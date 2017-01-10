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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ARM, lisanslarını x86 desteği ile güncelliyor

Uzun süredir beklenen ARM mimarisinde x86 desteği nihayet gerçekleşiyor. Masaüstü alanında ARM’ı önemli bir konuma getirecek olan x86 desteği için lisans süreci resmen başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce Qualcomm ve Microsoft’un ortaklığa giderek ARM mimarisi üzerinde akıcı Windows 10 emülasyonu geliştirmesinin ardından gözler ARM firmasına çevrilmişti. Japon Softbank iştiraki ARM duyuruyu yapmakta gecikmedi.

ARM Üzerinde Windows 10

Bundan böyle üreticiler ARM mimarisi üzerinde x86 uygulamalarını çalıştırabilmek için firmadan lisans alabilecek. Şimdiye kadar sadece Qualcomm’a özel olan bu lisans artık tüm üreticilerin beğenisine sunulmuş durumda.

ARM’ın x86 mimarisini desteklemeye başlaması elbette çok önemli bir gelişme. Bu eksiklik nedeniyle ARM işlemciler Windows dünyasına adım atamamış, tam Windows deneyimi de ARM platformundan uzak kalmıştı. Şimdi bu iki dev güçlerini birleştirmiş oldu.

ARM mimarisinin tam Windows desteği sunacağı aslında Qualcomm’un tanıtımında gündeme gelmişti. Bilindiği üzere geliştirilen yeni bir emülatör ile Windows 10 uygulamaları Snapdragon 820 üzerinde akıcı bir şekilde çalışabiliyordu. Snapdragon 835 ile gecikmelerin neredeyse sıfıra indirileceği belirtiliyor.

Henüz üreticilerden gelen net bir haber yok. Sadece Snapdragon 835 yonga setinin çok akıcı bir biçimde Windows 10 uygulamalarını çalıştıracağı açıklandı. Apple A, Eyxnos veya Kirin gibi yonga setlerinde ne tür optimizasyonlar yapılacak yıl içerisinde göreceğiz.

Potansiyel Büyük

ARM’ın x86 desteği büyük bir potansiyele sahip. Microsoft’un tam Windows 10 deneyimi ile piyasaya süreceği Surface akıllı telefonunda Snapdragon 835 yonga seti olacağı iddia ediliyor. Yine diğer firmalardan ARM mimarisi üzerinden çalışan Windows 10 telefonlar görebiliriz.

Peki bu durumda Windows 10 mobil ne olacak? Bu sorunun cevabı henüz net değil. ARM işlemciler ve Windows 10 deneyimi birleştikten sonra üreticilerin mobil sürüme ilgi göstermeyeceği ortada. Hali hazırda Windows 10 ile içli dışlı olan aynı zamanda ARM mimarisini de kullanan Huawei, Samsung, LG gibi üreticiler daha kolay bir şekilde Windows 10 telefonlar geliştirebilir.

Ayrıca Bkz. "Telefonunuzla kaydettiğiniz videolara profesyonel ses kaydı desteği"

Bu hamlenin önümüzdeki dönemde Windows 10 telefon ekosistemine yarayacağı şüphe götürmez. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi mobil sürümden uzak kalmayı tercih eden üreticiler Windows 10 telefonu fikrine sıcak bakacaktır.

Diğer taraftan Intel’in nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. Masaüstü işlemci sektörünün tek hakimi durumunda olan Intel bu yıl AMD Zen mimarisi tarafından oldukça zorlanacak. Bunun yanında ARM da rekabete eklenince Intel’in işi hiç de kolay değil gibi görünüyor. 

 

http://wccftech.com/arm-announces-restrictions-vendors-run-x86-systems/ Yorum Yaz
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BekirHan 2 yıl en beğenilen
O değilde Ekrem dolar aldı başını gidiyor kardeş. Ne yapacağız?
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SysEdit 2 yıl
Benim anlamadığım Amerika' da iyi birşey olunca da Dolar yükseliyor kötü birşey olunca da dolar yükseliyor ne menem iştir anlamadım...
3 Yanıt Yanıtla +5
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Turkforce 2 yıl
Intel'i güzel günler bekliyor. 2017 işlemci fiyatlarında müthiş rekabete sahne olacak gibi görünüyor.
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pUnduli 2 yıl
ARM a x86 desteği gelmiyor, x86 uygulama çalıştırma geliyor birbirinden farklı şeyler. Çok mu gerekli bir hamle tartışmalı ileride belki bir işe yaratırlar.
"Benim anlamadığım Amerika' da iyi birşey olunca da Dolar yükseliyor kötü birşey olunca da dolar yükseliyor ne menem iştir anlamadım... " kısmına gelince
Amerika'da işler iyiye gittikçe yatırım amaçlı Türkiye'de bulunan sıcak para ülkesine dönme eğilimine girmeye başladığı için dolar yükselir. Tam tersi durumda ise Türkiye'nin sadece dolar değil akla gelecek gelmeyecek her para karşısında değer kaybından açıkça belli olduğu üzere, başkanlık saçmalığı üzerinden algılanan risk ve düşük faiz nedeniyle Türk piyasasından çıkış var. Diğer bir deyişle, Amerika iyiyse hızlı değilse yavaş kaçıyor sıcak para.
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spenx01 2 yıl
TL, Suriye para birimi karisinda bile deger kaybetti ve ediyor. Bunu anlayabiliyor musunu? Adamlarin ulkesi yikiliyor, savas, teror bizim kat kat fazlamiz problemleri var. Tayland bahti da TL karsisinda degerlendi. Diger ulkeler, ABD dolari disariya verirken, ABD dolari ulkesine geri cagirinca ne yapacaklarini planladilar. Turkiye araplara guvendi. Bastakilerin hepsi dolar zengini zaten, tuzlari kuru. Bir de millete dolarlarini bozdurup, kendileri ucuz kurdan alip, sonra da dolar bozdurmak ise yaramaz dediler. resmen ulkeyi elegeciren yasadisi ornagize suc orgutu hatta teror orgutu.
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kadirirdem 2 yıl
desenize mobilde veya tabletlerde windows yaygınlaşacak...
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Guest-5B59C177F 2 yıl
ilginç bir şekilde konu ekonomiye çekilmiş.
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The white warrior 2 yıl
Performans kaybı ne olur yakında anlarız
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interwap 2 yıl

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SysEdit 2 yıl
Benim anlamadığım Amerika' da iyi birşey olunca da Dolar yükseliyor kötü birşey olunca da dolar yükseliyor ne menem iştir anlamadım...
2 Yanıt Yanıtla +5
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idombayci 2 yıl SysEdit
SysEdit

Benim anlamadığım Amerika' da iyi birşey olunca da Dolar yükseliyor kötü birşey olunca da dolar yükseliyor ne menem iştir anlamadım...

Benim anlamadığım da dolar düşse de Türkiyede herşeyin fiyatı artıyor. Sadece çalışan ücreti sabit. :(
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Kerim5100 2 yıl SysEdit
SysEdit
Benim anlamadığım Amerika' da iyi birşey olunca da Dolar yükseliyor kötü birşey olunca da dolar yükseliyor ne menem iştir anlamadım...

Bizim paramız daha çok değer kaybettiği için çok da şaapmamak lazım oraları..
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BekirHan 2 yıl en beğenilen
O değilde Ekrem dolar aldı başını gidiyor kardeş. Ne yapacağız?
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arm, arm windows 10 ve
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