ARM : Intel yeni bir işletme modeli olmadan bizimle mücadele edemez





Masaüstü işlemci sektöründe Intel liderliği kimseye kaptırmazken, mobil pazarda ise benzer bir hakimiyet İngiliz ARM firmasında bulunuyor. Ancak masaüstünde ARM, Intel'e rakip olmayı planlarken, Intel de mobil pazarda ARM ile rekabet etmeyi planlıyor. Her iki firma da zaman zaman birbirlerini eleştirmekten geri durmuyor.





Bir süre önce Intel, masaüstü platformunda ARM'ın hiç şansı olmadığını belirtmişti. Bu kez ARM Ar-Ge yöneticisi Krisztian Flautner, Intel'in işletme modelini eleştirdi.





Flautner, mobil pazarda Intel'in karşısına çıkacak pek çok lisans ortağı olduğunu belirterek, Intel'in buna hiç de alışık olmadığını savundu. Hemen hemen her mobil cihazda bir ARM tabanlı işlemci olduğu için aslında mobil pazarda oyunun galibi şimdiden belli sayılabilir.





Intel'in ana teknolojiye ağırlık vererek, kapalı bir işletme modeli dayatmaya çalışıyor. ARM dünyasında ise her ortağın uzmanlık konusu, diğerlerinin gelişmesine yardım ediyor. Bu işi ortaklık içerisinde yapmak, yekpare bir yapı içerisinde yapmaktan daha iyi.





Ortaklara özel lisanslama konusuna da değinen Flautner, zaten bu işin uzmanı olduklarını ve ortaklarının hassasiyetlerine göre lisanslama yaptıklarını dile getirdi.





ARM'ın özellikle sunucu pazarına yaptığı hamleler biliniyor ve son olarak AMD ile uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzalandı. Flautner, sunucu pazarında farklı gereksinimler ve kullanım şekilleri olduğuna dikkat çekerek, şu anda Facebook gibi hafıza önbellekleme sistemlerindeki iş yüklerini inceleme altına aldıklarını ifade etti.





Sunucu cihazları devasa enerji ve soğutma gücü gerektiren sistemler olduğu için ARM'ın bu alandaki yatırımları da önem kazanıyor. Ancak firma veri merkezlerinin tasarımını değiştirmek niyetinde değil. Mobil segmentte olduğu gibi yongada sistem - SOC tasarımları ile bu alanda ilerlemek istiyor. Ancak bunları konuşmak için şimdilik erken.





AMD ile ortaklıklarına da değinen Flautner, sunucu pazarında güçlü ve erişilebilirliği yüksek pazarlara sahip bir firma olan AMD ile önemli işler yapacaklarına inandığını vurguladı.





Flautner ayrıca Raspberry Pi projesinin başarısını çok anlamlı buluyor. Bu sayede daha çok genç geliştiricinin ARM işlemcilere olan ilgisinin artacağını düşünüyor.

http://www.techweekeurope.co.uk/news/arm-r-d-chief-intel-cant-beat-us-without-a-new-business-model-100646