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ARM'dan ikinci çeyrekte de çift haneli büyüme

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM'dan ikinci çeyrekte de çift haneli büyüme


Gelirlerini genelde ortaklarına verdiği işlemci lisansları ile elde eden ARM, mobil dünyanın hakimi olduğu için bu dünyanın genişlemesine bağlı olarak mali tablolarında da sürekli yükseliş yaşıyor.

Firmanın yılın ikinci çeyreğine dair yayınladığı rapora göre elde edilen gelir 264 milyon dolar olurken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 24'lük bir artış yaşandı. Vergi öncesi net gelir 133 milyon dolar olurken, önceki yıl aynı döneme göre yüzde 30 artış yaşandı. Kar marjı ise yüzde 48.6 olarak gerçekleşti.

Firma fikri hak lisanslarından 88 milyon dolar gelir elde ederken, patentlerden ise 119 milyon dolar kazandı. Hisse başına yatırımcısına 7 cent kazandıran firma, kasasına da son çeyrekte 148 milyon dolar nakit ekledi. 

Bugüne kadar mobil işlemci, entegre uygulamalar ve Mali grafik birimi dahil 997 adet lisans veren ARM'ı temel alan 2.4 milyar yonga da yine son çeyrekte satıldı. ARM'ın en büyük müşterisi mobil cihaz segmenti olarak devam ederken, entegre uygulamalar segmenti de yüzde 25'lik büyüme ile dikkatleri üzerine çekti.  

http://ir.arm.com/phoenix.zhtml?c=197211&p=irol-irhome Yorum Yaz
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Erkansins 5 yıl
133 milyon dolar nedir la. intel 40 50 milyar dolar kar ediyor.
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Rubisco 5 yıl Erkansins
erkank53

133 milyon dolar nedir la. intel 40 50 milyar dolar kar ediyor.

Kar değil o, vergi öncesi gelir. Bu normalize edilmiş sonuç net kar değil. Gerçek vergi öncesi geliri 23 milyon $

Mips ile ilgili patent ihlali var onu katmadan normalize edilmiş sonuç o 133m dedikleri.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Hasan07-36 5 yıl
DH Misafiri
ARM yazısı AMD yazılışına mı benziyor yoksa yanılıyor muyum?

Bence de çok benziyor. ARM yazısını görünce ilk bakışta AMD haberi sanıyorum. Bazen de aklıma AMD geliyor.
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Rubisco 5 yıl
63 milyon $ patent ihlali ile ilgili ödemesi var, bu yüzden gerçek kar 23 milyon$ civarında.
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Rubisco 5 yıl
Merak eden yoktur ama normalize verilere göre değilde IFRS'ye göre bakınca da vergi öncesi gelir 23.3 milyon $
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DH Misafiri 5 yıl
ARM yazısı AMD yazılışına mı benziyor yoksa yanılıyor muyum?
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armanatilgan 5 yıl
Soc üretip satsalardı şimdiye dünya devi intelle yarışırdı.
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sevket861 5 yıl
Tipik ingiliz politikası
maşa varken elini yakmıyacaksın!
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hsanlukk 5 yıl
Gerekli yatırım maliyetlerine ulaşıp lisans anlaşmaları sona erdiğinde tek el olmasın bunlar :D
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ssbrutality 5 yıl
Bu İngilizler Ne Kazandı Be.
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onsos1100 5 yıl
bilgi de para etmiyor artık. bilgiyi pratiğe de kendilerinin dökmesi lazım.
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