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ARM'ın en güçlüsü Artemis olacak

Yıllardır mobil işlemci pazarında hakimiyet süren ARM, önümüzdeki yıllar için hazırlıklarını sürdürüyor. Firmanın yol haritasında Artemis kod adlı yeni bir amiral gemisi bulunuyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM'ın en güçlüsü Artemis olacak

Bu yılı sadece en güçlü Cortex-A72 ve en verimli Cortex-A35 çekirdeği ile geçiren ARM, önümüzdeki yıllarda sayı konusunda vitesi biraz daha düşürüyor. Firmanın yol haritasında sadece bir adet 64-bitlik işlemci çekirdeği görünüyor.

Firmanın sızdırılan yol haritasına göre önümüzdeki dönem itibariyle Artemis adında mevcut mimarinin en güçlü çekirdeği piyasada olacak. Performans ve enerji verimliliği konusunda önemli işlere imza atması beklenen Artemis çekirdeği, firmanın 10nm fabrikasyon sürecine geçiş aşaması olacak.

Cortex-A72 çekirdeği ile 14nm ve 16nm üretim süreçlerine uyum sağlayan ARM, Artemis çekirdeğini ise 10nm üretim süreci için hazırlıyor. Hem Samsung hem de TSMC gelecek yıl sonlarında 10nm sürecine geçmeyi planlıyor. Bu bakımdan 2017 başlarında Artemis çekirdeğini piyasada görebileceğiz. Bunun haricinde ARM'ın ne tür optimizasyonlar yaptığı bilinmiyor. 

Yol haritasında dikkat çeken ARM'ın artık çekirdek tasarımları konusunda sayıyı azaltıyor oluşu. Geçmişte Cortex-A5, Cortex-A7, Cortex-A12, Cortex-A15 ve Cortex-A17 gibi pek çok işlemci çekirdeği tasarlayan ARM şimdi en fazla bir veya iki tasarımla yetiniyor. 

Bunun muhtemel sebeplerine bakacak olursak; Samsung, Qualcomm, Apple gibi devler artık daha performanslı ve daha verimli özelleştirilmiş çekirdekler tasarlıyor. Üst seviyede ARM'ın çok fazla kaynak ayırarak çekirdek tasarımları yapmasına gerek yok. Muhtemelen firma MediaTek, SpreadTrum ve LeadCore gibi Asyalı tasarımcıları da özelleştirilmiş projelere yönlendiriyor. Böylece tasarımcıların kendi projelerine göre şekillendirebilecekleri daha verimli yapılar ortaya çıkacak. 

Diğer taraftan çekirdek tasarımlarına uzak kalmak ARM'ın uzun süredir hayali olan sunucu pazarına daha çok odaklanmasını sağlayacak. Gelecek yıl 10'a yakın firmanın sunuculara yönelik yonga setlerinde ARM mimarisine yer vermesi bekleniyor. Bu bakımdan firmanın eli de güçlenmiş olacak.  
Yol haritasında ayrıca grafik tarafında da Mimir kod adlı yeni bir yapı bulunuyor. Hali hazırda Mali-T880 grafik birimi ile Adreno 530 ve PowerVR 7 serisine rakip olan ARM, önümüzdeki yıllarda rekabeti sıcak tutmak adına çalışmalarına devam edecek. 

http://www.phonearena.com/news/ARMs-future-chipset-roadmap-leaks-powerful-10nm-Artemis-cores-in-tow_id75746 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
unflattering 4 yıl
Arm'nin bu sene urettigini biz 1 yil sonra kullaniyoruz. A72 bu yil uretildi ama biz seneye kullanmaya baslayacagiz. Kim bilir daha aciklamadiklari neler vardir.
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kadirirdem 4 yıl
arm pazarda önemli paya sahip bence önemli yapsınlar rekabet iyidir...
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SHADOW 4 yıl
İntel once guc tuketimini cozsun
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Patren 4 yıl
adamlar zaten telefonda tekel olmuşlar intel desen pek hevesli değil telefonlara mimari yapmakta amd desen işlemci ve ekran kartlarına yoğunlaşmış nvida ekran kartlarında keyfi gıcır
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1BilimAdamı 4 yıl Patren
patren
adamlar zaten telefonda tekel olmuşlar intel desen pek hevesli değil telefonlara mimari yapmakta amd desen işlemci ve ekran kartlarına yoğunlaşmış nvida ekran kartlarında keyfi gıcır

İntel ve nvidia az mı uğraştı mobil sektöre girebilmek için şuan intel pes etti nvidia kısmi başarılı sayılır
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Şehmistan 4 yıl
Arm bu pazarın en önemli ismi daha çok görmek isteriz
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