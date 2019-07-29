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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASELSAN’ın akıllı mühimmatı ‘Atom’ göreve başlıyor

ASELSAN, MKEK ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Atom 35 mm Parçacıklı Mühimmat’ın kabulü gerçekleşti. Atom, savunma faaliyetlerinde kullanılmak üzere göreve hazır.
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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ASELSAN’ın akıllı mühimmatı ‘Atom’ göreve başlıyor
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ASELSAN ana yükleniciliğinde geliştirilen Atom 35 mm Parçacıklı Mühimmat’ın kabulü gerçekleşti. Programlanabilir parçacıklı mühimmat yapısı ile öne çıkan Atom, pek çok görev türünde kullanılacak.

Atom, parçacıklı mühimmat ile birlikte kullanıldığında namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde artmakta, söz konusu silahlar küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlayabilmektedir. Atom, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat c¸ıkıs¸ hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalayabilmektedir.

Atom, 4 kilometre etkili menzile, elektromanyetik karıştırmaya karşı dayanıklılığa ve 20 yıl raf ömrüne sahip. Tam atım mühimmatın ağırlığı 1750 gr, namlu çıkış hızı ise 1020 m/sn olarak açıklanıyor. 

Atom’un ZMA, C-RAM ve Hava Savunma olarak üç farklı versiyonu bulunuyor:

Atom 35 mm Hava Savunma; havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava aracı (İHA), savaş uçakları, helikopterler, çeşitli kara hedeflerine karşı etkinlik gösteriyor.

Atom 35 mm ZMA; ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, hafif zırhlı/zırhsız araçlar, piyade birlikleri, bina, korunak ve benzeri sabit hedefler, sütre gerisinden taarruz eden birlikler ve İHA'ları etkisiz hale getiriyor.

Atom 35 mm C-RAM; havan mühimmatları, roketler ve İHA'lara karşı kullanılıyor.



https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/akilli-muhimmat-atom-goreve-basliyor/1543443 Yorum Yaz
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leoga66 1 sa. en beğenilen
motoru yerlimi
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berk768 17 dk.
İstemezükcüler gene meydana çıkmış :D
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bluedevil866 19 dk.
bu da alman vs cikmasin ... bir cok urun israil, alman veya hollanda gibi ulkelerden lisanslaniyor ucuz iscilik yapilarak.
oerlikon sistemine benziyor. bire bir ... nato standardinda ise patenti var... patent almanyanin. bu da yerli mehmetic diye tanitilan alman hk muhabbetine donmesin ?
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Hakkını Arayan Serçe 37 dk.
Saraya yerleştireceklermiş boşa sevinmeyin.
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carpenokte 54 dk.
istemezuk
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murat1981pls 1 sa.
Emegi gecenler saolsun varolsun..
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leoga66 1 sa. en beğenilen
motoru yerlimi
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barkin67 1 sa.
Vatana millete hayırlı olsun
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9600_G_T 22 dk. barkin67
İnş seri uretime gecer
Allah kolaylik versin
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