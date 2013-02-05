ARM geçen yıl son çeyrekte yüzde 16 kar artışı yaşadı





Mobil cihazların hızla artış gösterdiği günümüzde, Qualcomm, NVIDIA gibi tasarımcılar işlemci gelirlerini artırmaya devam ederken, bu tasarımcıların arkasındaki asıl firma olan İngiliz ARM da büyümesini sürdürüyor.





Geçen yıl son çeyrek mali raporlarına göre 164 milyon Pound gelir elde eden firma, vergi öncesi 80 milyon Pound kar elde etti. Geçen yıl aynı döneme göre gelirler yüzde 21, kar ise yüzde 16 artış gösterdi. Hisse başı kazanç 4.08$, net nakit akışı da 74 milyon pound oldu.





Yıl geneline bakıldığında ise 576 milyon pound gelir, 276 milyon pound vergi öncesi gelir, 14.70$ hisse başı kazanç, 267 milyon pound nakit akışı elde edildi.





Son çeyrekte farklı kullanım alanları için 36 işlemci tasarımı lisanslandı. Sunucu ve ağ pazarında ise iki ARMv8 direktif seti, 6 ARMv8 işlemci ve 3 Cortex-A15 işlemci, 7 Mali grafik işlemci lisansı verildi. 2.5 milyar adet ARM tabanlı yonga sevkiyatı yapılırken, telif hakkı ücretleri yüzde 21 arttı. En büyük artış ise Cortex-A ve Mali tabanlı yongalarda yaşandı.





Yılın ilk çeyreğinde de artış bekleyen firma 250 milyon dolarlık gelir öngörüsünde bulunuyor.

http://ir.arm.com/phoenix.zhtml?c=197211&p=irol-irhome