :D
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eulogy 7 yıl en beğenilen
Arm gümbür gümbür...

Bambaşka bir yere doğru gidiyoruz, elveda intel vs amd , nvidia vs amd (ati)


Alttaki yorumlardan sonra gelen zorunlu edit :

Bir insan evladı neden katılmadığı düşüncenin katılmadığı yönlerini dile getirmek yerine, düşüncenin sahibine laf sokma ihtiyacı hisseder ya da mevcut düşünce hakkındaki fikirleri yerine duygularını dile getirir ?

BKNZ : Yukarıda "elveda intel, amd ve nvidia" yazmıyor, "elveda intel vs amd , nvidia vs amd-ati" yazıyor. Yani bu yorumu yazan adam intel amd nvidia bitti demiyor, samsung-apple vb çatışmaların intel-amd çatışmalarının önüne geçtiğini anlatıyor.

"arm gümbür gümbür" Çok merak ediyorum, arm platformu için böyle bir ifade yazılması için daha kaç akıllı telefon, tablet vb satılması gerekiyor ?


Bambaşka bir yere doğru gidiyoruz : Yani henüz varmadık, hala gidiyoruz, yani bu cümle gelecekten bahsediyor, gelecekte arm'dan intel'den amd'den bahsediyor...

Allta düşüncelerime katılmayan - abartılı bulan ve bunu güzel bir şekilde ifade eden üye de var.
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Sajuuk 7 yıl
isterse arm değil mahmut işlemci A.Ş olsun da yeni model olsun, yenilik olsun önemli değil
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rainhard 7 yıl eulogy
eulogy


Arm gümbür gümbür...

Bambaşka bir yere doğru gidiyoruz, elveda intel vs amd , nvidia vs amd (ati)

biraz fazla olmuş sanki :)
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