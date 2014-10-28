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ARM yeni nesil Mali-800 serisi grafik işlemcilerini tanıttı

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM yeni nesil Mali-800 serisi grafik işlemcilerini tanıttı

Bir yıl önce mobil dünyanın en güçlü grafik birimi olarak lanse edilen ARM'ın Mali-T7xx serisi bugüne kadar çok yaygın bir kullanım alanı bulamadı ve son olarak 64-bitlik Exynos 5433 yongasetinde karşımıza çıktı. Ancak ARM aileyi genişletmeyi sürdürüyor ve dün itibariyle yeni nesil Mali serisi resmiyete kavuştu.

ARM net olarak model numarası vermese de geçen yıl 400 milyon Mali grafik birimi sevkiyatı yapıldığını ve Android tarafında en çok kullanılan grafik birimi olduğunu belirtiyor. Bunun da çoğunluğunun muhtemelen T6xx ve T4xx serisi olduğu sanılıyor. 

Mali ailesinin yeni serisi T8xx model numaralarını kullanacak. Seri altında T820, T830 ve T860 grafik birimleri yer alırken Mali-V550 video çözücü ve Mali DP-550 görüntüleme işlemcisi de bunların yanında resmiyet kazanan diğer iki işlemci. Mali-T860 amiral gemisi olarak tarif edilirken, T830 orta seviyeye, T820 de giriş seviyesine hitap ediyor. 
ARM yeni nesil Mali-800 serisi grafik işlemcilerini tanıttı
 

Mali-T860 modeli Mali-T760 ile aynı mimari üzerine inşa edilmiş ve aynı shader sayısını kullanıyor. Ancak T-8xx serisi yerel piksel depolama, akıllı kompozisyon, ASTC gibi teknolojilerle bant genişliği kullanımını optimize ediyor ve performansı artırıyor. 

ARM yeni Mali ailesini genelde T6xx serisi ile karşılaştırmayı tercih ediyor. Mali-T860 grafik birimi Mali-T6xx serisinin en iyisi T628'den aynı konfigürasyon ve aynı fabrikasyon süreci içerisinde yüzde 45 daha hızlı. 

Mali-T860 yerleşik olarak 10-bit YUV girdi-çıktılarını destekliyor. 4K ve üzeri ekranlarda yüksek kaliteli içerik üretmek için önemli olan YUV sistemi televizyon yayınlarında kullanılıyor ve RGB'den farklı olarak parlaklık ve renklilik bileşenlerine dayanıyor. Y harfi parlaklaklık bileşenini, U ve V ise renklilik bileşenini ifade ediyor. YUV değerlerini değiştirerek her pikselin parlaklığı, rengi ve tonu belirlenebiliyor. 
Mali-T860 grafik birimi OpenGL ES 3.1/3.0/2.0/1.1, OpenCL 1.2/1.1, DirectX 11.1 standartlarını ve RenderScript işlemlerini destekliyor. Birimde 16 shader birimi ve shader başına iki ALU çekirdeği yer alıyor. 
ARM yeni nesil Mali-800 serisi grafik işlemcilerini tanıttı
 

Mali-T820 ve Mali-T830 grafik birimleri ise temelde birbiri ile aynı ve 4 shader birimi içeriyor. Yine YUV desteği ve bant genişliği optimizasyon teknolojileri de bu birimlerde yerini alıyor. Ayrıca OpenGL ES 3.1/2.0/1.1, OpenCL 1.2/1.1, DirectX 11 FL9_3 standardı ve RenderScript desteği de unutulmamış. Burada DirectX 11.1 desteğinin olmadığını hatırlatalım.

İki birim arasındaki fark ise T830'de shader başına iki ALU çekirdeği, T820'de ise bir ALU çekirdeği yer alması. Böylece T860 modeli 32 ALU çekirdeğine kadar, T830 modeli 8 ALU çekirdeğine kadar, T820 ise 4 ALU çekirdeğine kadar ölçeklenebiliyor. Üreticiler mobil cihazlarında güç tüketimi ve performans planlamalarına göre grafik birimlerini optimize edebilecek. 

ARM'ın tanımlamalarına bakarak Mali-T860 grafik biriminin Android tarafının en güçlüsü olacağını söylemek mümkün. Ancak Adreno 420 karşısında ve gelecek yıl piyasaya çıkacak Adreno 430 karşısında neler yapabileceğini ise zaman gösterecek. 

ARM'ın tanıttığı Mali-V550 video çözücüsünde ise H.265, H.264, MP4, VP8, VC-1, H.263 ve Real kodeklerine destek sunuluyor. Tek bir çekirdek ile 60 kare/saniye hızında Full HD videolar çözülebilirken, 8 çekirdek ile 120 kare/saniye hızında 4K video çözümü yapılabiliyor. Ayrıca YUV desteği, bant genişliği optimizasyonu yanında kare kaybı olmadan gecikmeyi ayarlayabilme şeklinde yetenekler mevcut. 

Mali-DP550 ise 4K ekranları desteklerken, enerji verimliliği, tek bir işlev içerisinde döndürme, ölçekleme ve görüntüleme işlemlerinin yapılabilmesi, opsiyonel yardımcı işlemci ile kumlanma azaltma veya arka aydınlatma ayarı gibi iç ekran aktarımına müdahale edebilme gibi imkanlar sunuluyor. Bu iki medya işlemcisi Mali-T8xx serisi ile birlikte aynı yongasetinden yer alacak. 

Mali-T8xx serisi gelecek yıl ortalarında piyasaya sürülecek ve gelecek yıl sonlarında da ilk cihazların kendini göstermesi bekleniyor. Seri hem 32-bit hem de 64-bit ARM yongasetleri ile uyumlu çalışıyor.  


Kaynak:http://www.androidauthority.com/mali-t860-range-media-designs-543790/
http://www.androidauthority.com/mali-t860-range-media-designs-543790/ Yorum Yaz
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cceviz 4 yıl
En çok merak edilen şey tabiiki "Apple a karşı bir üstünlük sağlayacakmı ?" :)
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killnOd 4 yıl
Normal cekim modunda 4K da 120fps kayit yapabilirse bu buyuk bir yenilik olur , cunku 2015 yilinda cikacak yeni chipsetler de anca 4k da 30fps belki 60fps kayittan bahsediliyor.
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Neyinkafasi 4 yıl killnOd
Çekim işinin grafik birimi ile alakası yok.oynatmanın var.işlemci nand bellek sensör ve lens ile alakası var.mantıklı konuşun yahu.
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ugacomtr 4 yıl
cümle dogru arkadaşlar. dikkatli okuyunuz. tek cekirdek ile fhd , 8 cekirdekle uhd :)
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batucan05bb 4 yıl
aynı vakitte broadwell de piyasada olursa bi anlamı kalmaz
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SteveMeade 4 yıl
S7 de Note 6 da görürüz artık
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PeYLeR. 4 yıl
Cümlede 4k ile Full hd yi yer değiştirince daha anlamlı hale geliyor.
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darkhair 4 yıl
120 fps 4k video ??
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ø 4 yıl
Güçlü gpu cpu yapmaktan ziyade hem performanslı hem güç tüketimi düşük olan birimler üretmek gerekiyor.
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