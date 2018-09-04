ASELSAN, Kıbrıs’a Ar-Ge üssü kuruyor

Defence New Top 100 listesine göre dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında 55’inci gösterilen ASELSAN, büyüme hedefleri doğrultusunda Kıbrıs’a üs kuracak.

Kıbrıs Güzelyurt’ta bulunan Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ne Ar-Ge ve test merkezi kurulacak. ASELSAN, burada gerçekleştireceği çalışmalarda Kıbrıs’ın akademik gücünden faydalanacak, yeni projeleri için ihtiyaç duyduğu bazı testleri de yapma imkânı bulacak.





ASELSAN, Kıbrıs’a ek olarak İstanbul ve Konya’ya da tesis kuracak. İstanbul Teknopark’ta tahsis edilen alana 13 bin metrekare kapalı alana sahip bir bina yapılacak. Deniz su üstü ve su altı elektronik harp projeleri, raylı araç modernizasyonu ve sinyalizasyonu, deniz elektro-optik sistemleri ve insansız araçlar üzerine çalışmalar yapılacak. Konya’ya yapılacak tesis 35 bin metrekare kapalı alanı sahip olacak ve silah üretimine dair çalışmalar yapılacak.

ASELSAN’ın kuruluşunda Kıbrıs’ın ayrı bir önemi bulunuyor. 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’nda ABD başta olmak üzere bazı ülkeler Türkiye’ye ambargo uygulamıştı. Bu dönemde yerli savunma sanayi ürünleri geliştirmesi için ASELSAN kurulmuştu.

https://www.haberturk.com/aselsan-kibris-a-us-kuruyor-2130166-ekonomi