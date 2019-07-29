ASELSAN’ın akıllı mühimmatı ‘Atom’ göreve başlıyor

Atom, parçacıklı mühimmat ile birlikte kullanıldığında namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde artmakta, söz konusu silahlar küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlayabilmektedir. Atom, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat c¸ıkıs¸ hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalayabilmektedir.
Atom, 4 kilometre etkili menzile, elektromanyetik karıştırmaya karşı dayanıklılığa ve 20 yıl raf ömrüne sahip. Tam atım mühimmatın ağırlığı 1750 gr, namlu çıkış hızı ise 1020 m/sn olarak açıklanıyor.
Atom’un ZMA, C-RAM ve Hava Savunma olarak üç farklı versiyonu bulunuyor:
Atom 35 mm Hava Savunma; havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava aracı (İHA), savaş uçakları, helikopterler, çeşitli kara hedeflerine karşı etkinlik gösteriyor.
Atom 35 mm ZMA; ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, hafif zırhlı/zırhsız araçlar, piyade birlikleri, bina, korunak ve benzeri sabit hedefler, sütre gerisinden taarruz eden birlikler ve İHA'ları etkisiz hale getiriyor.
Atom 35 mm C-RAM; havan mühimmatları, roketler ve İHA'lara karşı kullanılıyor.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/akilli-muhimmat-atom-goreve-basliyor/1543443 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
oerlikon sistemine benziyor. bire bir ... nato standardinda ise patenti var... patent almanyanin. bu da yerli mehmetic diye tanitilan alman hk muhabbetine donmesin ?
Allah kolaylik versin