ARM üçüncü çeyrek gelirlerini 230 milyon dolara çıkardı





Mobil işlemci dendiğinde akla ilk gelen isim olan ve Intel, MIPS gibi firmaların rekabete soyunduğu ARM, son çeyrekte gelirlerini yine artırdı.





İşin tasarım tarafında olan teknolojilerini lisanslayarak gelir elde eden ARM, üçüncü çeyrekte yaklaşık 230 milyon dolar gelir elde etti. Vergi öncesi kar ise 109 milyon dolar olarak kayda geçti.





Akıllı telefon ve tablet ürünlerinde artan işlemci talebi firmanın gelirlerini de artırıyor. Son çeyrekte lisans gelirleri 121 milyon dolara ulaştı.





ARM'ın Cortex - A tasarımı pahalı olmasına rağmen büyük bir talep yoğunluğu yaşıyor. Geçen yıl toplam sevkiyatın yüzde beşi Cortex tasarımı iken son çeyrekte yüzde dokuza yükseldi. Lisans gelirlerinin yüzde 35'ini ise yine Cortex tasarımı oluşturuyor. Yonga başı 4.4 cent olan bedel 4.9 cente yükseldi.





Dördüncü çeyrekte de güçlü bir talep bekleyen firma, yıl toplamında 885-890 milyon dolar gelir hedefliyor.

http://www.reuters.com/article/2012/10/23/us-arm-idUSBRE89M09220121023