ARM'dan ikinci çeyrekte de çift haneli büyüme









Gelirlerini genelde ortaklarına verdiği işlemci lisansları ile elde eden ARM, mobil dünyanın hakimi olduğu için bu dünyanın genişlemesine bağlı olarak mali tablolarında da sürekli yükseliş yaşıyor.





Firmanın yılın ikinci çeyreğine dair yayınladığı rapora göre elde edilen gelir 264 milyon dolar olurken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 24'lük bir artış yaşandı. Vergi öncesi net gelir 133 milyon dolar olurken, önceki yıl aynı döneme göre yüzde 30 artış yaşandı. Kar marjı ise yüzde 48.6 olarak gerçekleşti.





Firma fikri hak lisanslarından 88 milyon dolar gelir elde ederken, patentlerden ise 119 milyon dolar kazandı. Hisse başına yatırımcısına 7 cent kazandıran firma, kasasına da son çeyrekte 148 milyon dolar nakit ekledi.





Bugüne kadar mobil işlemci, entegre uygulamalar ve Mali grafik birimi dahil 997 adet lisans veren ARM'ı temel alan 2.4 milyar yonga da yine son çeyrekte satıldı. ARM'ın en büyük müşterisi mobil cihaz segmenti olarak devam ederken, entegre uygulamalar segmenti de yüzde 25'lik büyüme ile dikkatleri üzerine çekti.

http://ir.arm.com/phoenix.zhtml?c=197211&p=irol-irhome