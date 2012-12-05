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ARM : Intel yeni bir işletme modeli olmadan bizimle mücadele edemez

6 yıl
863
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35
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstü işlemci sektöründe Intel liderliği kimseye kaptırmazken, mobil pazarda ise benzer bir hakimiyet İngiliz ARM firmasında bulunuyor. Ancak masaüstünde ARM, Intel'e rakip olmayı planlarken, Intel de mobil pazarda ARM ile rekabet etmeyi planlıyor. Her iki firma da zaman zaman birbirlerini eleştirmekten geri durmuyor.

Bir süre önce Intel, masaüstü platformunda ARM'ın hiç şansı olmadığını belirtmişti. Bu kez ARM Ar-Ge yöneticisi Krisztian Flautner, Intel'in işletme modelini eleştirdi.

Flautner, mobil pazarda Intel'in karşısına çıkacak pek çok lisans ortağı olduğunu belirterek, Intel'in buna hiç de alışık olmadığını savundu. Hemen hemen her mobil cihazda bir ARM tabanlı işlemci olduğu için aslında mobil pazarda oyunun galibi şimdiden belli sayılabilir. 

Intel'in ana teknolojiye ağırlık vererek, kapalı bir işletme modeli dayatmaya çalışıyor. ARM dünyasında ise her ortağın uzmanlık konusu, diğerlerinin gelişmesine yardım ediyor. Bu işi ortaklık içerisinde yapmak, yekpare bir yapı içerisinde yapmaktan daha iyi.

Ortaklara özel lisanslama konusuna da değinen Flautner, zaten bu işin uzmanı olduklarını ve ortaklarının hassasiyetlerine göre lisanslama yaptıklarını dile getirdi.

ARM'ın özellikle sunucu pazarına yaptığı hamleler biliniyor ve son olarak AMD ile uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzalandı. Flautner, sunucu pazarında farklı gereksinimler ve kullanım şekilleri olduğuna dikkat çekerek, şu anda Facebook gibi hafıza önbellekleme sistemlerindeki iş yüklerini inceleme altına aldıklarını ifade etti.

Sunucu cihazları devasa enerji ve soğutma gücü gerektiren sistemler olduğu için ARM'ın bu alandaki yatırımları da önem kazanıyor. Ancak firma veri merkezlerinin tasarımını değiştirmek niyetinde değil. Mobil segmentte olduğu gibi yongada sistem - SOC tasarımları ile bu alanda ilerlemek istiyor. Ancak bunları konuşmak için şimdilik erken.

AMD ile ortaklıklarına da değinen Flautner, sunucu pazarında güçlü ve erişilebilirliği yüksek pazarlara sahip bir firma olan AMD ile önemli işler yapacaklarına inandığını vurguladı.

Flautner ayrıca Raspberry Pi projesinin başarısını çok anlamlı buluyor. Bu sayede daha çok genç geliştiricinin ARM işlemcilere olan ilgisinin artacağını düşünüyor.  

http://www.techweekeurope.co.uk/news/arm-r-d-chief-intel-cant-beat-us-without-a-new-business-model-100646 Yorum Yaz
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Statistik 6 yıl en beğenilen
Intel'in hakimiyeti yuzunden masaustu teknolojileri hic gelismiyor ya da cok yavas gelisiyor diyelim, mobil'de ise tam tersi , cok hizli gelisme var, baksaniza 1.5 yil sure icinde tek cekirdekten 4 cekirdege gecildi, buna ragmet birileri hala Intel'i durmadan ovuyor
Intel'in hakimiyeti yuzunden masaustu teknolojileri hic gelismiyor ya da cok yavas gelisiyor diyelim, mobil'de ise tam tersi , cok hizli gelisme var, baksaniza ...
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hacı.basat 6 yıl
Rubisco, 99 liraya arm işlemcili Android tablet alabiliyoruz, buna muadil intel tavsiyen nedir?
1 Yanıt Yanıtla +5
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Statistik 6 yıl hacı.basat
Hasanhh
Rubisco, 99 liraya arm işlemcili Android tablet alabiliyoruz, buna muadil intel tavsiyen nedir?


99 liraya Atom islemci bile alinmaz
HasanhhRubisco, 99 liraya arm işlemcili Android tablet alabiliyoruz, buna muadil intel tavsiyen nedir?99 liraya At...
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1 Avatar
melikulupinar 6 yıl
hayyam_karadenizli
Bu tarz cümleler dinamittir, dalgınlıkla mı yazıyor bilmiyorum, ban sebebi olduğunu biliyorum.

Dinamit kesmez. 155'lik geliyor.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Yazmayı unutmuşum, burada arkadaşlar birbirlerini kırmışlar, bu noktadan sonrası özeldir, girip arm intel ssd falan açıklaması ben vermem, Rubisco soruyor ama fikrimi yazsam bana da benzer ifadeler kullanmayacağı ne malum, başkalarının fikirlerine saygı olmalı burada, arkadaşım bence böyle, öteki de yok hayır bence böyle der, forum bu demektir, birileri birilerini itham ediyorsa o başka bir şeydir. Haberin başlığı Hasan değil, Rubisco değil.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Her zamanki Rubisco, bakalım ne kadar zaman daha yazmana izin verecekler.
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MoNtReaL 6 yıl
Rubisco derdini açıklamaya çalışmış, cevap veremeyenler Rubisco'nun kendine hakaret ettiğini iddia etmiş. Her zamanki durumlar işte.
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hacı.basat 6 yıl
Terbiyesiz sensin , serseri,
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deadric 6 yıl
işlemci fiyatlarını 0.2 ile çarparsa mücadele edebilir belki :)
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Rubisco 6 yıl
@Hasanhh Terbiyesizleşmenin alemi yok tamam mı, yazılan şeylerden farklı anlam çıkartacak kadar farklı bi aglı seviyen varsa söyle ona göre en yalın halde yazmaya çalışaım. Sen ve benzeri bakış açısında olanlar da bi zahmet sahip olduğunuz inanca göre değil de varolan bilgiye göre yorum yapın.

Yukarda yazılanları gören diyecek ki ARM sanki amme hizmeti yapıyor, kavramları varolan şeyleri birbirine karıştırıp duruyorsunuz. darkura da yazmış yanlış bakış açısıyla, açık bi sistem ne demek açıklasanıza bi zahmet? ARM ne yapar gidip kapısını çalsak bize mimari mi verir? ISA lisansı olan, üretim lisansı olan firmalar birbirleriyle teknoloji alışverişinde mi bulunuyor sanıyorsunuz siz? Herçey açık şeffaf kimin ne yaptığı ettiği geliştirdiği birbirlerine geçebiliyor mu sanıyorsunuz? Açık sistemi yanlış olarak kullanmayın, parasını verirsin belli bi temel mimariye sahip olursun o kadar. Satılık olduğu için parasını veren herkezin satın alabildiği için bu açık anlamına gelmez, zaten burda yazan bazı arkadaşlar açık ile sadece o kadrlık kısmını kastediyorlar. Ondan sonra gerçekleşen hiçbişey açık değldir ve hep yanlış birbirine karıştırılarak kullanılıyor bütün kavramlar ve kafanızda bişeyler yanlış şekilleniyor.

Yukarda 50 kere yazdım sanırım,

ARM Intel'e diyor ki : Sen bu kafayla mal satamazsın, iş yapamazsın, benim teknolojim daha iyi, iş modelim daha iyi. Sende x86 lisansını millete sat, kendi fabrikalarını millete aç.

Intel diyor ki : Benim fabrikam var, tekonolijim var, deneyimim, insan gücüm param var. Mevcut müşterilerm de var. x86 ztn benim elimde, mal mıyım bunu başkalarına açayım? Şu an geldiğim nokta teknolojik olarak seninle rekabet etmye yeterli. Varolan çipime talip olan bi sürü ortak var. Yani benim para kazanamayacağımı iddia etmen yanlış.

Bunların nesini tersinden anlıyorsunuz?
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E_Aydin35 6 yıl
ARM iddalı ve doğru konuşmuş, destekli ve doğruluk payı olan söylemlerde bulunmuş.. Gözdağı da vermiş, bu kış çetin ve tansiyonlu rekabet içinde geçecek anlaşılan.. :)
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Orijinalden alıntı: umutarslan.com
atom x86 çalıştırıyor arm çalıştırıyorsa ondan alıp kullanın.sapla samanı karıştırmamak gerek.

İkisi bir elmayla armut yada teşbihindeki gibi sapla saman değiller, muadil ürünler bunlar. Via işlemcili kasam var ama arm işlemcili tabletimle görüyorum işlerimi.
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Rubisco 6 yıl
Ne kadar okuduğunu anlamama burnunun dikine gitme konusunsa ustalık sahibi olmuşuz ya.

Basitinden böyle olsun o zman :

- Flautner (ARM) : Sen bu kafayla mal satamazsın (Intel'e söylüyor).

- Intel : Benim fabrikam var, teknolojim var, işgücüm kaynaklarım var oyuncaklarım. Anlaşma yaptığım ortaklar var, yeni oyuncaklarımı isteyen bi sürü müşteri var, sen neyin kafasını yaşıyosun.

Şurda haberle alakalı 1 tane yorum yok, hepsi alakasız alakasız şeyler. Direk haberle ilgili diyecek bişeyiniz varsa onunla başlayın. Adam diyoki senin işmodelin dandik, işe yaramaz. Ne demek bu bileniniz varsa yazsın (ben bahsettim zaten). Intel'in stratejisi iyi kötü bildiğiniz bişey varsa yazın iyi mi gidio kötü mü gidio, para kazanır mı bu işten vs. diye.

@Hasanhh Gözünü kapatıp görmezlikten geldiğn şey, 100 tl lik Arm9 Arm11 kullanan cihazlara karşı rakip olabilecek herhangi bir ARM/MIPS dışı alternatif olmadığını bildiğin halde, bunu argüman olarak kullanıp habere arka çıkıp Intel'in iş yapmayacağını düşünmen. Kim bu devirde Arm9 çip üretiyo? O kadar ucuz cihazlar mı Intel'in para kazanmasını engelleyecek?

Intel'in ilk defa ARM uyumlu çipi Medfield, o yüzden ilk olarak onu kıstas alınması lazım Intel'in bu alandaki ilk gerçek adımı odur diye söylüyorum yazılanlara bak burda.

Adam, Intel bu kafa ile para kazanamaz demiş, ARM'ın hitap ettiği pazarın % bilmem kaçını ele geçiremez demiş, bizimle başedemez demiş. Alla aşkına bi yazın, bizimle baş edemezden kasıt teknoloji mi, para kazanmak mı, pazarın belli bi kısmını ele geçirmek mi (ARM'ın pazar payı derken de ne kastediliyorsa artık, ARM işlemci üretmiyor, başkaları üretiyor. Tek kastedilen burda ARM'dan üretim/tasarım lisansı alıp işlemci üreten firmaların ürettiği işlemciler, Exynos, Krait Tegra vs. gibi )? Bu direk olarak ARM'ı etkileyecek bişey değil, satışlardan veya lisanslamalarını da etkileyecek bişey değil. Intelin ürettiği zımbırtılar mimari olarak ARMv7 ile uyumlu.

Bu haberin, Intel-Otellinin çıkıp ahkam kestiği haberlere bi tür cevap olduğunu, yazılanların başka şeylerin üstünü kapadığını laf soktuğunu umarım anlayabiliyorsunuzdur. Adam Intel'e, "birader sen kendi işlemcilerinin lisansını satıp para kazanmıyorsun, ama biz öyle yapıyoruz, sen dandiksin" diyor kısaca. Bunu çarpıtıp çarpıtıp alakasız noktalara çekip durmyayın bi zahmet.

x86 / Arm V7 ile ilgili yazan diğer arkadaşlar, Intel Medfield platformu ile, Android işletim sistemi kullanan cihazlara girebilmek için farklı bi çip geliştirdi. Bu Medfield çipleri ARM uyumlu, hemde x86 uyumlu. ARM lisansı ucuz olduğu için Intel'in elinde var zaten bu. ARM'ın komutlarını x86'ya çevirip çalıştırıyor Android altında. Performans olarak bi miktar kayba uğruyor ama çok fazla değil. Testlerde durumu fena değil bu yüzden. Bunn elma armutla alakası yok.
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umutarslan.com 6 yıl
Statistik
HasanhhRubisco, 99 liraya arm işlemcili Android tablet alabiliyoruz, buna muadil intel tavsiyen nedir?

99 liraya Atom islemci bile alinmaz

ark.intel.com/...
atom işlemci fiyatları.ayrıca atom x86 çalıştırıyor arm çalıştırıyorsa ondan alıp kullanın.sap'la samanı karıştırmamak gerek.
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alemburda34 6 yıl
Arm yapamazsınız demiyor ki resmen demiş yaparsan bizim patentlere takılırsın demiş. Arm ve intel patent savaşları başlar gibimi geliyor :D
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Orijinalden alıntı: Hasanhh
99 liraya alabildiğim arm işlemcili tablete muadil intel göstermemişsin
intel çok iş mi başardı? Sonuçta bir sorun var, demekki arada ciddi hataları olmuş, yöneticisi oturur düşünür nerde hata ettik diye çözerler

intel yöneticileri toplantı yapıp çözüm kararı alıyorlarmış, tabletlere zam yapmayanlara ve intel dışı tablet satanlara mal vermezlermiş.. :) işte çözüm, sizce yapar mı?
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