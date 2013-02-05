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ARM geçen yıl son çeyrekte yüzde 16 kar artışı yaşadı

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM geçen yıl son çeyrekte yüzde 16 kar artışı yaşadı

Mobil cihazların hızla artış gösterdiği günümüzde, Qualcomm, NVIDIA gibi tasarımcılar işlemci gelirlerini artırmaya devam ederken, bu tasarımcıların arkasındaki asıl firma olan İngiliz ARM da büyümesini sürdürüyor.

Geçen yıl son çeyrek mali raporlarına göre 164 milyon Pound gelir elde eden firma, vergi öncesi 80 milyon Pound kar elde etti. Geçen yıl aynı döneme göre gelirler yüzde 21, kar ise yüzde 16 artış gösterdi. Hisse başı kazanç 4.08$, net nakit akışı da 74 milyon pound oldu. 

Yıl geneline bakıldığında ise 576 milyon pound gelir, 276 milyon pound vergi öncesi gelir, 14.70$ hisse başı kazanç, 267 milyon pound nakit akışı elde edildi.

Son çeyrekte farklı kullanım alanları için 36 işlemci tasarımı lisanslandı. Sunucu ve ağ pazarında ise iki ARMv8 direktif seti, 6 ARMv8 işlemci ve 3 Cortex-A15 işlemci, 7 Mali grafik işlemci lisansı verildi. 2.5 milyar adet ARM tabanlı yonga sevkiyatı yapılırken, telif hakkı ücretleri yüzde 21 arttı. En büyük artış ise Cortex-A ve Mali tabanlı yongalarda yaşandı. 

Yılın ilk çeyreğinde de artış bekleyen firma 250 milyon dolarlık gelir öngörüsünde bulunuyor. 

http://ir.arm.com/phoenix.zhtml?c=197211&p=irol-irhome Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cagataykoroglu 6 yıl
V4LKyR
ARMnin adının geçtiği cihaz sayısı milyarlarla ifade ediliyor, ona rağmen elde ettikleri gelir 163 milyon £. Intel ise 12-13 milyar $ gelir elde ediyor eminim ki ARM kadar fazla cihaz üzerinde yok. Sen 12 milyon, milyar... Sen bu kadar parayı nerden buluyorsun? Bunun olayı nedir? Haa, diyeceksiniz ki, Intel direkt kendi üretip kendi satıyor, ARM lisanslıyor, üretenler Qualcomm, Samsung, MediaTEK, vs... Doğru, haklısınız tabi. Demekki üretim önemli bir kalem.

İntel in sadece işlemci ürettiğini sanan senin gibi insanlar da varmış.
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V4LKyR 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

V4LKyR

ARMnin adının geçtiği cihaz sayısı milyarlarla ifade ediliyor, ona rağmen elde ettikleri gelir 163 milyon £. Intel ise 12-13 milyar $ gelir elde ediyor eminim ki ARM kadar fazla cihaz üzerinde yok. Sen 12 milyon, milyar... Sen bu kadar parayı nerden buluyorsun? Bunun olayı nedir? Haa, diyeceksiniz ki, Intel direkt kendi üretip kendi satıyor, ARM lisanslıyor, üretenler Qualcomm, Samsung, MediaTEK, vs... Doğru, haklısınız tabi. Demekki üretim önemli bir kalem.


İntel in sadece işlemci ürettiğini sanan senin gibi insanlar da varmış.

Düşünelim... Intel çipten başka ne üretiyor olabilir? Televizyon...? Araba...?
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wolf silver 6 yıl
arm ın bılgısayar pazarına da el atmasını beklıyoruz.. sadece o bızı bu tekelcı ıntelden kurtarabılır...
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Rubisco 6 yıl
Elma armut karıştırmayın ARM'ın fiziksel ürün sattığı yok. x86 temelli tasarımlar Intel tarafından satılıyor olsaydı belki karşılaştırma imkanı olurdu.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
intel bile artık bir noktada devamlı x86 mimarisini üretmekten bıktı !
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OverClocK1ng 6 yıl
Sadece o da değil V4LKyR.
Intel hayvan gibi kâr koyup satıyor. ARM ise kanaatkâr.
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cagataykoroglu 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Sadece o da değil V4LKyR.
Intel hayvan gibi kâr koyup satıyor. ARM ise kanaatkâr.

ARm kanaatkar mı? ARM sadece teknoloji üretiyor. Lisanslarla geçiniyor. AMD kullanıcı dostu demek kadar anlamsız bir yorum olmuş.
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V4LKyR 6 yıl
ARM'nin adının geçtiği cihaz sayısı milyarlarla ifade ediliyor, ona rağmen elde ettikleri gelir 163 milyon £. Intel ise 12-13 milyar $ gelir elde ediyor eminim ki ARM kadar fazla cihaz üzerinde yok. Sen 12 milyon, milyar... Sen bu kadar parayı nerden buluyorsun? Bunun olayı nedir? Haa, diyeceksiniz ki, Intel direkt kendi üretip kendi satıyor, ARM lisanslıyor, üretenler Qualcomm, Samsung, MediaTEK, vs... Doğru, haklısınız tabi. Demekki üretim önemli bir kalem.
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