ARM, son çeyrekte karını yüzde 23 artırdı

Intel'in akıllı telefon ve tablet pazarında sıkı bir rekabete tutuşmak istediği mobil işlemci segmentinin hakimi ARM, yılın ikinci çeyreğini karlarında yükselişle kapattı.





İngiliz şirketi özellikle akıllı telefonlardaki yükselen talep nedeniyle piyasaya beklentilerini aştı. Bununla birlikte iPad ve iPhone satışları beklentinin altında kalırken, Intel ve Qualcomm da beklentilerini düşürmüştü.





İkinci çeyrekte 135.3 milyon işlemci satışı yapan ARM, vergi öncesi karını yüzde 23 artışla 103.25 milyon dolara yükseltti. Elde edilen gelir 213 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisselerdeki artış ise 5.5 cent oldu. Farklı sektörlerde kullanılan uygulamalara yönelik toplam yonga sevkiyatı ise 2 milyar oldu.





Yılın ilk yarısı göz önüne alındığında gelir 422 milyon dolar, vergi öncesi kar 198 milyon dolar olarak hesaplandı.





Tüm yıl analizlerine göre ise gelir 875 milyon dolar olacak.





Firma teknolojilerine olan güçlü talebin ve lisanslamadaki güçlü performansın devam edeceğini belirtiyor. Ancak analistler tarafından makroekonomik sıkıntıların bu talebe darbe vurabileceği tahmin ediliyor.