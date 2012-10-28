ARM üçüncü çeyrek gelirlerini 230 milyon dolara çıkardı

Haber Editörü
Mobil işlemci dendiğinde akla ilk gelen isim olan ve Intel, MIPS gibi firmaların rekabete soyunduğu ARM, son çeyrekte gelirlerini yine artırdı.
İşin tasarım tarafında olan teknolojilerini lisanslayarak gelir elde eden ARM, üçüncü çeyrekte yaklaşık 230 milyon dolar gelir elde etti. Vergi öncesi kar ise 109 milyon dolar olarak kayda geçti.
Akıllı telefon ve tablet ürünlerinde artan işlemci talebi firmanın gelirlerini de artırıyor. Son çeyrekte lisans gelirleri 121 milyon dolara ulaştı.
ARM'ın Cortex - A tasarımı pahalı olmasına rağmen büyük bir talep yoğunluğu yaşıyor. Geçen yıl toplam sevkiyatın yüzde beşi Cortex tasarımı iken son çeyrekte yüzde dokuza yükseldi. Lisans gelirlerinin yüzde 35'ini ise yine Cortex tasarımı oluşturuyor. Yonga başı 4.4 cent olan bedel 4.9 cente yükseldi.
Dördüncü çeyrekte de güçlü bir talep bekleyen firma, yıl toplamında 885-890 milyon dolar gelir hedefliyor.
http://www.reuters.com/article/2012/10/23/us-arm-idUSBRE89M09220121023 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gelecek parlaklığı konusunda kesinlikle haklısınız..
ARM'ın belki şuan gelirleri başka firmalarınkine baktığımızda küçümsenecek gibi geliyor ancak büyük bir potansiyele sahip bir firma, ileride ve gelecek senelerde yapacağı her olumlu atılım onlara büyük bir avantaj ile dönecektir.. Özellikle mobil sektörün işlemcileri konusunda.
@osmanefeozkan takip edemediğin şeylerin olduğu belli, şu anki yönetim 2006-2007'lerden beri varolan terslikleri yanlışlıkları toparlamaya çalışıyor. Mobil alanda Trinity ile oldukça iyi konuma geldi. 25-35W lık Trinityler 17W lık IB lere kabul edilebilir seviyede pil süresi sunuyor. AMD tabanlı olan UltraThinler fiyat/perf olarak oldukça uygunlar. ARM çiplerde özel bi devre var kendi geliştirdiği, bu sayede düşük güç tüketiyor diye bişey yok. Neden düşük güç tükettiği konusunda herkez yanılgılar içinde. Daha düşük güç tüketmesi dışardan patent/lisans ile tam olarak olabilecek bişey değil. Piledriverlarda kullanılan Cyclos teknolojisi FX Bulldozer'e göre biraz dha düşük güç tüketmesini sağlıyor o kadar. Senin ve diğerlerinin umduğu gibi en azından Intel seviyelerinde güç tüketimine ulaşması için çok çok fazla şeyin değişmesi lazım, bu da şu anki şartlarda mümkün değil. Şu an firma kısa zamanda .ötünü kurtarma derdinde ve tasarımsal anlamda bunun için yeterli zaman yok.
Firmanın el değiştirmesi durumunda x86 ile hukuki durumunu biz bilmiyoruz. Bahsettikleri şeyler onlar. Yaygın inanış satın alma yoluyla transfer edilemeyeceği.
AMD-Intel arasında cross-licencing annaşması var, birinin x86 alanında geliştirdiği bi teknoloji diğerine geçiyor, kendi implementasyonu olarak. AMD'nin x86-64 Intele EMT64 olarak geçiyor, Intel implementasyonu olarak. Yani 64 bit deki fazladan GPRler, long-mode gibi adresleme modu gibi şeyler Intel'e geçiyor çünkü x86 mimarisi üstündeki değişiklik bunlar. Ama bunların çekirdekte nasıl işleneceği,nasıl implemente edileceği Intel'e kalmış oluyor. Benzeri şekilde de Intel'den AMD'ye de geçiş var.
Konu yine ARM'yi yüceltenler, x86'ya tu kaka, bi gün hepimiz armlı olacaz a dönüşmesin de ://
Mesela Intel 3 Milyar dolar ciro yapıyor. Amd ise 1.27 Milyar ciro yapıyor. Nvidia bile 1.07 milyar dolar ciro yapmış aynı üç aylık dönemde.
Dolayısıyla kimseyi almasını filan beklemeyin.
Ne satın almasından, ne satmasından bahsediyorsunuz. ARM sadece tasarım yapıp lisanslayan bir firma. AMD ise tararlayıp fiziksel olarak üreten (ürettiren) bir firma. ARM'ın AMD ile ilgilenmesini nasıl düşünebildiniz anlamış değilim.
Hocam ne yaptın ilgilenme ile ilgili hiç bi rşey söylenmedi ki sadece ben alsa diye hayal kurdum o kadar ne alan var ortada nede satan :) bence amdnin hayrına olucak en iyi şey
1 yöneticiler değişmeli
2 arm veya her hangi bir mobil işlemci firmasıyla güç tüketimi konusunda (ultrabooklar ile yarış için) papent paylaşımı veya satın alımı yapmalı
3 birisi yazmıştı başka bir konuda türkiyedeki amd ürünlerini getiren firmaların fiyatları nasıl şişirdiği ile ilgili ona müdahale etmeli
AMD yi kimse satın alamaz ... intel buna izin vermez ... AMD ye x86 lisansı verirken intel başka bir firmaya AMD geçtğiği zaman otomatik olarak x86 lisansı ihlal oluyor ...
intel varken asla AMD birine satılamaz ...
keza Via içinde benzer şey söyleniyordu Nvidia alacaktı ne oldu sonunda intel sattırmadı ...
x86 mimarisi intel kontrolünde olduğu için x86 ile ilgili en ufak bir değişiklikte onay gerekiyor ...
tam tersi içinde yani AMD nin x86-64 komutlarında bir değişiklik olursa yani intel EM64T komutlarında değişikliğe giderse AMD nin intel e müdahale şansı var ...
Bir şirketin başka bir şirketin satışına müdehale etmesi diye bir durum söz konusu olamaz. En fazla anlaşma yenilerler. Böyle bir durum rekabet kurallarına aykırı. Intel in AMD nin el değiştirmesine izin vermemesi sonra AMD nin batması sana mantıklı geliyor mu?
Intel nasıl izin vermez ? Bunlar rakip değil mi , adam isterse halka açılır , Intel'e ne ?