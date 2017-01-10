ARM, lisanslarını x86 desteği ile güncelliyor

Bir süre önce Qualcomm ve Microsoft’un ortaklığa giderek ARM mimarisi üzerinde akıcı Windows 10 emülasyonu geliştirmesinin ardından gözler ARM firmasına çevrilmişti. Japon Softbank iştiraki ARM duyuruyu yapmakta gecikmedi.

ARM Üzerinde Windows 10

Bundan böyle üreticiler ARM mimarisi üzerinde x86 uygulamalarını çalıştırabilmek için firmadan lisans alabilecek. Şimdiye kadar sadece Qualcomm’a özel olan bu lisans artık tüm üreticilerin beğenisine sunulmuş durumda.

ARM’ın x86 mimarisini desteklemeye başlaması elbette çok önemli bir gelişme. Bu eksiklik nedeniyle ARM işlemciler Windows dünyasına adım atamamış, tam Windows deneyimi de ARM platformundan uzak kalmıştı. Şimdi bu iki dev güçlerini birleştirmiş oldu.

ARM mimarisinin tam Windows desteği sunacağı aslında Qualcomm’un tanıtımında gündeme gelmişti. Bilindiği üzere geliştirilen yeni bir emülatör ile Windows 10 uygulamaları Snapdragon 820 üzerinde akıcı bir şekilde çalışabiliyordu. Snapdragon 835 ile gecikmelerin neredeyse sıfıra indirileceği belirtiliyor.

Henüz üreticilerden gelen net bir haber yok. Sadece Snapdragon 835 yonga setinin çok akıcı bir biçimde Windows 10 uygulamalarını çalıştıracağı açıklandı. Apple A, Eyxnos veya Kirin gibi yonga setlerinde ne tür optimizasyonlar yapılacak yıl içerisinde göreceğiz.

Potansiyel Büyük

ARM’ın x86 desteği büyük bir potansiyele sahip. Microsoft’un tam Windows 10 deneyimi ile piyasaya süreceği Surface akıllı telefonunda Snapdragon 835 yonga seti olacağı iddia ediliyor. Yine diğer firmalardan ARM mimarisi üzerinden çalışan Windows 10 telefonlar görebiliriz.

Peki bu durumda Windows 10 mobil ne olacak? Bu sorunun cevabı henüz net değil. ARM işlemciler ve Windows 10 deneyimi birleştikten sonra üreticilerin mobil sürüme ilgi göstermeyeceği ortada. Hali hazırda Windows 10 ile içli dışlı olan aynı zamanda ARM mimarisini de kullanan Huawei, Samsung, LG gibi üreticiler daha kolay bir şekilde Windows 10 telefonlar geliştirebilir.

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Bu hamlenin önümüzdeki dönemde Windows 10 telefon ekosistemine yarayacağı şüphe götürmez. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi mobil sürümden uzak kalmayı tercih eden üreticiler Windows 10 telefonu fikrine sıcak bakacaktır.

Diğer taraftan Intel’in nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. Masaüstü işlemci sektörünün tek hakimi durumunda olan Intel bu yıl AMD Zen mimarisi tarafından oldukça zorlanacak. Bunun yanında ARM da rekabete eklenince Intel’in işi hiç de kolay değil gibi görünüyor.