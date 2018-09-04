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ASELSAN, Kıbrıs’a Ar-Ge üssü kuruyor

ASELSAN, kuruluşunda ayrı bir önemi bulunan Kıbrıs'a Ar-Ge üssü kuruyor. ASELSAN, yeni ürünlerin geliştirilmesi için araştırmalar ve testler yapacak. İstanbul ve Konya'ya da yeni tesisler kurulacak.
8 ay
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Defence New Top 100 listesine göre dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında 55’inci gösterilen ASELSAN, büyüme hedefleri doğrultusunda Kıbrıs’a üs kuracak.

Kıbrıs Güzelyurt’ta bulunan Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ne Ar-Ge ve test merkezi kurulacak. ASELSAN, burada gerçekleştireceği çalışmalarda Kıbrıs’ın akademik gücünden faydalanacak, yeni projeleri için ihtiyaç duyduğu bazı testleri de yapma imkânı bulacak.

ASELSAN, Kıbrıs’a Ar-Ge üssü kuruyor


ASELSAN, Kıbrıs’a ek olarak İstanbul ve Konya’ya da tesis kuracak. İstanbul Teknopark’ta tahsis edilen alana 13 bin metrekare kapalı alana sahip bir bina yapılacak. Deniz su üstü ve su altı elektronik harp projeleri, raylı araç modernizasyonu ve sinyalizasyonu, deniz elektro-optik sistemleri ve insansız araçlar üzerine çalışmalar yapılacak. Konya’ya yapılacak tesis 35 bin metrekare kapalı alanı sahip olacak ve silah üretimine dair çalışmalar yapılacak.

ASELSAN’ın kuruluşunda Kıbrıs’ın ayrı bir önemi bulunuyor. 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’nda ABD başta olmak üzere bazı ülkeler Türkiye’ye ambargo uygulamıştı. Bu dönemde yerli savunma sanayi ürünleri geliştirmesi için ASELSAN kurulmuştu.


https://www.haberturk.com/aselsan-kibris-a-us-kuruyor-2130166-ekonomi Yorum Yaz
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goldena 8 ay en beğenilen
Kıbrıs’ın akademik gücü ?
3 Yanıt Yanıtla +27
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CVenturas 8 ay
Ulan değişikler AKP'yi eleştireyim derken karaoğlanın fethettiği yere yine kendisinin kurduğu askeri ar-ge kurumunun tesisi açılıyor, onu eleştiriyorsunuz. Harbi antensiniz.
Kıbrıs için binbir türlü iş döndürülürken zaferimize göz kırpan güzel bir hareket gelmiş. Ayrıca kıbrıs yavru vatan. Niye Türkiye değil diye soru olmaz. Kıbrıs da hududumuzdur, hudut namustur.
Son zamanlarda kıbrıstan askerimizi çekiyoruz gibisinden haberler görüyordum, moralim bozuluyordu. Bu biraz ferahlattı.
Keşke İzmir yunan döllerine kalsaydı da bu çomarlarla yaşamak zorunda kalmasaydık diyen ayrımcı kibirli namussuzlar bloklasın.
Ulan değişikler AKP'yi eleştireyim derken karaoğlanın fethettiği yere yine kendisinin kurduğu askeri ar-ge kurumunun tesisi açılıyor, onu eleştiriyorsunuz. Harb...
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Yanıtla +13
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SEO-Uzmanı 8 ay
stratejik olarak ;
şu burunun en ucuna yapsalarmış ya ! ?
amerika bile gidiyor çölün ortasına
51. bölge yapıyor !
bizde mi bir anormallik var nedir !?
ama memur zihniyeti
lojman veya kiralık evler yakın olsun kafası
ile 2023 é hazırlık !
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fredydexter 8 ay
beyler kıbrıs nasıl yer yaşamak için soruyorum
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CVenturas 8 ay
Ulan değişikler AKP'yi eleştireyim derken karaoğlanın fethettiği yere yine kendisinin kurduğu askeri ar-ge kurumunun tesisi açılıyor, onu eleştiriyorsunuz. Harbi antensiniz.
Kıbrıs için binbir türlü iş döndürülürken zaferimize göz kırpan güzel bir hareket gelmiş. Ayrıca kıbrıs yavru vatan. Niye Türkiye değil diye soru olmaz. Kıbrıs da hududumuzdur, hudut namustur.
Son zamanlarda kıbrıstan askerimizi çekiyoruz gibisinden haberler görüyordum, moralim bozuluyordu. Bu biraz ferahlattı.
Keşke İzmir yunan döllerine kalsaydı da bu çomarlarla yaşamak zorunda kalmasaydık diyen ayrımcı kibirli namussuzlar bloklasın.
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kozmodov 8 ay
Neden kıbrıa ta acaba
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qoqoCAN 8 ay
Niye Türkiye'de değil arkadaş
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DOMIX 8 ay
Küstüm şov sazanları üstelik, aselsan / devlet durduk yere böyle bir tesisi Kıbrıs gibi bir yere kondurmaz.
Az sakin olun motorcular vidacılar.
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Tommy Shelby 8 ay
Arada doğru şeyler de oluyor
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@WP VOLK@N 8 ay
Türkiye krizde ve dar gelmiş anlaşılan..
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sniper23 8 ay @WP VOLK@N
Türkiye krizde ama Aselsan değil. Kendilerine Milyar dolarlık para yağıyor.
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goldena 8 ay en beğenilen
Kıbrıs’ın akademik gücü ?
3 Yanıt Yanıtla +27
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Penanggalan 8 ay goldena
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPÜSÜ VAR zaten uzun zamandır planlanıyordu of off
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1BilimAdamı 8 ay goldena
Odtü'nün kampüsü var ayrıca Kıbrıs yerli türklerinin eğitime çok önem verdiğini duymuştum.
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MağaraAdam 8 ay goldena
Bir çok üniversite kıbrısta kampüs açtı, açıyor, açılacak, kıbrısta silikon vadisinin bir benzerini görürüz umarım.
Edit: Kıbrısa yapılan bir yatırımla Türkiye sınırları içinde yapılan bir yatırım arasında bir fark yok, sanki yabancı bir devletmiş gibi algı yaratılıyor.
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fortune1905 8 ay
bizim vatan çok kalkındı ya hemen yurtdışında tesis açın. yurtiçinde akademik alanda kimse kalmadı sanırım.
sonra çıkıpta millet parasını yurtdışına kaçırıyor demeyin.
biraz da söylediklerinizle yaptıklarınız tutarlı olsun.
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