ARM icra kurulu başkanı Warren East emekliye ayrılıyor





Mobil cihaz segmentinde işlemci dendiğinde akla ilk gelen isim olan ve mobil cihaz haricinde entegre sistemlerde de sıkça kullanılan İngiliz ARM, tepe yöneticisinde değişikliğe gidiyor.





1994 yılında danışman olarak şirkette göreve başlayan ve 2001 yılından bu yana icra kurulu başkanlığını yürüten Warren East, 1 Temmuz itibariyle emekliye ayrılacağını duyurdu.





ARM'ın bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan East, koltuğunu ise Simon Segars'a bırakacak.





Segars 1991 yılından bu yana çalıştığı ARM’ın yönetim kuruluna 2005 yılında katılmıştı. Sırasıyla Global Satış ve İş Geliştirme bölümlerinde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Segars CEO'luk görevi yanında fikri hak faaliyetlerini de takip edecek.





Mobil işlemci tasarımı yapan ve tasarımı lisanslayarak gelir elde eden ARM, geçen yıl 300 yarı iletken üreticisine lisans sattı ve 9 milyar yongasetinde imzası bulunuyor. Warren East döneminde ise toplamda 40 milyar ARM tabanlı yonga için lisans geliri elde edildi. Mühenislik konusunda büyük tecrübesi olan Simon Segars ile ARM daha büyük atılımlar yapacağına inanıyor.

http://assets.sbnation.com/assets/2346289/ARM_Announcement_2013_03_19_FINAL.pdf