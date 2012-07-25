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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ARM, son çeyrekte karını yüzde 23 artırdı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in akıllı telefon ve tablet pazarında sıkı bir rekabete tutuşmak istediği mobil işlemci segmentinin hakimi ARM, yılın ikinci çeyreğini karlarında yükselişle kapattı.

İngiliz şirketi özellikle akıllı telefonlardaki yükselen talep nedeniyle piyasaya beklentilerini aştı. Bununla birlikte iPad ve iPhone satışları beklentinin altında kalırken, Intel ve Qualcomm da beklentilerini düşürmüştü.

İkinci çeyrekte 135.3 milyon işlemci satışı yapan ARM, vergi öncesi karını yüzde 23 artışla 103.25 milyon dolara yükseltti. Elde edilen gelir 213 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisselerdeki artış ise 5.5 cent oldu. Farklı sektörlerde kullanılan uygulamalara yönelik toplam yonga sevkiyatı ise 2 milyar oldu.

Yılın ilk yarısı göz önüne alındığında gelir 422 milyon dolar, vergi öncesi kar 198 milyon dolar olarak hesaplandı.

Tüm yıl analizlerine göre ise gelir 875 milyon dolar olacak.

Firma teknolojilerine olan güçlü talebin ve lisanslamadaki güçlü performansın devam edeceğini belirtiyor. Ancak analistler tarafından makroekonomik sıkıntıların bu talebe darbe vurabileceği tahmin ediliyor.

http://ir.arm.com/phoenix.zhtml?c=197211&p=irol-newsarticle&ID=1718048 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
Uyuyan dev uyandı diyorlar.
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alpa07 6 yıl
Ne paralar dönüyor be
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BarGoS 6 yıl
helal olsun adamlara
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danGerfuLL 6 yıl
Hisse artışı iyiymiş. Önceki yıllardan ARM'a borsada yatırım yapanlar iyi kazanmıştır şu zamana kadar.
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