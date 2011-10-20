ARM en iyi enerji tasarruflu işlemcisi Cortex A7 MPCore'u duyurdu

Mobil işlemci piyasasının hakimi ARM firması gelecek nesil mobil cihazlarda kullanmayı düşündüğü en fazla enerji tasarrufu sağlayan işlemcisi olacak Cortex A7 modelini duyurdu.





Cortex-A7 MPCore adını alacak olan model firmanın şimdiye kadar geliştirdiği en fazla enerji tasarrufu sağlayan uygulama işlemcisi olacak. Sistemin çalışma prensibine de ARM firması big.LITTLE adını vermiş. Prensip geleneksel güç tüketimi ve performans ilişkisine yeni bir bakış açısı getiriyor.





Tek bir Cortex-A7 işlemcisi günümüz mobil cihazların çoğunda kullanılan Cortex-A8 işlemcilerinden 5 kat daha fazla enerji tasarrufu yapıyor ve üstelik beşte bir oranında daha küçük. Buna rağmen önemli ölçüde daha fazla performansa sahip. Cortex-A8 mimarisi artık eskidi ve geliştirme masrafları hedeflerine ulaşmada oldukça sınırlayıcı oluyor. Cortex-A7 ise tamamen sentezlenebilir yapıda ve bu daha iyi performans vermesini sağlıyor.





Cortex-A7 işlemcisi 100$ altı piyasayı hedefliyor ve zengin kullanıcı tecrübesini gelişmekte olan ülkelerin pazarlarına da sokmayı amaçlıyor.





Cortex-A7 işlemcisini bu kadar başarılı kılan ise big.LITTLE işlemci prensibinin en iyi yüksek performansı sunan Cortex-A15 ile en iyi enerji tasarrufu sunan Cortex-A7 işlemcisini yongada sistem üzerinde birlikte kullanması. Big.LITTLE prensibi performansa bağlı olarak doğru iş için doğru işlemciyi seçiyor. "Big" ifadesi aslında Cortex-A15 mimarisini tanımlarken "LITTLE" da Cortex-A7 mimarisini tanımlıyor. Bu sayede ARM düşük güçte çalışan işlemci pazarındaki liderliğini devam ettirmiş olacak.





Broadcom, Compal, Freescale, HiSilicon, LG Electronics, Linaro, OK Labs, QNX, Redbend, Samsung, Sprint, ST-Ericsson ve Texas Instruments gibi donanım ortakları da bu teknolojileri destekliyor.





ARM Cortex-A7 işlemcisi 0.5mm2'lik bir alanı kaplıyor ve 28nm üretim mimarisini kullanıyor. Hem tek çekirdek hem çok çekirdekte rekabetçi bir performans sunuyor. Cortex-A7 işlemcisi tek başına da kullanılabilecek ve 2013-2014 zaman diliminde giriş seviyesi akıllı telefonlarda boy göstermeye başlayacak. Performansı ise günümüzün 500$ üstü amiral gemisi akıllı telefonları ile eşdeğer miktarda olacak.





NVIDIA'nın Kal-El Tegra 3 platformu hali hazırda 4 çekirdeğin yanında Cortex-A9 mimarisinde bir beşinci çekirdeği ortak bileşen olarak kullanıyor. Enerji verimliliğinin artırılmasında kullanılması amaçlanan bu bileşenin yerine Cortex-A7 bileşeni kullanıldığında enerji sarfiyatı yüzde 70 azalıyor.





Cortex-A7 MPCore işlemcilerinin farklı tasarımlarla piyasaya çıkışı için 2013-2014 yıllarını beklememiz gerekecek.